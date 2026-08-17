Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»
Maks Xollouey Islam Maxachev ikki vazn toifasida kamar ushlab turgani, ammo faqat bittasini himoya qilayotganini tanqid qildi. U Maxachev amalda ikki vazn chempioni emasligini aytdi. Islam Maxachev UFC 330 turnirida mag'lubiyatsiz da'vogar Ien Machado Gerrini hakamlar qarori bilan mag'lub etgan. UFC rahbariyati Maxachevning navbatdagi jangi qaysi vaznda va qaysi kamar uchun o'tkazilishini hali rasman e'lon qilmagan.
UFC 330 turnirining markaziy to‘qnashuvida mag‘lubiyatsiz da’vogar Ien Machado Gerrini hakamlar qarori bilan mag‘lub etgan rossiyalik jangchi Islam Maxachevning g‘alabasi jang san’ati olamida yangi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.
Promoushenning sobiq chempioni va eng taniqli yulduzlaridan biri, amerikalik Maks Xollouey ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilib, Maxachevning divizionlardagi kamarlarini himoya qilish siyosatini ochiqchasiga savol ostiga oldi.
«Nega u ikki kamarni ushlab turibdi?»: Xolloueyning keskin e’tirozi
Amerikalik sportchi chempionning bir vaqtning o‘zida ikki vazn kamariga egalik qilib, ularning faqat birini himoya qilayotgani adolatdan emasligini ta’kidladi:
«Nega, jin ursin, u ikki kamarni ushlab turibdi? Vaziyat shundayki, birodar, senda ikki chempionlik kamari bor, lekin sen amalda ikki vazn toifasining chempioni emassan.
Hozir u faqat bitta kamarni himoya qilyapti. Nega? Buni umuman tushunmayapman, yigitlar», — deya o‘z noroziligini bildirdi Maks Xollouey.
Divizionlardagi dilemma va muxlislar savollari
Xolloueyning mazkur munosabati MMA hamjamiyatida uzoq vaqtdan beri muhokama qilinayotgan bir nechta muhim muammolarni yuzaga chiqardi:
Vaznlardagi turg‘unlik: Bir jangchining bir vaqtda ikkita titulga egalik qilishi yengil va yarim o‘rta vazn toifalaridagi boshqa da’vogarlarning chempionlik imkoniyatini kechiktirmoqda;
Kamarlarni bo‘shatish masalasi: Mutaxassislar va sportchilar Islam Maxachev yaqin orada yengil vazn toifasidagi kamarini himoya qilishi yoki uni rasman bo‘shatib, bor e’tiborini yarim o‘rta vaznga qaratishi kerakligini ta’kidlamoqda.
UFC rahbariyati Maxachevning navbatdagi jangi qaysi vaznda va qaysi kamar uchun o‘tkazilishini hali rasman e’lon qilganicha yo‘q.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…