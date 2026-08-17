Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...

·1·Avto
Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...

O‘zbekistonda eng ommabop avtomobillardan biri bo‘lgan Chevrolet Cobalt'ga ichki bozorda talab sezilarli pasaydi. 2026 yilning birinchi yarmida UzAuto Motors qariyb 83 ming dona Cobalt ishlab chiqargan bo‘lsa, shundan atigi 41 mingtasi mahalliy xaridorlarga sotilgan.

Bu ishlab chiqarilgan avtomobillarning taxminan 49 foizi ichki bozor hisobiga to‘g‘ri kelganini anglatadi.

Bir yilda 27 mingtaga kamayish

2025 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistondagi dilerlar orqali qariyb 68 ming dona Cobalt sotilgan edi.

2026 yilning xuddi shu davrida esa bu ko‘rsatkich 41 mingtagacha tushgan.

Ya’ni bir yil ichida mahalliy bozorda Cobalt sotuvi qariyb 27 ming donaga yoki 40 foizga qisqargan.

Bu Cobalt kabi yillar davomida yuqori talabga ega bo‘lib kelgan model uchun sezilarli o‘zgarish hisoblanadi.

Ishlab chiqarish yuqori, ammo ichki sotuv ancha past

E’tiborli jihati, talabning pasayishi ishlab chiqarish hajmining pastligi bilan bog‘liq emas.

Birinchi yarim yillikda qariyb 83 ming Cobalt konveyerdan chiqqan, ammo ularning yarmidan kami O‘zbekiston ichki bozorida sotilgan.

Shu tariqa, ishlab chiqarish va mahalliy sotuv o‘rtasida katta farq paydo bo‘lgan.

Biroq qolgan avtomobillarning qanchasi eksportga yo‘naltirilgani yoki boshqa kanallar orqali sotilgani keltirilgan ma’lumotlarda ochiqlanmagan.

Nega Cobalt'ga talab kamaymoqda?

Hozircha bunday pasayishning aniq sabablari haqida rasmiy izoh keltirilmagan.

Shuning uchun talab tushishini muayyan bitta omil — narx, raqobat, kredit sharti yoki xarid qobiliyati bilan bog‘lashga shoshilmaslik kerak.

Ammo raqamlarning o‘zi ichki avtomobil bozorida xaridorlar xulq-atvorida sezilarli o‘zgarish bo‘layotganini ko‘rsatmoqda.

Ayniqsa Cobalt uzoq vaqt davomida O‘zbekistonda eng ko‘p talab qilingan modellardan biri bo‘lganini hisobga olsak, 40 foizlik pasayish avtomobil bozori uchun jiddiy signal bo‘lishi mumkin.

Cobalt avvalgidek yetakchi bo‘lib qoladimi?

Endi asosiy savol — bu vaqtinchalik pasayishmi yoki bozordagi uzoqroq trendning boshlanishimi?

2026 yilning ikkinchi yarmida sotuv dinamikasi Cobalt'ning ichki bozordagi pozitsiyasi qay darajada mustahkam ekanini ko‘rsatib beradi.

Hozircha esa bitta fakt aniq: UzAuto Motors ko‘p Cobalt ishlab chiqaryapti, ammo o‘zbekistonlik xaridorlar o‘tgan yildagidan ancha kam sotib olyapti.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBugun, 20:56Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiBugun, 20:52Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiBugun, 19:53Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilBugun, 14:52Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiBugun, 12:55Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi