Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdi
Yaponiyada 32 yoshli Mayu Yosida 2,7 million dollarga baholangan 2 mingdan ortiq soxta buyurtma bergani uchun qo'lga olindi. U soxta nomlar va taxminan 230 ta uydirma akkauntdan foydalanib, Shueisha onlayn do'konidan “Naruto” va “One Piece” mahsulotlariga buyurtma bergan. Yosida buyurtmalarni yetkazib berilganda naqd pul to'lash sharti bilan rasmiylashtirib, mahsulotlarni qabul qilishdan yoki haqini to'lashdan bosh tortgan, ayrimlarini esa oldindan bekor qilgan.
Yaponiyada 32 yoshli ayol mashhur onlayn do‘kon orqali qiymati 2,7 million dollarga baholangan 2 mingdan ortiq soxta buyurtma bergani uchun politsiya tomonidan qo‘lga olindi. U buyurtmalarni keyinchalik qayta-qayta bekor qilgan yoki kuryerlar olib kelgan mahsulotlarni qabul qilishdan bosh tortgan.
Yaponiya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, Mayu Yosida ismli gumonlanuvchi soxta nomlar va taxminan 230 ta uydirma akkauntdan foydalanib, mashhur anime kompaniyasi Shueishaning onlayn do‘konidan mahsulotlarga buyurtma bergan.
Ma’lum bo‘lishicha, buyurtmalarning umumiy qiymati qariyb 4,3 milliard iyena, ya’ni 2,7 million dollarga teng bo‘lgan. Ular orasida “Naruto” va “One Piece” kabi mashhur anime seriallariga tegishli o‘yinchoqlar va turli mahsulotlar ham bo‘lgan.
Mahsulotlarni buyurtma qilib, qabul qilmagan
Yosida buyurtmalarni rasmiylashtirishda yetkazib berilganda naqd pul to‘lash usulini tanlagan. Mahsulotlar uning manziliga yetib kelgach, u ularni qabul qilish yoki haqini to‘lashdan bosh tortgan.
Ayrim holatlarda esa buyurtmalar hali jo‘natilmasidan oldin bekor qilingan. Shu tariqa bir xil harakatlar qayta-qayta takrorlangan.
Natijada kompaniya nafaqat buyurtmalarni tayyorlash bilan bog‘liq jarayonlarga, balki ularni yetkazib berish va kuryerlik xizmatlariga ham bir necha bor xarajat qilishga majbur bo‘lgan.
Yaponiya OAV ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu sxema oqibatida kompaniya taxminan 47 500 dollar miqdorida zarar ko‘rgan.
Hozirda politsiya 32 yoshli ayolni qo‘lga olgan va voqea yuzasidan tergov ishlarini boshlagan. Huquq-tartibot idoralari soxta akkauntlar orqali amalga oshirilgan ko‘p sonli buyurtmalarning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda.
…