ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqda
Sun'iy intellekt sohasidagi ChatGPT platformasi haftalik faol foydalanuvchilar soni bo'yicha 1 milliardlik tarixiy marraga juda yaqin keldi. The Information nashrining OpenAI ichki ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, kompaniya hozircha bu raqamni rasman tasdiqlamagan. Eslatib o'tamiz, 2026-yilning fevral oyida OpenAI rahbari Sem Altman xizmatdan har hafta 900 milliondan ortiq kishi foydalanishi va pullik obunalar soni 50 milliondan oshganini ma'lum qilgan edi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi platformalardan biri boʻlgan ChatGPT haftalik faol foydalanuvchilar soni boʻyicha tarixiy marraga — 1 milliardlik koʻrsatkichga juda yaqin keldi. The Information nashrining OpenAI ichki maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, dunyoga mashhur чат-бот ushbu ulkan natijani qayd etish arafasida turibdi, garchi kompaniya hozircha bu raqamni rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, OpenAI tomonidan oxirgi marta eʼlon qilingan ommaviy statistik maʼlumotlar 2026-yilning fevral oyiga toʻgʻri keladi. Oʻshanda kompaniya rahbari Sem Altman ChatGPT xizmatidan har hafta 900 milliondan ortiq kishi foydalanishini, pullik obunalar soni esa 50 milliondan oshganini maʼlum qilgan edi. Agar yangi ichki baholar oʻz tasdigʻini topsa, xizmat yarim yildan kamroq vaqt ichida oʻz auditoriyasini yana 100 millionga koʻpaytirgani maʼlum boʻladi.
Rivojlanish surʼatlari va kutilgan muddatlarTahlilchilarning taʼkidlashicha, OpenAI ushbu koʻrsatkichga erishishni aslida rejalashtirilgan muddatdan qariyb 7 oy oldinroq bajarishi mumkin edi. Biroq, kompaniya hozircha yangi rasmiy hisobotlarni eʼlon qilmagani sababli, keltirilgan raqamlar mustaqil manbalar tomonidan toʻliq tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, mazkur dinamika sunʼiy intellekt texnologiyalarining global miqyosda qanchalik tez ommalashib borayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Agar 1 milliardlik marra rasman tasdiqlansa, ChatGPT dunyodagi eng ommaviy raqamli xizmatlar qatoridan joy oladi. Ushbu koʻrsatkich platformaning naqadar ulkan masshtabga ega ekanini koʻrsatsa-da, mutaxassislar uning baʼzi cheklovlariga ham eʼtibor qaratishmoqda. Xususan, haftalik faol foydalanuvchilar soni xizmatning qamrovini koʻrsatsa-da, foydalanuvchilarning haqiqiy faolligi, biznesning rentabelligi yoki korporativ sektorda sunʼiy intellektni joriy etish darajasini toʻliq ochib bermaydi.
…