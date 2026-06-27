Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdi

·27·Texno
Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdi

Rocket Lab kompaniyasi 26-iyun kuni Yaponiya kompaniyasiga tegishli navbatdagi radolokatsion sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Biroq, ushbu parvoz nafaqat texnik natijasi, balki AQSH Kosmik kuchlarining maxfiy operatsiyasi sababli kechiktirilgani bilan xalqaro ekspertlar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur missiya 72 soatdan ortiq vaqt davomida sir saqlangan tezkor harakat dasturi tufayli bir haftadan koʻproqqa surilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Electron raketa-tashuvchisi Yangi Zelandiyadagi Launch Complex 1 maydonidan AQSH sharqiy vaqti bilan soat 13:43 da start oldi. "10 Owl of 10" deb nomlangan missiya doirasida StriX apparati parvozdan 56 daqiqa oʻtib, 552 kilometr balandlikdagi orbitaga joylashtirildi. Bu Synspective kompaniyasi uchun Rocket Lab yordamida uchirilgan oʻninchi sunʼiy yoʻldosh boʻlib, yapon startapi oʻzining orbital guruhini shakllantirishda faqat ushbu provayder xizmatidan foydalanib kelmoqda.

Maxfiy missiya va kutilmagan oʻzgarishlar

Dastlab parvoz 17-iyun kuniga belgilangan edi, biroq 16-iyun oqshomida Rocket Lab kutilmaganda startni qoldirishini eʼlon qildi. Oʻshanda kompaniya buni qoʻshimcha tekshiruvlar zarurati bilan izohlagan edi. Keyinchalik maʼlum boʻlishicha, boʻshagan vaqt oraligʻi AQSH Kosmik kuchlarining buyurtmasiga binoan Victus Haze operativ missiyasini bajarish uchun ishlatilgan.

Victus Haze doirasidagi parvoz 19-iyun kuni amalga oshirilgan boʻlsa-da, na harbiylar, na Rocket Lab bu haqda oldindan xabar bermadi. Rasmiy tasdiq faqat parvozdan uch kun oʻtib eʼlon qilindi. Kosmodromning chekka hududda joylashgani sababli parvoz guvohlari boʻlmagan, faqat Space-Track tizimi maʼlumotlar bazasida yangi obʼektlarning paydo boʻlishi missiya amalga oshganini bilvosita tasdiqlagan.

Ushbu maxfiy operatsiya "tezkor kosmos" (responsive space) konsepsiyasining bir qismi hisoblanadi. Mazkur konsepsiya topshiriq olingandan soʻng bir necha kun yoki hatto soatlar ichida sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish imkoniyatini koʻzda tutadi. Bu AQSH mudofaa tizimi uchun kutilmagan tahdidlarga tezkor javob qaytarishda strategik ahamiyatga ega.

Rocket Lab strategiyasidagi yangi bosqich

Synspective missiyasi Electron raketasining 2024-yildagi oʻn ikkinchi parvozi boʻldi. Shuni taʼkidlash joizki, kompaniya nafaqat tijoriy, balki harbiy texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishda ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, 11-iyun kuni Virjiniya shtatidan gipertovushli texnologiyalarni sinashga moʻljallangan HASTE modifikatsiyasidagi raketa uchirilgan edi.

Bugungi kunda Rocket Lab shunchaki tijoriy operator emas, balki AQSHning kosmik sohadagi asosiy pudratchilaridan biriga aylanib bormoqda. Synspective kompaniyasi esa oʻz navbatida Rocket Lab bilan yana 17 ta parvoz boʻyicha shartnoma imzolagan va qoʻshimcha ravishda SpaceX bilan ham hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Bu kabi loyihalar Yer yuzini radolokatsion kuzatish tizimlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Rocket LabAQSHKosmosSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaMaʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaBugun, 14:57Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaApple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaBugun, 14:28Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiBugun, 12:57Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiGretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiBugun, 12:27Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi