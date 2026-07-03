SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadi

·23·Texno
SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli koinot kemasi — Starship ustidagi ishlarni jadallashtirishda davom etmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan navbatdagi statik olovli sinovlardan soʻng, Starship Ship 40 prototipi mutaxassislar va kuzatuvchilarni oʻzining tashqi koʻrinishi bilan hayratda qoldirdi. Mazkur sinov Flight Test 13 parvoziga tayyorgarlikning muhim bosqichi boʻlib, kemaning ekstremal yuklamalarga chidamliligini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight vakili Kollin tomonidan Starbase maydonchasida olingan suratlarda Ship 40 kemasining korpusi deyarli yangidek koʻrinishi aks etgan. Eng muhimi, kemaning atmosferaga kirishda qizib ketishdan himoya qiluvchi olti burchakli issiqlik qalqoni plitalari oʻz joyida butun saqlanib qolgan. Avvalgi prototiplarda bunday sinovlardan soʻng plitalarning koʻchib ketishi yoki korpusning ayrim qismlari shikastlanishi kuzatilar edi.

Texnik imkoniyatlar va Raptor 3 dvigatellari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Massey’s stendida oʻtkazilgan ushbu sinovda kemaning oltita dvigateli bir vaqtning oʻzida 60 soniya davomida toʻliq quvvatda ishlagan. Bu jarayon kema dvigatellarining barqarorligini va issiqlik himoyasining mustahkamligini tekshirish imkonini berdi. Ship 40 — bu Starship V3 avlodining ikkinchi vakili boʻlib, u takomillashtirilgan Raptor 3 dvigatellari bilan jihozlangan.

Yangi avlod dvigatellari nafaqat kuchliroq, balki ixchamroq hamdir. Ularning konstruktsiyasi murakkab tashqi quvurlar va datchiklardan xoli qilingan, bu esa tizimning ishonchliligini oshiradi. Starship loyihasining muvaffaqiyati aynan mana shu dvigatellarning qayta-qayta va xatosiz ishlashiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Parvozlar grafigidagi katta oʻzgarishlar

SpaceX rejasiga koʻra, Starship tizimining 13-sinov parvozi joriy yilning iyul oyi oʻrtalarida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ushbu parvoz ham suborbital yoʻnalishda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Biroq, avgust oyidan boshlab kompaniya parvozlar chastotasini keskin oshirishni maqsad qilgan: endilikda Starship har oyda kamida bir marta koinotga yoʻl oladi.

Sanoat ekspertlarining taʼkidlashicha, 14-parvoz loyiha tarixida burilish nuqtasi boʻlishi mumkin. Aynan shu bosqichda kema ilk bor toʻliq orbital parvozni amalga oshirishi kutilmoqda. Agar barcha rejalar muvaffaqiyatli amalga oshsa, Starship yaqin kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga ekspeditsiyalar uyushtirishda asosiy transport vositasiga aylanadi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki SpaceX texnologiyalari koinotga yuk yetkazib berish narxini bir necha barobar arzonlashtirishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda kichik davlatlar va xususiy kompaniyalarning ham koinot dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

SpaceXStarshipElon MuskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaApple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaBugun, 15:59Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi