SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli koinot kemasi — Starship ustidagi ishlarni jadallashtirishda davom etmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan navbatdagi statik olovli sinovlardan soʻng, Starship Ship 40 prototipi mutaxassislar va kuzatuvchilarni oʻzining tashqi koʻrinishi bilan hayratda qoldirdi. Mazkur sinov Flight Test 13 parvoziga tayyorgarlikning muhim bosqichi boʻlib, kemaning ekstremal yuklamalarga chidamliligini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight vakili Kollin tomonidan Starbase maydonchasida olingan suratlarda Ship 40 kemasining korpusi deyarli yangidek koʻrinishi aks etgan. Eng muhimi, kemaning atmosferaga kirishda qizib ketishdan himoya qiluvchi olti burchakli issiqlik qalqoni plitalari oʻz joyida butun saqlanib qolgan. Avvalgi prototiplarda bunday sinovlardan soʻng plitalarning koʻchib ketishi yoki korpusning ayrim qismlari shikastlanishi kuzatilar edi.
Texnik imkoniyatlar va Raptor 3 dvigatellariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Massey’s stendida oʻtkazilgan ushbu sinovda kemaning oltita dvigateli bir vaqtning oʻzida 60 soniya davomida toʻliq quvvatda ishlagan. Bu jarayon kema dvigatellarining barqarorligini va issiqlik himoyasining mustahkamligini tekshirish imkonini berdi. Ship 40 — bu Starship V3 avlodining ikkinchi vakili boʻlib, u takomillashtirilgan Raptor 3 dvigatellari bilan jihozlangan.
Yangi avlod dvigatellari nafaqat kuchliroq, balki ixchamroq hamdir. Ularning konstruktsiyasi murakkab tashqi quvurlar va datchiklardan xoli qilingan, bu esa tizimning ishonchliligini oshiradi. Starship loyihasining muvaffaqiyati aynan mana shu dvigatellarning qayta-qayta va xatosiz ishlashiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Parvozlar grafigidagi katta oʻzgarishlarSpaceX rejasiga koʻra, Starship tizimining 13-sinov parvozi joriy yilning iyul oyi oʻrtalarida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ushbu parvoz ham suborbital yoʻnalishda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Biroq, avgust oyidan boshlab kompaniya parvozlar chastotasini keskin oshirishni maqsad qilgan: endilikda Starship har oyda kamida bir marta koinotga yoʻl oladi.
Sanoat ekspertlarining taʼkidlashicha, 14-parvoz loyiha tarixida burilish nuqtasi boʻlishi mumkin. Aynan shu bosqichda kema ilk bor toʻliq orbital parvozni amalga oshirishi kutilmoqda. Agar barcha rejalar muvaffaqiyatli amalga oshsa, Starship yaqin kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga ekspeditsiyalar uyushtirishda asosiy transport vositasiga aylanadi.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki SpaceX texnologiyalari koinotga yuk yetkazib berish narxini bir necha barobar arzonlashtirishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda kichik davlatlar va xususiy kompaniyalarning ham koinot dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi.
…