Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdi

·32·Texno
Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining yangi flagmani Mate 80 Pro va uning yuragi boʻlgan Kirin 9030 Pro protsessori bilan mobil bozorida katta shov-shuv koʻtarmoqda. Bilibili platformasidagi mashhur Geekerwan kanali tomonidan oʻtkazilgan chuqur texnik tahlillar shuni koʻrsatadiki, yangi chip nafaqat unumdorlik, balki energiya samaradorligi borasida ham sanoat yetakchilari bilan raqobatlasha oladi. Bu Huawei uchun sanksiyalar sharoitida oʻzining mustaqil ekotizimini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kirin 9030 Pro protsessori taxminan 15 milliard tranzistorni oʻz ichiga oladi, bu koʻrsatkich boʻyicha u Apple A15 va Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kabi mashhur chiplar darajasiga koʻtarilgan. Yangi protsessor 9 yadroli arxitekturaga ega boʻlib, u 14 ta oqimda ishlaydi. Uning tarkibida 2,75 GGs chastotali bitta super yadro, toʻrtta yuqori unumdorlikdagi va toʻrtta energiya tejovchi yadro mavjud. Bunday konfiguratsiya qurilmaning ogʻir vazifalar va kundalik ishlar oʻrtasida muvozanatni saqlashiga yordam beradi.

Grafika va oʻyinlardagi inqilobiy oʻsish

Eng katta oʻzgarish Maliang 935 grafik protsessorida kuzatilgan. 3DMark Steel Nomad Light testlari natijasiga koʻra, yangi GPU avvalgi avlod Kirin 9020 bilan solishtirilganda unumdorlikni 76 foizga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Bu oʻzbekistonlik geymerlar va mobil grafikaga talabchan foydalanuvchilar uchun juda muhim yangilikdir, chunki chip apparat darajasida nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Oʻyin sinovlarida Mate 80 Pro hayratlanarli natijalarni qayd etdi. Masalan, Genshin Impact oʻyinining HarmonyOS uchun optimallashtirilgan talqinida qurilma 804p piksellar sonida barqaror 60 FPS (kadr/soniya) tezlikni taʼminladi. Bunda oʻrtacha energiya sarfi bor-yoʻgʻi 4,9 Wni tashkil etdi. Mutaxassislarning fikricha, bu koʻrsatkich Snapdragon 8 Gen 3 protsessoridan ham samaraliroqdir, chunki Qualcomm chipi pastroq (720p) sifatda koʻproq quvvat sarflaydi.

Arxitektura va optimallashtirish sirlari

Chipning ichki tuzilishida kesh xotiraga alohida eʼtibor qaratilgan. Super yadroning L2 keshi 2 MBga, umumiy L3 keshi esa 12 MBga yetkazildi. Shuningdek, tizim keshining (SLC) ham 12 MBgacha kengaytirilishi maʼlumotlar almashinuvi tezligini sezilarli darajada oshirgan. Natijada HarmonyOS interfeysi yanada ravon va tezkor ishlashni boshlagan.

Protsessorning boshqa bloklari ham sezilarli darajada yangilangan:

  • Neyroprotsessor (NPU) endi uchta hisoblash blokidan iborat arxitekturadan foydalanadi;
  • Tasvirni qayta ishlash bloki (ISP) 9.0 versiyasigacha yangilangan;
  • Oʻrnatilgan modem maydoni 31 foizga qisqartirilib, boshqa komponentlar uchun joy boʻshatilgan.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Huawei oʻzining apparat taʼminoti va dasturiy taʼminotini (HarmonyOS) shu qadar zich integratsiya qilganki, bu qurilmaning umumiy unumdorligini yangi bosqichga olib chiqqan. Oʻzbekiston bozorida Huawei smartfonlariga boʻlgan qiziqish hamon yuqoriligini hisobga olsak, Mate 80 Pro oʻzining yuqori avtonomligi va kuchli grafikasi bilan flagmanlar segmentida munosib oʻrin egallashi kutilmoqda.

HuaweiKirinSmartfonTexnologiyaProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiAviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiBugun, 06:51Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi