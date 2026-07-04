Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalar

·20·Texno
Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalar

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari dunyoni jadal surʼatlar bilan oʻzgartiribgina qolmay, oʻzining mutlaqo yangi terminologiyasini ham shakllantirmoqda. Bugungi kunda mahsulot taqdimotlari, texnologik uchrashuvlar yoki investitsiya panellarida LLM, RAG yoki RLHF kabi qisqartmalar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Hatto soha mutaxassislari uchun ham bu tushunchalar baʼzan chalkashlik tugʻdirishi mumkin. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu atamalarni toʻgʻri tushunish zamonaviy texnologik muhitda muvaffaqiyatli muloqot qilishning kalitidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi eng koʻp muhokama qilinadigan, ammo eng mavhum tushunchalardan biri bu — AGI (Sunʼiy umumiy intellekt). OpenAI rahbari Sam Altman uni "siz hamkasb sifatida yollashingiz mumkin boʻlgan oʻrtacha insonning ekvivalenti" deb taʼriflaydi. Google DeepMind esa bunga koʻproq kognitiv nuqtai nazardan yondashib, aksariyat intellektual vazifalarda insondan qolishmaydigan tizimni AGI deb ataydi. Oddiy qilib aytganda, bu inson kabi fikrlay oladigan va deyarli barcha iqtisodiy qiymatga ega ishlarni bajara oladigan texnologiyadir.

AI agentlari va hisoblash quvvati

Hozirgi kunda oddiy chatbotlardan koʻra murakkabroq boʻlgan "AI agentlari" tushunchasi ommalashmoqda. Bu shunchaki savolga javob beruvchi dastur emas, balki foydalanuvchi nomidan muayyan vazifalar zanjirini bajara oladigan vositadir. Masalan, u siz uchun aviachipta band qilishi, xarajatlar hisobotini toʻldirishi yoki dasturiy kod yozib, uni nazorat qilishi mumkin. Bunday agentlar API (dasturiy interfeyslar) orqali boshqa xizmatlar bilan bogʻlanib, inson aralashuvisiz murakkab jarayonlarni boshqaradi.

Ushbu murakkab tizimlarning ishlashi uchun "Compute" (Hisoblash quvvati) deb ataladigan resurs zarur. Bu atama AI modellarini oʻqitish va ishga tushirish uchun kerak boʻladigan GPU (grafik protsessorlar), CPU va boshqa apparat vositalarini anglatadi. Bugungi kunda NVIDIA kabi kompaniyalarning bozordagi oʻrni aynan mana shu hisoblash quvvatiga boʻlgan global ehtiyoj tufayli keskin oshib bormoqda.

Mantiqiy fikrlash va chuqur taʼlim

AI modellarining rivojlanishida "Chain-of-thought" (fikrlash zanjiri) uslubi muhim oʻrin tutmoqda. Bu jarayonda AI murakkab savolga darhol javob bermasdan, uni kichik mantiqiy bosqichlarga boʻlib chiqadi. Masalan, matematik masalani yechishda inson qogʻoz va qalamdan foydalanganidek, AI ham oraliq bosqichlarni tahlil qiladi. Bu javobning aniqligini oshiradi, garchi jarayon biroz koʻproq vaqt talab qilsa-da, mantiq va dasturlashda xatolar sonini kamaytiradi.

Shuningdek, sunʼiy intellektning asosi boʻlgan "Deep Learning" (Chuqur taʼlim) tushunchasini ham unutmaslik lozim. Quyida uning asosiy xususiyatlari keltirilgan:

  • Inson miyasidagi neyron yoʻllariga oʻxshash koʻp qatlamli sunʼiy neyron tarmoqlaridan foydalanadi.
  • Maʼlumotlardagi muhim belgilarni inson yordamisiz, mustaqil ravishda aniqlay oladi.
  • Xatolardan saboq olish va takrorlash orqali oʻz natijalarini yaxshilab boradi.
  • Samarali ishlash uchun millionlab maʼlumotlar nuqtasi va ulkan hisoblash resurslarini talab qiladi.
Oʻzbekistonning texnologik ekotizimida ham ushbu atamalar tobora faol qoʻllanilmoqda. Mahalliy dasturchilar va startaplar OpenAI yoki Google taqdim etayotgan API interfeyslari orqali oʻz mahsulotlarini yaratayotgan bir paytda, ushbu glossary (lugʻat) nafaqat mutaxassislar, balki texnologiyaga qiziquvchi keng omma uchun ham muhim qoʻllanma boʻlib xizmat qiladi.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaOpenAIGoogle DeepMindAGI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiAQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiBugun, 01:57NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi