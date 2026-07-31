ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqda

·29·Texno
ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqda
Qisqacha

Sun'iy intellekt sohasidagi ChatGPT platformasi haftalik faol foydalanuvchilar soni bo'yicha 1 milliardlik tarixiy marraga juda yaqin keldi. The Information nashrining OpenAI ichki ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, kompaniya hozircha bu raqamni rasman tasdiqlamagan. Eslatib o'tamiz, 2026-yilning fevral oyida OpenAI rahbari Sem Altman xizmatdan har hafta 900 milliondan ortiq kishi foydalanishi va pullik obunalar soni 50 milliondan oshganini ma'lum qilgan edi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi platformalardan biri boʻlgan ChatGPT haftalik faol foydalanuvchilar soni boʻyicha tarixiy marraga — 1 milliardlik koʻrsatkichga juda yaqin keldi. The Information nashrining OpenAI ichki maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, dunyoga mashhur чат-бот ushbu ulkan natijani qayd etish arafasida turibdi, garchi kompaniya hozircha bu raqamni rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, OpenAI tomonidan oxirgi marta eʼlon qilingan ommaviy statistik maʼlumotlar 2026-yilning fevral oyiga toʻgʻri keladi. Oʻshanda kompaniya rahbari Sem Altman ChatGPT xizmatidan har hafta 900 milliondan ortiq kishi foydalanishini, pullik obunalar soni esa 50 milliondan oshganini maʼlum qilgan edi. Agar yangi ichki baholar oʻz tasdigʻini topsa, xizmat yarim yildan kamroq vaqt ichida oʻz auditoriyasini yana 100 millionga koʻpaytirgani maʼlum boʻladi.

Rivojlanish surʼatlari va kutilgan muddatlar

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, OpenAI ushbu koʻrsatkichga erishishni aslida rejalashtirilgan muddatdan qariyb 7 oy oldinroq bajarishi mumkin edi. Biroq, kompaniya hozircha yangi rasmiy hisobotlarni eʼlon qilmagani sababli, keltirilgan raqamlar mustaqil manbalar tomonidan toʻliq tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, mazkur dinamika sunʼiy intellekt texnologiyalarining global miqyosda qanchalik tez ommalashib borayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Agar 1 milliardlik marra rasman tasdiqlansa, ChatGPT dunyodagi eng ommaviy raqamli xizmatlar qatoridan joy oladi. Ushbu koʻrsatkich platformaning naqadar ulkan masshtabga ega ekanini koʻrsatsa-da, mutaxassislar uning baʼzi cheklovlariga ham eʼtibor qaratishmoqda. Xususan, haftalik faol foydalanuvchilar soni xizmatning qamrovini koʻrsatsa-da, foydalanuvchilarning haqiqiy faolligi, biznesning rentabelligi yoki korporativ sektorda sunʼiy intellektni joriy etish darajasini toʻliq ochib bermaydi.

ChatGPTOpenAISunʼiy intellektTexnologiyaSem Altman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiRedmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 01:24Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiSudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiBugun, 01:24Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiYolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdiBugun, 00:53Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi