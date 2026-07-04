Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladi

·32·Texno
Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladi

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchisi Intel kompaniyasi oʻzining kelajakdagi protsessorlari bilan foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga tayyorlanmoqda. Insayder Jaykihn tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning Nova Lake-S oilasiga mansub Core Ultra 5 modellari oʻrta toifadagi chiplar uchun misli koʻrilmagan texnik xususiyatlarga ega boʻladi. Bu esa Intel uchun raqobatda yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod Core Ultra 5 protsessorlari bir vaqtning oʻzida 22 ta yadroni oʻz ichiga olishi aytilmoqda. Ushbu konfiguratsiya oltita yuqori unumdorlikka ega Coyote Cove (P-yadrolar), 12 ta energiya tejamkor Arctic Wolf (E-yadrolar) va toʻrtta kam quvvatli LP-E-yadrolardan tashkil topadi. Bunday yondashuv hatto oʻrta darajadagi kompyuterlarda ham murakkab vazifalarni va ogʻir oʻyinlarni muammosiz bajarish imkonini beradi.

Katta hajmdagi kesh va energiya samaradorligi

Nova Lake-S seriyasining eng asosiy oʻziga xosligi bLLC (big Last Level Cache) texnologiyasi boʻladi. Maʼlumotlarga koʻra, Core Ultra 5 protsessorlari 144 MB hajmdagi kesh-xotira bilan taʼminlanadi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda AMD kompaniyasining X3D seriyasidagi oʻyin protsessorlari bilan bevosita raqobat qilish imkonini beradi. Kesh-xotiraning kattaligi ayniqsa kadrlar chastotasi (FPS) yuqori boʻlishi muhim boʻlgan zamonaviy videooʻyinlarda katta ustunlik beradi.

Intel ushbu turkumda ikkita asosiy modelni chiqarishni rejalashtirmoqda. Birinchisi — 125 W quvvat sarfiga ega va multiplikatori ochiq boʻlgan K-seriyali model boʻlsa, ikkinchisi — bor-yoʻgʻi 65 W energiya isteʼmol qiladigan, lekin yuqori samaradorlikni saqlab qoladigan standart modeldir. Bu esa foydalanuvchilarga ham kuchli sovutish tizimiga ega oʻyin kompyuterlari, ham ixcham va tejamkor ishchi stansiyalar uchun mos tanlov imkonini beradi.

Kelajak platformasi va chiqarilish muddati

Nova Lake-S turkumidagi protsessorlar mutlaqo yangi platformaga oʻtishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu chiplar LGA1954 soketiga ega boʻladi va 900-seriyali chipsetlar bilan ishlaydi. Shuningdek, yangi tizimlar DDR5-8000 tezkor xotira standartini qoʻllab-quvvatlashi koʻzda tutilgan. Bu esa kompyuterning umumiy oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Flagman modellar haqida ham qiziqarli maʼlumotlar mavjud. Nova Lake-S oilasining eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan protsessorlar 52 tagacha yadro va hayratlanarli 288 MB kesh-xotiraga ega boʻlishi mumkin. Bunday quvvat hatto eng talabchan professional dasturlar va renderlash jarayonlari uchun ham ortigʻi bilan yetarli boʻladi.

Muxlislar ushbu yangiliklarni biroz kutishlariga toʻgʻri keladi. Nova Lake-S liniyasining rasmiy debyuti 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan. Shunga qaramay, Intel hozirdan oʻzining texnologik ustunligini namoyish etish orqali foydalanuvchilar eʼtiborini oʻziga qaratishga erishmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu protsessorlar paydo boʻlishi bilan yuqori unumdorlikka ega tizimlarga boʻlgan talab yangi bosqichga chiqishi shubhasiz.

IntelCore Ultra 5Nova Lake-SProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiAviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiBugun, 06:51Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi