AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradi

·27·Texno
AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradi

AQSH telekommunikatsiya bozorida tarixiy burilish yuz bermoqda: mamlakatdagi soʻnggi 2G tarmogʻi rasman oʻz faoliyatini toʻxtatadi. T-Mobile operatori joriy yilning 3-avgust kuni ikkinchi avlod tarmoqlarini butunlay oʻchirishini maʼlum qildi. Bu qaror bilan Qoʻshma Shtatlarda 2G texnologiyasi davri butunlay yakunlanadi va mamlakat toʻliq zamonaviy aloqa standartlariga oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

T-Mobile oʻz raqobatchilariga qaraganda ushbu eskirgan tarmoqni ancha uzoqroq saqlab turdi. Kompaniyaning tushuntirishicha, bu qadam eski telefon egalariga va 2G asosida ishlovchi korporativ tizimlardan foydalanuvchi biznes vakillariga yangi standartlarga oʻtish uchun qoʻshimcha vaqt berish maqsadida amalga oshirilgan edi. Endilikda ushbu texnologik oʻtish davri yakuniga yetgan deb hisoblanmoqda.

Xalqaro rouming va texnik masalalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2G tarmogʻi uzoq vaqt davomida nafaqat mahalliy abonentlar, balki xalqaro roumingdagi sayyohlar uchun ham zaxira kanali boʻlib xizmat qildi. Ayniqsa, VoLTE texnologiyasini qoʻllab-quvvatlamaydigan qurilmalar orqali ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirishda aynan ikkinchi avlod tarmoqlari muhim rol oʻynab kelayotgan edi.

T-Mobile vakillari soʻnggi 2,5 yil davomida xorijiy hamkorlar bilan birgalikda infratuzilmani tayyorlash boʻyicha keng koʻlamli ishlarni amalga oshirganliklarini bildirishdi. Maqsad — 2G tarmogʻi oʻchirilgandan soʻng ham ovozli aloqa va maʼlumotlar uzatish sifati yomonlashmasligini taʼminlashdir. Bu, ayniqsa, AQSHga tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar uchun juda muhim hisoblanadi.

Raqobatchilar tajribasi va kelajak

Boshqa yirik Amerika operatorlari 2G bilan ancha avval xayrlashgan edi. Masalan, AT&T operatori oʻzining ikkinchi avlod tarmoqlarini 2017-yilda, Verizon esa 2020-yilda toʻliq oʻchirgan. T-Mobile ushbu roʻyxatdagi soʻnggi kompaniya boʻlib, uning bu qarori AQSH aloqa tarixida 2G sahifasini butunlay yopadi.

Ushbu jarayon Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham oʻziga xos signaldir. Garchi mamlakatimizda 2G va 3G tarmoqlari hali ham keng qoʻllanilsa-da, global tendensiya chastota resurslarini 4G LTE va 5G kabi samaraliroq texnologiyalar uchun boʻshatish kerakligini koʻrsatmoqda. Eskirgan tarmoqlarni saqlab turish operatorlar uchun qoʻshimcha xarajat va texnologik cheklovlarni keltirib chiqaradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2G tarmogʻining oʻchirilishi faqatgina eski tugmachali telefonlar bilan xayrlashish emas, balki yuqori tezlikdagi internet va sifatli ovozli aloqa davriga toʻliq oʻtish demakdir. Endilikda AQSH hududida aloqada boʻlishni istagan foydalanuvchilar kamida 4G standartini qoʻllab-quvvatlovchi qurilmalarga ega boʻlishlari shart.

T-Mobile2GAQSHTexnologiyaTelekommunikatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi