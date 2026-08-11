Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdi

·30·Texno
Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdi
Qisqacha

Bumble heteroseksual juftliklarda istalgan tomon birinchi bo'lib xabar yuborishi mumkin bo'lgan yangi tartibni joriy etdi. Ilovada javob berish muddati ham 24 soatdan 72 soatga uzaytirildi. So'rovda qatnashgan ayollarning 66 foizi erkaklarning birinchi bo'lib yozishini afzal ko'rgan. Kompaniyaning ikkinchi chorakdagi daromadi 15,2 foizga kamayib, 210,5 million dollarni tashkil etgan.

Mashhur Bumble tanishuv ilovasi oʻzining oʻn yildan ortiq vaqt davomida asosiy oʻziga xos belgisi boʻlib kelgan qoidasidan rasman voz kechdi. Endilikda heteroseksual juftliklarda istalgan tomon birinchi boʻlib xabar yuborishi mumkin boʻlib, bu oʻzgarish ilova tarixidagi eng tub burilishlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2014-yilda asos solingan Bumble dastlab Tinderʼga muqobil sifatida yaratilgan boʻlib, unda faqat ayollar muloqotni boshlashi shart edi. Bu qoida ayollarni tarmoqdagi yoqimsiz xabarlar va ortiqcha eʼtibordan himoya qilish hamda tanishuv jarayonida ularga toʻliq nazorat berish maqsadida joriy etilgan edi.

Yangi qoidalar va javob berish muddati

Kompaniya nafaqat birinchi xabar yuborish tartibini oʻzgartirdi, balki foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida javob qaytarish muddatini ham uzaytirdi. Ilgari mavjud boʻlgan 24 soatlik vaqt oraligʻi endilikda 72 soatga oʻzgartirildi.

Ushbu yangi muddat foydalanuvchilarga ilovani doimiy ravishda tekshirib turish majburiyatidan xalos boʻlib, muloqotga yanada moslashuvchan yondashish imkonini beradi. Ilova rahbariyatining fikricha, bu qadam odamlardagi ortiqcha bosimni kamaytiradi va tabiiyroq muloqot muhitini yaratadi.

Islohotlar ortidagi sabablar

Bumble asoschisi va sobiq rahbari Uitni Volf Xerdning soʻzlariga koʻra, mazkur yangilanish dastlabki gʻoyadan voz kechish emas, balki uning evolyutsiyasidir. "Ayollarning birinchi qadamni qoʻyishi radikal gʻoya boʻlgan boʻlsa-da, asosiy maqsad doimo foydalanuvchilar ehtiyojiga mos tajriba yaratish edi", deb tushuntirdi u.

Ilova tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnoma natijalari ham bu oʻzgarishga zamin tayyorlaganini koʻrsatadi. Xususan, soʻralgan ayollarning 66 foizi erkaklarning birinchi boʻlib yozishini afzal koʻrishini bildirgan. Shuningdek, ishtirokchilarning yarmidan koʻpi javob berish vaqtining uzaytirilishi ularning umumiy taassurotini yaxshilaganini taʼkidlagan.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va biznesdagi oʻzgarishlar

Ushbu strategik oʻzgarishlar faqat foydalanuvchilar istaklari bilangina bogʻliq emas. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga koʻra, Bumble biznes koʻrsatkichlarini yaxshilash va qiyinchiliklarni yengishga harakat qilmoqda. Kompaniyaning ikkinchi chorakdagi daromadlari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 15,2 foizga kamayib, 210,5 million dollarni tashkil etgan.

Shuningdek, kompaniya uchinchi chorakda pul toʻlovchi mijozlar soni qisqarishini kutmoqda. Yangi funksiyalar va qoidalarning yumshatilishi ilovaning raqobatbardoshligini oshirish hamda yangi auditoriyani jalb qilishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

BumbleTanishuv ilovasiTexnologiyalarYangiliklarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi