Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?
Dunyo miqyosida brauzerlar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga qadam qoʻydi. Endilikda kurash shunchaki qidiruv natijalari uchun emas, balki qaysi kompaniyaning sunʼiy intellekti foydalanuvchi nomidan internetda murakkab vazifalarni bajara olishi ustida bormoqda. Google Chrome va Apple Safari hali ham bozorda yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, 2026-yilga kelib vaziyat keskin oʻzgardi. Yangi avlod brauzerlari internetga ochilgan oddiy darcha emas, balki shaxsiy yordamchiga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda foydalanuvchilar Chrome va Safariʼga muqobil sifatida nafaqat tezkor, balki sunʼiy intellekt (AI) bilan chuqur integratsiyalashgan dasturlarni tanlash imkoniyatiga ega. Bu borada ochiq kodli brauzerlar va foydalanuvchining ruhiy xotirjamligini taʼminlovchi "mindful browsers" (ongli brauzerlar) kabi yangi tushunchalar paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bozorga kirib kelayotgan yangi ishtirokchilar anʼanaviy qidiruv tizimlaridan voz kechib, chatbotlar asosidagi boshqaruvga urgʻu bermoqda.
Yangi avlod AI-brauzerlari: Comet va DiaPerplexity startapi tomonidan taqdim etilgan Comet brauzeri bu yoʻnalishdagi eng soʻnggi yangiliklardan biri boʻldi. U shunchaki maʼlumot qidirmaydi, balki elektron xatlarni umumlashtirish, veb-sahifalarni tahlil qilish va kalendarda uchrashuvlar belgilash kabi amallarni bajaradi. Hozirda ushbu xizmat Perplexityʼning oyiga 200 dollarlik Max rejasi foydalanuvchilari uchun ochiq, qolganlar esa kutish roʻyxatiga yozilishlari mumkin.
Arc brauzeri ortida turgan The Browser Company esa Dia nomli yangi mahsulotini taqdim etdi. Tashqi koʻrinishidan Google Chromeʼga oʻxshash boʻlsa-da, Dia ichki qismiga oʻrnatilgan AI chat vositasi bilan ajralib turadi. U foydalanuvchi kirgan barcha saytlarni tahlil qilib, kerakli maʼlumotni topishga yoki mahsulotlar haqidagi savollarga javob berishga yordam beradi. Hozircha ushbu brauzer yopiq beta-test bosqichida va faqat Arc aʼzolari uchun foydalanish imkoniyati mavjud.
OpenAI va Operaʼning strategik yurishlariBrauzerlar bozoridagi eng kutilgan yangiliklardan biri OpenAI kompaniyasining Atlas brauzeri boʻldi. Ushbu dastur foydalanuvchilarga ChatGPT orqali toʻgʻridan-toʻgʻri qidiruv natijalarini soʻrash va tashqi havolalarga oʻtmasdan turib veb-saytlarni chatbot ichida koʻzdan kechirish imkonini beradi. Atlasʼning "agent rejimi" esa foydalanuvchi topshiriqlarini avtonom tarzda bajarishga moʻljallangan. Hozirda macOS uchun chiqarilgan ushbu brauzer tez orada Windows, iOS va Android platformalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.
Opera kompaniyasi ham ortda qolayotgani yoʻq. Ularning yangi Neon brauzeri kontekstni tushunish qobiliyatiga ega boʻlib, xaridlar qilish, tadqiqotlar oʻtkazish va hatto dasturiy kod yozishda yordam beradi. Neonʼning eng oʻziga xos jihati shundaki, u ayrim vazifalarni oflayn rejimda ham bajara oladi. Ushbu xizmat obuna asosida ishlaydi va foydalanuvchilarga oyiga 19.90 dollar evaziga taqdim etiladi.
Xulosa qilib aytganda, brauzerlar endi shunchaki maʼlumot koʻrish vositasi emas, balki raqamli dunyodagi aqlli yordamchiga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu texnologiyalar tez orada kundalik ehtiyojga aylanishi tayin, chunki sunʼiy intellektga asoslangan ushbu yordamchilar vaqtni tejash va ish samaradorligini oshirishda beqiyosdir.
…