Google qidiruv tizimi bosh sahifasidan "Poisk" tugmasini olib tashlamoqda

·32·Texno
Google qidiruv tizimi bosh sahifasidan "Poisk" tugmasini olib tashlamoqda
Qisqacha

Google qidiruv tizimi bosh sahifasidagi "Poisk v Google" tugmasini olib tashlab, uning o'rniga sun'iy intellekt vositalariga yo'naltiruvchi uchta yangi belgi joylashtirilgan eksperimentni o'tkazmoqda. Bu o'zgarish ilk bor Search Engine Watch mutaxassislari tomonidan aniqlangan va Google Search vitse-prezidenti Robbi Stayn tomonidan tasdiqlangan, hozircha interfeys ayrim foydalanuvchilarga, jumladan avtorizatsiyadan o'tmaganlarga ham ko'rsatilmoqda.

Google kompaniyasi oʻzining asosiy qidiruv tizimi dizaynida keskin oʻzgarishlarni oʻz ichiga olgan navbatdagi eksperimentni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov versiyasida foydalanuvchilarga tanish boʻlgan "Poisk v Google" tugmasi olib tashlanib, uning oʻrniga sunʼiy intellekt vositalariga yoʻnaltiruvchi uchta yangi belgi joylashtirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangilik ilk bor Search Engine Watch nashri mutaxassislari tomonidan aniqlangan boʻlib, keyinchalik Google Search vitse-prezidenti Robbi Stayn ushbu eksperiment oʻtkazilayotganini rasman tasdiqladi. Hozircha yangi interfeys faqat ayrim foydalanuvchilar, jumladan, tizimga avtorizatsiyadan oʻtmagan holda kiruvchilar uchun ham namoyish etilmoqda.

Sunʼiy intellekt vositalari qanday ishlaydi

Bosh sahifada paydo boʻlgan uchta yangi ikonka foydalanuvchilarga zamonaviy texnologiyalardan bevosita boshlangʻich ekranda foydalanish imkoniyatini beradi. Taklif etilayotgan opsiyalar quyidagilardan iborat:

  • "Sozdat izobrajeniye" — Nano Banana texnologiyasi yordamida tezkor suratlar generatsiya qilish imkonini beradi.
  • "Sprosit o faylax" — hujjatlar va fayllarni yuklab, ularning mazmuni boʻyicha savollarga javob olish uchun moʻljallangan.
  • "Mozgovoy shturm" — turli mavzularni muhokama qilish uchun sunʼiy intellekt bilan muloqotni boshlaydi.
Shu bilan birga, foydalanuvchilar orasida mashhur boʻlgan klassik "Mne povezyot!" tugmasi oʻz oʻrnida saqlanib qolgani taʼkidlanmoqda. Bu esa kompaniya anʼanaviy funksionallikni toʻliq yoʻqotmagan holda, yangi intellektual imkoniyatlarni bosqichma-bosqich joriy etishga harakat qilayotganini koʻrsatadi.

Asosiy qidiruv funksiyasi oʻzgarmaydi

Mutaxassislarning tushuntirishicha, tashqi koʻrinishdagi bu oʻzgarishlar qidiruv tizimining fundamental ishlash prinsipi taʼsir qilmaydi. Agar foydalanuvchi odatiy tarzda soʻrov kiritib, Enter tugmasini bossa, xizmat harimgidek odatiy natijalar sahifasini namoyish etishda davom etadi.

Hozircha Google bu interfeys barcha foydalanuvchilar uchun ommaviy tarzda joriy etilishini maʼlum qilgani yoʻq. Kompaniya eksperiment natijalariga tayanib, kelgusida qidiruv sahifasining dizayni yuzasidan yakuniy qaror qabul qilishi kutilmoqda.

GoogleQidiruvSuniy intellektTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi