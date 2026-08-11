Google qidiruv tizimi bosh sahifasidan "Poisk" tugmasini olib tashlamoqda
Google qidiruv tizimi bosh sahifasidagi "Poisk v Google" tugmasini olib tashlab, uning o'rniga sun'iy intellekt vositalariga yo'naltiruvchi uchta yangi belgi joylashtirilgan eksperimentni o'tkazmoqda. Bu o'zgarish ilk bor Search Engine Watch mutaxassislari tomonidan aniqlangan va Google Search vitse-prezidenti Robbi Stayn tomonidan tasdiqlangan, hozircha interfeys ayrim foydalanuvchilarga, jumladan avtorizatsiyadan o'tmaganlarga ham ko'rsatilmoqda.
Google kompaniyasi oʻzining asosiy qidiruv tizimi dizaynida keskin oʻzgarishlarni oʻz ichiga olgan navbatdagi eksperimentni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov versiyasida foydalanuvchilarga tanish boʻlgan "Poisk v Google" tugmasi olib tashlanib, uning oʻrniga sunʼiy intellekt vositalariga yoʻnaltiruvchi uchta yangi belgi joylashtirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangilik ilk bor Search Engine Watch nashri mutaxassislari tomonidan aniqlangan boʻlib, keyinchalik Google Search vitse-prezidenti Robbi Stayn ushbu eksperiment oʻtkazilayotganini rasman tasdiqladi. Hozircha yangi interfeys faqat ayrim foydalanuvchilar, jumladan, tizimga avtorizatsiyadan oʻtmagan holda kiruvchilar uchun ham namoyish etilmoqda.
Sunʼiy intellekt vositalari qanday ishlaydiBosh sahifada paydo boʻlgan uchta yangi ikonka foydalanuvchilarga zamonaviy texnologiyalardan bevosita boshlangʻich ekranda foydalanish imkoniyatini beradi. Taklif etilayotgan opsiyalar quyidagilardan iborat:
- "Sozdat izobrajeniye" — Nano Banana texnologiyasi yordamida tezkor suratlar generatsiya qilish imkonini beradi.
- "Sprosit o faylax" — hujjatlar va fayllarni yuklab, ularning mazmuni boʻyicha savollarga javob olish uchun moʻljallangan.
- "Mozgovoy shturm" — turli mavzularni muhokama qilish uchun sunʼiy intellekt bilan muloqotni boshlaydi.
Asosiy qidiruv funksiyasi oʻzgarmaydiMutaxassislarning tushuntirishicha, tashqi koʻrinishdagi bu oʻzgarishlar qidiruv tizimining fundamental ishlash prinsipi taʼsir qilmaydi. Agar foydalanuvchi odatiy tarzda soʻrov kiritib, Enter tugmasini bossa, xizmat harimgidek odatiy natijalar sahifasini namoyish etishda davom etadi.
Hozircha Google bu interfeys barcha foydalanuvchilar uchun ommaviy tarzda joriy etilishini maʼlum qilgani yoʻq. Kompaniya eksperiment natijalariga tayanib, kelgusida qidiruv sahifasining dizayni yuzasidan yakuniy qaror qabul qilishi kutilmoqda.
…