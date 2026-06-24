Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishing

·0·Texno
Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishing

Zamonaviy texnologiyalar nafaqat insonlar oʻrtasidagi muloqotni, balki tabiat bilan bogʻliqlikni ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kiwibit kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Bird Feeder 2 4K AI Camera qurilmasi qushlarni kuzatish ishqibozlari uchun haqiqiy inqilobga aylandi. Sunʼiy intellekt yordamida ishlaydigan ushbu aqlli qush uyasi nafaqat qushlarni oziqlantiradi, balki ularning turini aniqlab, smartfonga bildirishnomalar yuboradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiwibit Bird Feeder 2 qurilmasini oʻrnatish juda oson boʻlib, uni daraxtga, deraza tokchasiga yoki maxsus ustunga joylashtirish mumkin. Qurilmaning yuqori qismida quyosh paneli oʻrnatilgan boʻlib, u batareya quvvati haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi. Ikki boʻlmali don idishlari esa turli xil ozuqalarni toʻldirish va tozalash uchun qulay qilib ishlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gadjet 4K sifatli kamera, 130 darajali keng burchakli linza va ikki tomonlama audio tizimi bilan jihozlangan.

Sunʼiy intellekt va qushlar identifikatsiyasi

Mazkur aqlli qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotidadir. Kiwibit ilovasi orqali foydalanuvchi qushlar kelganida xabardor qilinadi va ularning tashrifini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Tizim maxsus algoritm yordamida 10 000 dan ortiq qush turlarini, jumladan, koʻk jeylar va turli xil kaptar turlarini taniy oladi. Har bir qush haqida batafsil maʼlumot Wikipedia bazasidan olingan holda ilovada aks etadi.

Qurilmaning qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, u nafaqat qushlarni, balki "chaqirilmagan mehmonlar"ni ham aniqlaydi. Masalan, qushlar uchun moʻljallangan donni yeyishga kelgan olmaxonlarni tizim "zararkunanda hayvon" sifatida belgilaydi va bu haqda foydalanuvchiga xabar beradi. Bu funksiya bogʻ egalari uchun ham qiziqarli, ham foydali boʻlishi shubhasiz.

Texnik imkoniyatlar va kamchiliklar

Kiwibit Bird Feeder 2 bir qator ilgʻor texnik xususiyatlarga ega:
  • 4K tasvir aniqligi va tungi koʻrish rejimi;
  • 2.4 GHz Wi-Fi va bulutli saqlash tizimi;
  • Quyosh paneli orqali uzluksiz quvvatlanish;
  • Ob-havoga chidamli mustahkam korpus.

Shu bilan birga, qurilmaning ayrim kamchiliklari ham kuzatilgan. Masalan, sunʼiy intellekt baʼzida qushlarning tashrif sonini hisoblashda adashishi mumkin. Agar biror qush kamera qarshisida uzoq vaqt qimirlamay tursa, tizim buni bitta emas, balki bir nechta alohida tashrif sifatida qayd etishi ehtimoli bor. Shunga qaramay, umumiy foydalanish tajribasi ijobiy baholanmoqda.

Hozirda ushbu qurilmaning narxi modeliga qarab 180 dollardan 250 dollargacha oʻzgarib turadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bunday qurilmalar qiziqarli boʻlishi mumkin, ayniqsa hovli uylarda yashovchilar va tabiatni sevuvchilar uchun bu oʻziga xos "raqamli durbin" vazifasini oʻtaydi. Kiwibit oʻz mahsulotini Amazon va rasmiy sayti orqali sotuvga chiqargan.

TexnologiyaSunʼiy IntellektKiwibitGadjetlarTabiat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi