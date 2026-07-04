AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradi
AQSH telekommunikatsiya bozorida tarixiy burilish yuz bermoqda: mamlakatdagi soʻnggi 2G tarmogʻi rasman oʻz faoliyatini toʻxtatadi. T-Mobile operatori joriy yilning 3-avgust kuni ikkinchi avlod tarmoqlarini butunlay oʻchirishini maʼlum qildi. Bu qaror bilan Qoʻshma Shtatlarda 2G texnologiyasi davri butunlay yakunlanadi va mamlakat toʻliq zamonaviy aloqa standartlariga oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
T-Mobile oʻz raqobatchilariga qaraganda ushbu eskirgan tarmoqni ancha uzoqroq saqlab turdi. Kompaniyaning tushuntirishicha, bu qadam eski telefon egalariga va 2G asosida ishlovchi korporativ tizimlardan foydalanuvchi biznes vakillariga yangi standartlarga oʻtish uchun qoʻshimcha vaqt berish maqsadida amalga oshirilgan edi. Endilikda ushbu texnologik oʻtish davri yakuniga yetgan deb hisoblanmoqda.
Xalqaro rouming va texnik masalalarixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2G tarmogʻi uzoq vaqt davomida nafaqat mahalliy abonentlar, balki xalqaro roumingdagi sayyohlar uchun ham zaxira kanali boʻlib xizmat qildi. Ayniqsa, VoLTE texnologiyasini qoʻllab-quvvatlamaydigan qurilmalar orqali ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirishda aynan ikkinchi avlod tarmoqlari muhim rol oʻynab kelayotgan edi.
T-Mobile vakillari soʻnggi 2,5 yil davomida xorijiy hamkorlar bilan birgalikda infratuzilmani tayyorlash boʻyicha keng koʻlamli ishlarni amalga oshirganliklarini bildirishdi. Maqsad — 2G tarmogʻi oʻchirilgandan soʻng ham ovozli aloqa va maʼlumotlar uzatish sifati yomonlashmasligini taʼminlashdir. Bu, ayniqsa, AQSHga tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar uchun juda muhim hisoblanadi.
Raqobatchilar tajribasi va kelajakBoshqa yirik Amerika operatorlari 2G bilan ancha avval xayrlashgan edi. Masalan, AT&T operatori oʻzining ikkinchi avlod tarmoqlarini 2017-yilda, Verizon esa 2020-yilda toʻliq oʻchirgan. T-Mobile ushbu roʻyxatdagi soʻnggi kompaniya boʻlib, uning bu qarori AQSH aloqa tarixida 2G sahifasini butunlay yopadi.
Ushbu jarayon Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham oʻziga xos signaldir. Garchi mamlakatimizda 2G va 3G tarmoqlari hali ham keng qoʻllanilsa-da, global tendensiya chastota resurslarini 4G LTE va 5G kabi samaraliroq texnologiyalar uchun boʻshatish kerakligini koʻrsatmoqda. Eskirgan tarmoqlarni saqlab turish operatorlar uchun qoʻshimcha xarajat va texnologik cheklovlarni keltirib chiqaradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2G tarmogʻining oʻchirilishi faqatgina eski tugmachali telefonlar bilan xayrlashish emas, balki yuqori tezlikdagi internet va sifatli ovozli aloqa davriga toʻliq oʻtish demakdir. Endilikda AQSH hududida aloqada boʻlishni istagan foydalanuvchilar kamida 4G standartini qoʻllab-quvvatlovchi qurilmalarga ega boʻlishlari shart.
…