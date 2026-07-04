Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladi

·34·Texno
Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladi

Amerikaning JetZero startapi aviatsiya olamida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan Jet1 toʻliq oʻlchamli demonstratorini yigʻish jarayoniga kirishdi. Ushbu loyiha kelajakdagi Z4 yoʻlovchi laynerining ilk parvoz namunasi boʻlib, u oʻzining noyob konstruksiyasi bilan sohadagi anʼanaviy qarashlarni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Kaliforniyadagi Scaled Composites korxonasida olib borilayotgan ishlar zamonaviy aviatsiyaning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Z4 samolyotining asosiy oʻziga xosligi uning Blended Wing Body (BWB) — yaʼni "aralash qanotli korpus" sxemasida ekanligidadir. Bunda fyuzelyaj va qanotlar yagona yaxlit koʻtaruvchi konstruksiyani tashkil qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirda mutaxassislar korpusning markaziy qismi, qanotlar va ekipaj kabinasi kabi asosiy elementlarni ishlab chiqarishmoqda. Ushbu texnologiya soʻnggi oʻn yilliklardagi eng noodatiy muhandislik yechimi sifatida baholanmoqda.

Texnik imkoniyatlar va sertifikatlashtirish

Sinov parvozlari uchun moʻljallangan ilk namuna Pratt & Whitney PW2040 turbovintli dvigatellari bilan jihozlanadi. Qizigʻi shundaki, ushbu dvigatellar avval Boeing 757 samolyotlarida muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Jet1 demonstratorining ilk parvozi 2027-yilning oxiriga rejalashtirilgan. Loyiha allaqachon AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan rasmiy koʻrib chiqish bosqichiga oʻtkazilgan, bu esa loyihaning tijoriy istiqbollari yuqori ekanidan dalolat beradi.

JetZero Z4 seriyali modeli 200 tadan 250 tagacha yoʻlovchini tashishga moʻljallangan boʻladi. Ishlab chiquvchilarning rejalariga koʻra, yangi layner oʻzining samaradorligi bilan maʼnaviy jihatdan eskirib borayotgan Boeing 757 va Boeing 767 modellarining oʻrnini egallashi kerak. BWB sxemasi havo qarshiligini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa yoqilgʻi sarfini anʼanaviy samolyotlarga qaraganda keskin tejash imkonini beradi.

Katta sarmoya va aviakompaniyalar qiziqishi

Kompaniya 2030-yilga qadar seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan. Buning uchun Shimoliy Karolina shtatida qiymati 4,7 milliard dollarga teng boʻlgan ulkan zavod qurilishi rejalashtirilmoqda. Loyiha nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham yirik bozor ishtirokchilari tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda. Xususan, Delta Air Lines, United Airlines va Alaska Airlines kabi gigantlar ushbu yangilikka katta qiziqish bildirishgan.

Hozirda 15 ta aviakompaniya vakillaridan iborat ishchi guruh loyihani takomillashtirishda ishtirok etmoqda. Ular samolyot konstruksiyasini kelajakdagi foydalanuvchilarning talablariga moslashtirish va ekspluatatsiya jarayonini soddalashtirish boʻyicha oʻz tavsiyalarini berib borishmoqda. Agar JetZero oʻz rejalarini muvaffaqiyatli amalga oshirsa, Oʻzbekiston kabi uzoq masofali parvozlarga ehtiyoji bor mamlakatlar aviabozorida ham yangi turdagi, tejamkor laynerlar paydo boʻlishi mumkin.

JetZeroAviatsiyaBoeingTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiMotorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi