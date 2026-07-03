Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?

·1·Texno
Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?

Dunyo miqyosida brauzerlar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga qadam qoʻydi. Endilikda kurash shunchaki qidiruv natijalari uchun emas, balki qaysi kompaniyaning sunʼiy intellekti foydalanuvchi nomidan internetda murakkab vazifalarni bajara olishi ustida bormoqda. Google Chrome va Apple Safari hali ham bozorda yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, 2026-yilga kelib vaziyat keskin oʻzgardi. Yangi avlod brauzerlari internetga ochilgan oddiy darcha emas, balki shaxsiy yordamchiga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda foydalanuvchilar Chrome va Safariʼga muqobil sifatida nafaqat tezkor, balki sunʼiy intellekt (AI) bilan chuqur integratsiyalashgan dasturlarni tanlash imkoniyatiga ega. Bu borada ochiq kodli brauzerlar va foydalanuvchining ruhiy xotirjamligini taʼminlovchi "mindful browsers" (ongli brauzerlar) kabi yangi tushunchalar paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bozorga kirib kelayotgan yangi ishtirokchilar anʼanaviy qidiruv tizimlaridan voz kechib, chatbotlar asosidagi boshqaruvga urgʻu bermoqda.

Yangi avlod AI-brauzerlari: Comet va Dia

Perplexity startapi tomonidan taqdim etilgan Comet brauzeri bu yoʻnalishdagi eng soʻnggi yangiliklardan biri boʻldi. U shunchaki maʼlumot qidirmaydi, balki elektron xatlarni umumlashtirish, veb-sahifalarni tahlil qilish va kalendarda uchrashuvlar belgilash kabi amallarni bajaradi. Hozirda ushbu xizmat Perplexityʼning oyiga 200 dollarlik Max rejasi foydalanuvchilari uchun ochiq, qolganlar esa kutish roʻyxatiga yozilishlari mumkin.

Arc brauzeri ortida turgan The Browser Company esa Dia nomli yangi mahsulotini taqdim etdi. Tashqi koʻrinishidan Google Chromeʼga oʻxshash boʻlsa-da, Dia ichki qismiga oʻrnatilgan AI chat vositasi bilan ajralib turadi. U foydalanuvchi kirgan barcha saytlarni tahlil qilib, kerakli maʼlumotni topishga yoki mahsulotlar haqidagi savollarga javob berishga yordam beradi. Hozircha ushbu brauzer yopiq beta-test bosqichida va faqat Arc aʼzolari uchun foydalanish imkoniyati mavjud.

OpenAI va Operaʼning strategik yurishlari

Brauzerlar bozoridagi eng kutilgan yangiliklardan biri OpenAI kompaniyasining Atlas brauzeri boʻldi. Ushbu dastur foydalanuvchilarga ChatGPT orqali toʻgʻridan-toʻgʻri qidiruv natijalarini soʻrash va tashqi havolalarga oʻtmasdan turib veb-saytlarni chatbot ichida koʻzdan kechirish imkonini beradi. Atlasʼning "agent rejimi" esa foydalanuvchi topshiriqlarini avtonom tarzda bajarishga moʻljallangan. Hozirda macOS uchun chiqarilgan ushbu brauzer tez orada Windows, iOS va Android platformalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

Opera kompaniyasi ham ortda qolayotgani yoʻq. Ularning yangi Neon brauzeri kontekstni tushunish qobiliyatiga ega boʻlib, xaridlar qilish, tadqiqotlar oʻtkazish va hatto dasturiy kod yozishda yordam beradi. Neonʼning eng oʻziga xos jihati shundaki, u ayrim vazifalarni oflayn rejimda ham bajara oladi. Ushbu xizmat obuna asosida ishlaydi va foydalanuvchilarga oyiga 19.90 dollar evaziga taqdim etiladi.

Xulosa qilib aytganda, brauzerlar endi shunchaki maʼlumot koʻrish vositasi emas, balki raqamli dunyodagi aqlli yordamchiga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu texnologiyalar tez orada kundalik ehtiyojga aylanishi tayin, chunki sunʼiy intellektga asoslangan ushbu yordamchilar vaqtni tejash va ish samaradorligini oshirishda beqiyosdir.

Google ChromeOpenAISafariSunʼiy IntellektBrauzer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borXiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borKecha, 22:57Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiKecha, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiKecha, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi