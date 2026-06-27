Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostida

·12·Texno
Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostida

Niderlandiya hukumati AQSH tomonidan Xitoyga yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish uskunalarini yetkazib berish boʻyicha cheklovlar kuchaytirilishiga qarshi keskin diplomatik choralar koʻrmoqda. Bu qadam Yevropaning eng yirik texnologik giganti hisoblangan ASML kompaniyasining manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan boʻlib, jahon mikrosxema bozoridagi muvozanatni saqlab qolish maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Niderlandiya tashqi savdo vaziri Sjoerd Sjoerdsma shu haftada Vashingtonga tashrif buyurib, AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick va Kongress aʼzolari bilan uchrashuvlar oʻtkazdi. Muzokaralarning asosiy mavzusi MATCH Act deb nomlangan yangi qonun loyihasi boʻlib, u Xitoyga texnologik eksportni yanada cheklashni nazarda tutadi. Sjoerdsmaga koʻra, Niderlandiya hukumatining AQSH qonunchilik jarayoniga bunday faol aralashuvi istisnoiy holat boʻlib, bu masalaning mamlakat iqtisodiyoti uchun qanchalik dolzarbligini koʻrsatadi.

MATCH Act: Texnologik blokada xavfi

Aprel oyida AQSH Kongressiga taqdim etilgan MATCH Act loyihasi Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sanoatiga nisbatan eksport nazoratini sezilarli darajada qatʼiylashtirishni taklif qilmoqda. Hozirda amalda boʻlgan cheklovlar eng zamonaviy ekstremal ultrabinafsha (EUV) litografiya tizimlariga tegishli boʻlsa, yangi chora-tadbirlar nisbatan sodda boʻlgan chuqur ultrabinafsha (DUV) litografiya uskunalarini ham qamrab olishi mumkin.

Aynan DUV tizimlari bugungi kunda ASML kompaniyasining Xitoy bozoriga yetkazib berishi mumkin boʻlgan kam sonli yuqori texnologiyali mahsulotlaridan biri boʻlib qolmoqda. ASML bosh direktori Christophe Fouquetning taʼkidlashicha, gap bundan oʻn yil avval ishlab chiqarila boshlangan eski avlod mashinalari haqida bormoqda. Biroq, Vashington ushbu uskunalarni ham Xitoy uchun butunlay yopib qoʻyish niyatida.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ASML uchun Xitoy bozori nafaqat strategik, balki ulkan moliyaviy ahamiyatga ega. Kompaniya umumiy daromadining qariyb 19 foizi aynan Xitoyga sotilgan litografiya tizimlari hisobiga toʻgʻri keladi. Ushbu bozorni yoʻqotish nafaqat ASML moliyaviy koʻrsatkichlariga, balki butun Yevropa yarimoʻtkazgichlar sanoatiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda.

Geosiyosat va texnologiya toʻqnashuvi

ASML dunyodagi eng murakkab litografiya uskunalarini ishlab chiqaruvchi yagona kompaniya boʻlib, u sunʼiy intellekt tezlatkichlari va ilgʻor protsessorlar ishlab chiqarishda monopol mavqega ega. Shu sababli, uning mahsulotlariga qoʻyiladigan har qanday eksport cheklovi global texnologik zanjirga taʼsir koʻrsatadi. Niderlandiya tomoni ushbu cheklovlar erkin savdo tamoyillariga zid ekanini taʼkidlamoqda.

Hozircha MATCH Act loyihasining taqdiri noaniqligicha qolmoqda. Hujjat hali AQSH Vakillar palatasi yoki Senatida toʻliq ovozga qoʻyilmagan. Kuzatuvchilarning fikricha, qonunning qabul qilinishi uchun u yirikroq qonunchilik paketiga kiritilishi kerak boʻladi. Bu esa Niderlandiya diplomatiyasi uchun oʻz pozitsiyasini himoya qilishga qoʻshimcha vaqt beradi.

Ushbu vaziyat zamonaviy dunyoda texnologiya, iqtisodiyot va geosiyosat qanchalik uzviy bogʻlanib ketganini yana bir bor isbotlamoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi bunday ziddiyatlar muhim ahamiyatga ega, chunki bu jarayonlar yakunda barcha turdagi elektron qurilmalarning narxi va mavjudligiga taʼsir oʻtkazmay qolmaydi.

ASMLYarimoʻtkazgichlarAQSHXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor