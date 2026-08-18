Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdi

·19·Dunyo
Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdi
Qisqacha

Yaponiyada 32 yoshli Mayu Yosida 2,7 million dollarga baholangan 2 mingdan ortiq soxta buyurtma bergani uchun qo'lga olindi. U soxta nomlar va taxminan 230 ta uydirma akkauntdan foydalanib, Shueisha onlayn do'konidan “Naruto” va “One Piece” mahsulotlariga buyurtma bergan. Yosida buyurtmalarni yetkazib berilganda naqd pul to'lash sharti bilan rasmiylashtirib, mahsulotlarni qabul qilishdan yoki haqini to'lashdan bosh tortgan, ayrimlarini esa oldindan bekor qilgan.

Yaponiyada 32 yoshli ayol mashhur onlayn do‘kon orqali qiymati 2,7 million dollarga baholangan 2 mingdan ortiq soxta buyurtma bergani uchun politsiya tomonidan qo‘lga olindi. U buyurtmalarni keyinchalik qayta-qayta bekor qilgan yoki kuryerlar olib kelgan mahsulotlarni qabul qilishdan bosh tortgan.

Yaponiya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, Mayu Yosida ismli gumonlanuvchi soxta nomlar va taxminan 230 ta uydirma akkauntdan foydalanib, mashhur anime kompaniyasi Shueishaning onlayn do‘konidan mahsulotlarga buyurtma bergan.

Ma’lum bo‘lishicha, buyurtmalarning umumiy qiymati qariyb 4,3 milliard iyena, ya’ni 2,7 million dollarga teng bo‘lgan. Ular orasida Naruto” va “One Piece” kabi mashhur anime seriallariga tegishli o‘yinchoqlar va turli mahsulotlar ham bo‘lgan.

Mahsulotlarni buyurtma qilib, qabul qilmagan

Yosida buyurtmalarni rasmiylashtirishda yetkazib berilganda naqd pul to‘lash usulini tanlagan. Mahsulotlar uning manziliga yetib kelgach, u ularni qabul qilish yoki haqini to‘lashdan bosh tortgan.

Ayrim holatlarda esa buyurtmalar hali jo‘natilmasidan oldin bekor qilingan. Shu tariqa bir xil harakatlar qayta-qayta takrorlangan.

Natijada kompaniya nafaqat buyurtmalarni tayyorlash bilan bog‘liq jarayonlarga, balki ularni yetkazib berish va kuryerlik xizmatlariga ham bir necha bor xarajat qilishga majbur bo‘lgan.

Yaponiya OAV ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu sxema oqibatida kompaniya taxminan 47 500 dollar miqdorida zarar ko‘rgan.

Hozirda politsiya 32 yoshli ayolni qo‘lga olgan va voqea yuzasidan tergov ishlarini boshlagan. Huquq-tartibot idoralari soxta akkauntlar orqali amalga oshirilgan ko‘p sonli buyurtmalarning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.

JapanMayu YoshidaShueishaNarutoOne Piece
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiRajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiBugun, 00:07Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiDunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiKecha, 20:18Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 18:20Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiKecha, 17:37Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Kecha, 15:21Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiKecha, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi