Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishing
Zamonaviy texnologiyalar nafaqat insonlar oʻrtasidagi muloqotni, balki tabiat bilan bogʻliqlikni ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kiwibit kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Bird Feeder 2 4K AI Camera qurilmasi qushlarni kuzatish ishqibozlari uchun haqiqiy inqilobga aylandi. Sunʼiy intellekt yordamida ishlaydigan ushbu aqlli qush uyasi nafaqat qushlarni oziqlantiradi, balki ularning turini aniqlab, smartfonga bildirishnomalar yuboradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kiwibit Bird Feeder 2 qurilmasini oʻrnatish juda oson boʻlib, uni daraxtga, deraza tokchasiga yoki maxsus ustunga joylashtirish mumkin. Qurilmaning yuqori qismida quyosh paneli oʻrnatilgan boʻlib, u batareya quvvati haqida qaygʻurmaslik imkonini beradi. Ikki boʻlmali don idishlari esa turli xil ozuqalarni toʻldirish va tozalash uchun qulay qilib ishlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gadjet 4K sifatli kamera, 130 darajali keng burchakli linza va ikki tomonlama audio tizimi bilan jihozlangan.
Sunʼiy intellekt va qushlar identifikatsiyasiMazkur aqlli qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotidadir. Kiwibit ilovasi orqali foydalanuvchi qushlar kelganida xabardor qilinadi va ularning tashrifini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Tizim maxsus algoritm yordamida 10 000 dan ortiq qush turlarini, jumladan, koʻk jeylar va turli xil kaptar turlarini taniy oladi. Har bir qush haqida batafsil maʼlumot Wikipedia bazasidan olingan holda ilovada aks etadi.
Qurilmaning qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, u nafaqat qushlarni, balki "chaqirilmagan mehmonlar"ni ham aniqlaydi. Masalan, qushlar uchun moʻljallangan donni yeyishga kelgan olmaxonlarni tizim "zararkunanda hayvon" sifatida belgilaydi va bu haqda foydalanuvchiga xabar beradi. Bu funksiya bogʻ egalari uchun ham qiziqarli, ham foydali boʻlishi shubhasiz.
Texnik imkoniyatlar va kamchiliklarKiwibit Bird Feeder 2 bir qator ilgʻor texnik xususiyatlarga ega:
- 4K tasvir aniqligi va tungi koʻrish rejimi;
- 2.4 GHz Wi-Fi va bulutli saqlash tizimi;
- Quyosh paneli orqali uzluksiz quvvatlanish;
- Ob-havoga chidamli mustahkam korpus.
Shu bilan birga, qurilmaning ayrim kamchiliklari ham kuzatilgan. Masalan, sunʼiy intellekt baʼzida qushlarning tashrif sonini hisoblashda adashishi mumkin. Agar biror qush kamera qarshisida uzoq vaqt qimirlamay tursa, tizim buni bitta emas, balki bir nechta alohida tashrif sifatida qayd etishi ehtimoli bor. Shunga qaramay, umumiy foydalanish tajribasi ijobiy baholanmoqda.
Hozirda ushbu qurilmaning narxi modeliga qarab 180 dollardan 250 dollargacha oʻzgarib turadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bunday qurilmalar qiziqarli boʻlishi mumkin, ayniqsa hovli uylarda yashovchilar va tabiatni sevuvchilar uchun bu oʻziga xos "raqamli durbin" vazifasini oʻtaydi. Kiwibit oʻz mahsulotini Amazon va rasmiy sayti orqali sotuvga chiqargan.
…