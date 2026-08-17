Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...
O‘zbekistonda eng ommabop avtomobillardan biri bo‘lgan Chevrolet Cobalt'ga ichki bozorda talab sezilarli pasaydi. 2026 yilning birinchi yarmida UzAuto Motors qariyb 83 ming dona Cobalt ishlab chiqargan bo‘lsa, shundan atigi 41 mingtasi mahalliy xaridorlarga sotilgan.
Bu ishlab chiqarilgan avtomobillarning taxminan 49 foizi ichki bozor hisobiga to‘g‘ri kelganini anglatadi.
Bir yilda 27 mingtaga kamayish
2025 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistondagi dilerlar orqali qariyb 68 ming dona Cobalt sotilgan edi.
2026 yilning xuddi shu davrida esa bu ko‘rsatkich 41 mingtagacha tushgan.
Ya’ni bir yil ichida mahalliy bozorda Cobalt sotuvi qariyb 27 ming donaga yoki 40 foizga qisqargan.
Bu Cobalt kabi yillar davomida yuqori talabga ega bo‘lib kelgan model uchun sezilarli o‘zgarish hisoblanadi.
Ishlab chiqarish yuqori, ammo ichki sotuv ancha past
E’tiborli jihati, talabning pasayishi ishlab chiqarish hajmining pastligi bilan bog‘liq emas.
Birinchi yarim yillikda qariyb 83 ming Cobalt konveyerdan chiqqan, ammo ularning yarmidan kami O‘zbekiston ichki bozorida sotilgan.
Shu tariqa, ishlab chiqarish va mahalliy sotuv o‘rtasida katta farq paydo bo‘lgan.
Biroq qolgan avtomobillarning qanchasi eksportga yo‘naltirilgani yoki boshqa kanallar orqali sotilgani keltirilgan ma’lumotlarda ochiqlanmagan.
Nega Cobalt'ga talab kamaymoqda?
Hozircha bunday pasayishning aniq sabablari haqida rasmiy izoh keltirilmagan.
Shuning uchun talab tushishini muayyan bitta omil — narx, raqobat, kredit sharti yoki xarid qobiliyati bilan bog‘lashga shoshilmaslik kerak.
Ammo raqamlarning o‘zi ichki avtomobil bozorida xaridorlar xulq-atvorida sezilarli o‘zgarish bo‘layotganini ko‘rsatmoqda.
Ayniqsa Cobalt uzoq vaqt davomida O‘zbekistonda eng ko‘p talab qilingan modellardan biri bo‘lganini hisobga olsak, 40 foizlik pasayish avtomobil bozori uchun jiddiy signal bo‘lishi mumkin.
Cobalt avvalgidek yetakchi bo‘lib qoladimi?
Endi asosiy savol — bu vaqtinchalik pasayishmi yoki bozordagi uzoqroq trendning boshlanishimi?
2026 yilning ikkinchi yarmida sotuv dinamikasi Cobalt'ning ichki bozordagi pozitsiyasi qay darajada mustahkam ekanini ko‘rsatib beradi.
Hozircha esa bitta fakt aniq: UzAuto Motors ko‘p Cobalt ishlab chiqaryapti, ammo o‘zbekistonlik xaridorlar o‘tgan yildagidan ancha kam sotib olyapti.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…