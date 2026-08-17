Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»

·1·Sport
Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»
Qisqacha

Maks Xollouey Islam Maxachev ikki vazn toifasida kamar ushlab turgani, ammo faqat bittasini himoya qilayotganini tanqid qildi. U Maxachev amalda ikki vazn chempioni emasligini aytdi. Islam Maxachev UFC 330 turnirida mag'lubiyatsiz da'vogar Ien Machado Gerrini hakamlar qarori bilan mag'lub etgan. UFC rahbariyati Maxachevning navbatdagi jangi qaysi vaznda va qaysi kamar uchun o'tkazilishini hali rasman e'lon qilmagan.

UFC 330 turnirining markaziy to‘qnashuvida mag‘lubiyatsiz da’vogar Ien Machado Gerrini hakamlar qarori bilan mag‘lub etgan rossiyalik jangchi Islam Maxachevning g‘alabasi jang san’ati olamida yangi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

Promoushenning sobiq chempioni va eng taniqli yulduzlaridan biri, amerikalik Maks Xollouey ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilib, Maxachevning divizionlardagi kamarlarini himoya qilish siyosatini ochiqchasiga savol ostiga oldi.

«Nega u ikki kamarni ushlab turibdi?»: Xolloueyning keskin e’tirozi

Amerikalik sportchi chempionning bir vaqtning o‘zida ikki vazn kamariga egalik qilib, ularning faqat birini himoya qilayotgani adolatdan emasligini ta’kidladi:

«Nega, jin ursin, u ikki kamarni ushlab turibdi? Vaziyat shundayki, birodar, senda ikki chempionlik kamari bor, lekin sen amalda ikki vazn toifasining chempioni emassan.

Hozir u faqat bitta kamarni himoya qilyapti. Nega? Buni umuman tushunmayapman, yigitlar», — deya o‘z noroziligini bildirdi Maks Xollouey.

Divizionlardagi dilemma va muxlislar savollari

Xolloueyning mazkur munosabati MMA hamjamiyatida uzoq vaqtdan beri muhokama qilinayotgan bir nechta muhim muammolarni yuzaga chiqardi:

  • Vaznlardagi turg‘unlik: Bir jangchining bir vaqtda ikkita titulga egalik qilishi yengil va yarim o‘rta vazn toifalaridagi boshqa da’vogarlarning chempionlik imkoniyatini kechiktirmoqda;

  • Kamarlarni bo‘shatish masalasi: Mutaxassislar va sportchilar Islam Maxachev yaqin orada yengil vazn toifasidagi kamarini himoya qilishi yoki uni rasman bo‘shatib, bor e’tiborini yarim o‘rta vaznga qaratishi kerakligini ta’kidlamoqda.

UFC rahbariyati Maxachevning navbatdagi jangi qaysi vaznda va qaysi kamar uchun o‘tkazilishini hali rasman e’lon qilganicha yo‘q.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MaxachevMaks XolloueyUFCIen Machado Gerri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariBugun, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Bugun, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi