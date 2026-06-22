OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdi
Zamonaviy displey texnologiyalari olamida haqiqiy burilish yuz berishi kutilmoqda. Kioto universiteti olimlari OLED panellar uchun ranglar tiniqligini maksimal darajaga koʻtaruvchi yangi turdagi organik molekulani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Science jurnalida chop etilgan tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu kashfiyot smartfon va televizor ekranlaridagi tasvir sifatini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda qoʻllanilayotgan LED va OLED diodlari oʻz tabiatiga koʻra keng polosali nurlanishga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, ekran hosil qilayotgan har bir rang bitta aniq toʻlqin uzunligidan emas, balki bir nechta toʻlqinlar spektridan tashkil topadi. Shu sababli, hatto eng qimmat flagman qurilmalarda ham ranglar toʻyinganligi mukammal darajada emas. Olimlarning asosiy maqsadi esa ushbu spektrni toraytirish va rangni lazer nuridek aniq qilishdan iborat edi.
Yangi molekulyar tuzilish va m-CzB10-Mes kashfiyotiTakuji Hatakeyama boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi "multiple resonance" (koʻp rezonansli) emitterlar ustida ish olib bordi. Ular molekulyar tuzilmani fazoviy kengaytirish orqali nurlanish energiyasining tarqalib ketishini kamaytirishga erishdilar. Natijada m-CzB10-Mes deb nomlangan murakkab "zinapoyasimon" struktura yaratildi. Bu struktura oʻziga xos nanouglerod karkas boʻlib, uning ichiga bor atomlari joylashtirilgan.
Bunday birikmalarni sintez qilish fanda oʻta murakkab jarayon hisoblanadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoa "one-shot borylation" (bir bosqichli borlash) usulidan foydalanib, bir vaqtning oʻzida 10 ta bor atomini molekulaga kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu texnologik jihatdan juda katta yutuq sanaladi, chunki u ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Lazer darajasidagi tiniqlik va kelajak istiqbollariLaboratoriya sharoitida oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, yangi molekula hosil qilayotgan nurlanish spektri shu qadar torki, u oʻzining tozaligi bilan lazer nurlariga yaqinlashadi. Shuningdek, u termik faollashtirilgan kechiktirilgan flyuoressensiya (TADF) xususiyatiga ham ega. Bu OLED qurilmalarining nafaqat rang tiniqligini, balki ularning energiya samaradorligini ham oshirishga xizmat qiladi.
Shuni taʼkidlash joizki, yangi texnologiyani real qurilmalarga integratsiya qilishda hali oʻziga xos qiyinchiliklar mavjud. Molekulalar qattiq holatda bir-biri bilan oʻzaro taʼsirga kirishganda, nurlanish spektri biroz kengayishi kuzatilgan. Hozirda olimlar ushbu molekulalararo taʼsirni nazorat qilish ustida ishlamoqda.
Ushbu kashfiyot kelajakda Apple, Samsung va boshqa yirik texnologik gigantlar tomonidan ishlab chiqariladigan displeylar uchun yangi standartlarni belgilab berishi mumkin. Agar tadqiqotchilar molekulalarning barqarorligini toʻliq taʼminlay olishsa, biz yaqin yillarda ranglari hayotdagidan ham yorqinroq va tabiiyroq boʻlgan displeylarga guvoh boʻlamiz.
…