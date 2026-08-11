Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdi
Bumble heteroseksual juftliklarda istalgan tomon birinchi bo'lib xabar yuborishi mumkin bo'lgan yangi tartibni joriy etdi. Ilovada javob berish muddati ham 24 soatdan 72 soatga uzaytirildi. So'rovda qatnashgan ayollarning 66 foizi erkaklarning birinchi bo'lib yozishini afzal ko'rgan. Kompaniyaning ikkinchi chorakdagi daromadi 15,2 foizga kamayib, 210,5 million dollarni tashkil etgan.
Mashhur Bumble tanishuv ilovasi oʻzining oʻn yildan ortiq vaqt davomida asosiy oʻziga xos belgisi boʻlib kelgan qoidasidan rasman voz kechdi. Endilikda heteroseksual juftliklarda istalgan tomon birinchi boʻlib xabar yuborishi mumkin boʻlib, bu oʻzgarish ilova tarixidagi eng tub burilishlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2014-yilda asos solingan Bumble dastlab Tinderʼga muqobil sifatida yaratilgan boʻlib, unda faqat ayollar muloqotni boshlashi shart edi. Bu qoida ayollarni tarmoqdagi yoqimsiz xabarlar va ortiqcha eʼtibordan himoya qilish hamda tanishuv jarayonida ularga toʻliq nazorat berish maqsadida joriy etilgan edi.
Yangi qoidalar va javob berish muddatiKompaniya nafaqat birinchi xabar yuborish tartibini oʻzgartirdi, balki foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida javob qaytarish muddatini ham uzaytirdi. Ilgari mavjud boʻlgan 24 soatlik vaqt oraligʻi endilikda 72 soatga oʻzgartirildi.
Ushbu yangi muddat foydalanuvchilarga ilovani doimiy ravishda tekshirib turish majburiyatidan xalos boʻlib, muloqotga yanada moslashuvchan yondashish imkonini beradi. Ilova rahbariyatining fikricha, bu qadam odamlardagi ortiqcha bosimni kamaytiradi va tabiiyroq muloqot muhitini yaratadi.
Islohotlar ortidagi sabablarBumble asoschisi va sobiq rahbari Uitni Volf Xerdning soʻzlariga koʻra, mazkur yangilanish dastlabki gʻoyadan voz kechish emas, balki uning evolyutsiyasidir. "Ayollarning birinchi qadamni qoʻyishi radikal gʻoya boʻlgan boʻlsa-da, asosiy maqsad doimo foydalanuvchilar ehtiyojiga mos tajriba yaratish edi", deb tushuntirdi u.
Ilova tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnoma natijalari ham bu oʻzgarishga zamin tayyorlaganini koʻrsatadi. Xususan, soʻralgan ayollarning 66 foizi erkaklarning birinchi boʻlib yozishini afzal koʻrishini bildirgan. Shuningdek, ishtirokchilarning yarmidan koʻpi javob berish vaqtining uzaytirilishi ularning umumiy taassurotini yaxshilaganini taʼkidlagan.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va biznesdagi oʻzgarishlarUshbu strategik oʻzgarishlar faqat foydalanuvchilar istaklari bilangina bogʻliq emas. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga koʻra, Bumble biznes koʻrsatkichlarini yaxshilash va qiyinchiliklarni yengishga harakat qilmoqda. Kompaniyaning ikkinchi chorakdagi daromadlari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 15,2 foizga kamayib, 210,5 million dollarni tashkil etgan.
Shuningdek, kompaniya uchinchi chorakda pul toʻlovchi mijozlar soni qisqarishini kutmoqda. Yangi funksiyalar va qoidalarning yumshatilishi ilovaning raqobatbardoshligini oshirish hamda yangi auditoriyani jalb qilishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…