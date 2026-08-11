Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildi

·32·Texno
Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildi
Qisqacha

«Proqress MS-35» kosmik yuk kemasi Bayqo' ng'ir kosmodromida germetiklik sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. Avtomatlashtirilgan nazorat davomida uning bo'linmalari va bort tizimlarida hech qanday kamchilik aniqlanmadi, shundan so'ng kema parvoz oldi tayyorgarligi uchun yer ustidagi sinov uskunalariga ulandi. «Proqress MS-35»ni «Soyuz-2.

Bayqoʻngʻir kosmodromida «Proqress MS-35» yuk kosmik kemasi navbatdagi muhim bosqich — germetiklik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ushbu jarayon oʻtgan haftaning boshidayoq boshlangan boʻlib, hozirda mutaxassislar texnik tayyorgarlik ishlarini izchil davom ettirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, kosmik kema ochiq fazo sharoitlarini toʻliq imitatsiya qiluvchi maxsus vakuum cámarasiga joylashtirilgan. Sinov davomida uning barcha boʻlinmalari hamda magistrallariga maxsus quvurlar orqali gaz uzatilib, tizimning zichligi tekshirilgan.

Avtomatlashtirilgan nazorat natijalari

Roskosmos davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, yer usti sharoitida oʻtkazilgan avtomatlashtirilgan nazorat jarayonida kema boʻlinmalari va bort tizimlarining germetikligi boʻyicha hech qanday kamchilik yoki eʼtirozlar aniqlanmagan. Bu esa texnikaning kosmosdagi ogʻir sharoitlarga tayyorligini koʻrsatadi.

Sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangach, «Proqress MS-35» oʻzining asosiy ishchi joyiga qaytarilgan. Hozirda muhandislar uni yer ustidagi sinov uskunalariga ulagan holda navbatdagi parvoz oldi tayyorgarliklarini boshlab yuborgan.

Xalqaro kosmik stansiya taʼminoti

Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyani (MKS) zarur yuklar bilan taʼminlash dasturida muhim oʻrin tutadi. Rejalarga koʻra, «Proqress MS-35» kemasini fazoga olib chiqadigan «Soyuz-2.1b» tashuvchi raketasining parvozi joriy yilning sentabr oyiga belgilangan.

Qayd etilishicha, bu parvoz Xalqaro kosmik stansiyani taʼminlash dasturi doirasidagi 96-chi qoʻshma qadam boʻladi. Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatli sinovlar kelgusidagi startning xavfsiz va barqaror oʻtishiga zamin yaratishini taʼkidlamoqda.

KosmosProqress MS-35MKSBayqoʻngʻirTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi