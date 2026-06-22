OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdi

·27·Texno
OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdi

Zamonaviy displey texnologiyalari olamida haqiqiy burilish yuz berishi kutilmoqda. Kioto universiteti olimlari OLED panellar uchun ranglar tiniqligini maksimal darajaga koʻtaruvchi yangi turdagi organik molekulani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Science jurnalida chop etilgan tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu kashfiyot smartfon va televizor ekranlaridagi tasvir sifatini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda qoʻllanilayotgan LED va OLED diodlari oʻz tabiatiga koʻra keng polosali nurlanishga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, ekran hosil qilayotgan har bir rang bitta aniq toʻlqin uzunligidan emas, balki bir nechta toʻlqinlar spektridan tashkil topadi. Shu sababli, hatto eng qimmat flagman qurilmalarda ham ranglar toʻyinganligi mukammal darajada emas. Olimlarning asosiy maqsadi esa ushbu spektrni toraytirish va rangni lazer nuridek aniq qilishdan iborat edi.

Yangi molekulyar tuzilish va m-CzB10-Mes kashfiyoti

Takuji Hatakeyama boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi "multiple resonance" (koʻp rezonansli) emitterlar ustida ish olib bordi. Ular molekulyar tuzilmani fazoviy kengaytirish orqali nurlanish energiyasining tarqalib ketishini kamaytirishga erishdilar. Natijada m-CzB10-Mes deb nomlangan murakkab "zinapoyasimon" struktura yaratildi. Bu struktura oʻziga xos nanouglerod karkas boʻlib, uning ichiga bor atomlari joylashtirilgan.

Bunday birikmalarni sintez qilish fanda oʻta murakkab jarayon hisoblanadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoa "one-shot borylation" (bir bosqichli borlash) usulidan foydalanib, bir vaqtning oʻzida 10 ta bor atomini molekulaga kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu texnologik jihatdan juda katta yutuq sanaladi, chunki u ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Lazer darajasidagi tiniqlik va kelajak istiqbollari

Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, yangi molekula hosil qilayotgan nurlanish spektri shu qadar torki, u oʻzining tozaligi bilan lazer nurlariga yaqinlashadi. Shuningdek, u termik faollashtirilgan kechiktirilgan flyuoressensiya (TADF) xususiyatiga ham ega. Bu OLED qurilmalarining nafaqat rang tiniqligini, balki ularning energiya samaradorligini ham oshirishga xizmat qiladi.

Shuni taʼkidlash joizki, yangi texnologiyani real qurilmalarga integratsiya qilishda hali oʻziga xos qiyinchiliklar mavjud. Molekulalar qattiq holatda bir-biri bilan oʻzaro taʼsirga kirishganda, nurlanish spektri biroz kengayishi kuzatilgan. Hozirda olimlar ushbu molekulalararo taʼsirni nazorat qilish ustida ishlamoqda.

Ushbu kashfiyot kelajakda Apple, Samsung va boshqa yirik texnologik gigantlar tomonidan ishlab chiqariladigan displeylar uchun yangi standartlarni belgilab berishi mumkin. Agar tadqiqotchilar molekulalarning barqarorligini toʻliq taʼminlay olishsa, biz yaqin yillarda ranglari hayotdagidan ham yorqinroq va tabiiyroq boʻlgan displeylarga guvoh boʻlamiz.

OLEDTexnologiyaDispleyFanInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiAQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:28Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiPentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiBugun, 06:23NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBraziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBugun, 04:55Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi