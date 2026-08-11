Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildi
«Proqress MS-35» kosmik yuk kemasi Bayqo' ng'ir kosmodromida germetiklik sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. Avtomatlashtirilgan nazorat davomida uning bo'linmalari va bort tizimlarida hech qanday kamchilik aniqlanmadi, shundan so'ng kema parvoz oldi tayyorgarligi uchun yer ustidagi sinov uskunalariga ulandi. «Proqress MS-35»ni «Soyuz-2.
Bayqoʻngʻir kosmodromida «Proqress MS-35» yuk kosmik kemasi navbatdagi muhim bosqich — germetiklik sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ushbu jarayon oʻtgan haftaning boshidayoq boshlangan boʻlib, hozirda mutaxassislar texnik tayyorgarlik ishlarini izchil davom ettirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, kosmik kema ochiq fazo sharoitlarini toʻliq imitatsiya qiluvchi maxsus vakuum cámarasiga joylashtirilgan. Sinov davomida uning barcha boʻlinmalari hamda magistrallariga maxsus quvurlar orqali gaz uzatilib, tizimning zichligi tekshirilgan.
Avtomatlashtirilgan nazorat natijalariRoskosmos davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, yer usti sharoitida oʻtkazilgan avtomatlashtirilgan nazorat jarayonida kema boʻlinmalari va bort tizimlarining germetikligi boʻyicha hech qanday kamchilik yoki eʼtirozlar aniqlanmagan. Bu esa texnikaning kosmosdagi ogʻir sharoitlarga tayyorligini koʻrsatadi.
Sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangach, «Proqress MS-35» oʻzining asosiy ishchi joyiga qaytarilgan. Hozirda muhandislar uni yer ustidagi sinov uskunalariga ulagan holda navbatdagi parvoz oldi tayyorgarliklarini boshlab yuborgan.
Xalqaro kosmik stansiya taʼminotiMazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyani (MKS) zarur yuklar bilan taʼminlash dasturida muhim oʻrin tutadi. Rejalarga koʻra, «Proqress MS-35» kemasini fazoga olib chiqadigan «Soyuz-2.1b» tashuvchi raketasining parvozi joriy yilning sentabr oyiga belgilangan.
Qayd etilishicha, bu parvoz Xalqaro kosmik stansiyani taʼminlash dasturi doirasidagi 96-chi qoʻshma qadam boʻladi. Mutaxassislar ushbu muvaffaqiyatli sinovlar kelgusidagi startning xavfsiz va barqaror oʻtishiga zamin yaratishini taʼkidlamoqda.
…