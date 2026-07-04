Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladi
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchisi Intel kompaniyasi oʻzining kelajakdagi protsessorlari bilan foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga tayyorlanmoqda. Insayder Jaykihn tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning Nova Lake-S oilasiga mansub Core Ultra 5 modellari oʻrta toifadagi chiplar uchun misli koʻrilmagan texnik xususiyatlarga ega boʻladi. Bu esa Intel uchun raqobatda yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod Core Ultra 5 protsessorlari bir vaqtning oʻzida 22 ta yadroni oʻz ichiga olishi aytilmoqda. Ushbu konfiguratsiya oltita yuqori unumdorlikka ega Coyote Cove (P-yadrolar), 12 ta energiya tejamkor Arctic Wolf (E-yadrolar) va toʻrtta kam quvvatli LP-E-yadrolardan tashkil topadi. Bunday yondashuv hatto oʻrta darajadagi kompyuterlarda ham murakkab vazifalarni va ogʻir oʻyinlarni muammosiz bajarish imkonini beradi.
Katta hajmdagi kesh va energiya samaradorligiNova Lake-S seriyasining eng asosiy oʻziga xosligi bLLC (big Last Level Cache) texnologiyasi boʻladi. Maʼlumotlarga koʻra, Core Ultra 5 protsessorlari 144 MB hajmdagi kesh-xotira bilan taʼminlanadi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda AMD kompaniyasining X3D seriyasidagi oʻyin protsessorlari bilan bevosita raqobat qilish imkonini beradi. Kesh-xotiraning kattaligi ayniqsa kadrlar chastotasi (FPS) yuqori boʻlishi muhim boʻlgan zamonaviy videooʻyinlarda katta ustunlik beradi.
Intel ushbu turkumda ikkita asosiy modelni chiqarishni rejalashtirmoqda. Birinchisi — 125 W quvvat sarfiga ega va multiplikatori ochiq boʻlgan K-seriyali model boʻlsa, ikkinchisi — bor-yoʻgʻi 65 W energiya isteʼmol qiladigan, lekin yuqori samaradorlikni saqlab qoladigan standart modeldir. Bu esa foydalanuvchilarga ham kuchli sovutish tizimiga ega oʻyin kompyuterlari, ham ixcham va tejamkor ishchi stansiyalar uchun mos tanlov imkonini beradi.
Kelajak platformasi va chiqarilish muddatiNova Lake-S turkumidagi protsessorlar mutlaqo yangi platformaga oʻtishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu chiplar LGA1954 soketiga ega boʻladi va 900-seriyali chipsetlar bilan ishlaydi. Shuningdek, yangi tizimlar DDR5-8000 tezkor xotira standartini qoʻllab-quvvatlashi koʻzda tutilgan. Bu esa kompyuterning umumiy oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.
Flagman modellar haqida ham qiziqarli maʼlumotlar mavjud. Nova Lake-S oilasining eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan protsessorlar 52 tagacha yadro va hayratlanarli 288 MB kesh-xotiraga ega boʻlishi mumkin. Bunday quvvat hatto eng talabchan professional dasturlar va renderlash jarayonlari uchun ham ortigʻi bilan yetarli boʻladi.
Muxlislar ushbu yangiliklarni biroz kutishlariga toʻgʻri keladi. Nova Lake-S liniyasining rasmiy debyuti 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan. Shunga qaramay, Intel hozirdan oʻzining texnologik ustunligini namoyish etish orqali foydalanuvchilar eʼtiborini oʻziga qaratishga erishmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu protsessorlar paydo boʻlishi bilan yuqori unumdorlikka ega tizimlarga boʻlgan talab yangi bosqichga chiqishi shubhasiz.
…