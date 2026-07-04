Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining yangi flagmani Mate 80 Pro va uning yuragi boʻlgan Kirin 9030 Pro protsessori bilan mobil bozorida katta shov-shuv koʻtarmoqda. Bilibili platformasidagi mashhur Geekerwan kanali tomonidan oʻtkazilgan chuqur texnik tahlillar shuni koʻrsatadiki, yangi chip nafaqat unumdorlik, balki energiya samaradorligi borasida ham sanoat yetakchilari bilan raqobatlasha oladi. Bu Huawei uchun sanksiyalar sharoitida oʻzining mustaqil ekotizimini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kirin 9030 Pro protsessori taxminan 15 milliard tranzistorni oʻz ichiga oladi, bu koʻrsatkich boʻyicha u Apple A15 va Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kabi mashhur chiplar darajasiga koʻtarilgan. Yangi protsessor 9 yadroli arxitekturaga ega boʻlib, u 14 ta oqimda ishlaydi. Uning tarkibida 2,75 GGs chastotali bitta super yadro, toʻrtta yuqori unumdorlikdagi va toʻrtta energiya tejovchi yadro mavjud. Bunday konfiguratsiya qurilmaning ogʻir vazifalar va kundalik ishlar oʻrtasida muvozanatni saqlashiga yordam beradi.
Grafika va oʻyinlardagi inqilobiy oʻsishEng katta oʻzgarish Maliang 935 grafik protsessorida kuzatilgan. 3DMark Steel Nomad Light testlari natijasiga koʻra, yangi GPU avvalgi avlod Kirin 9020 bilan solishtirilganda unumdorlikni 76 foizga oshirishga muvaffaq boʻlgan. Bu oʻzbekistonlik geymerlar va mobil grafikaga talabchan foydalanuvchilar uchun juda muhim yangilikdir, chunki chip apparat darajasida nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Oʻyin sinovlarida Mate 80 Pro hayratlanarli natijalarni qayd etdi. Masalan, Genshin Impact oʻyinining HarmonyOS uchun optimallashtirilgan talqinida qurilma 804p piksellar sonida barqaror 60 FPS (kadr/soniya) tezlikni taʼminladi. Bunda oʻrtacha energiya sarfi bor-yoʻgʻi 4,9 Wni tashkil etdi. Mutaxassislarning fikricha, bu koʻrsatkich Snapdragon 8 Gen 3 protsessoridan ham samaraliroqdir, chunki Qualcomm chipi pastroq (720p) sifatda koʻproq quvvat sarflaydi.
Arxitektura va optimallashtirish sirlariChipning ichki tuzilishida kesh xotiraga alohida eʼtibor qaratilgan. Super yadroning L2 keshi 2 MBga, umumiy L3 keshi esa 12 MBga yetkazildi. Shuningdek, tizim keshining (SLC) ham 12 MBgacha kengaytirilishi maʼlumotlar almashinuvi tezligini sezilarli darajada oshirgan. Natijada HarmonyOS interfeysi yanada ravon va tezkor ishlashni boshlagan.
Protsessorning boshqa bloklari ham sezilarli darajada yangilangan:
- Neyroprotsessor (NPU) endi uchta hisoblash blokidan iborat arxitekturadan foydalanadi;
- Tasvirni qayta ishlash bloki (ISP) 9.0 versiyasigacha yangilangan;
- Oʻrnatilgan modem maydoni 31 foizga qisqartirilib, boshqa komponentlar uchun joy boʻshatilgan.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Huawei oʻzining apparat taʼminoti va dasturiy taʼminotini (HarmonyOS) shu qadar zich integratsiya qilganki, bu qurilmaning umumiy unumdorligini yangi bosqichga olib chiqqan. Oʻzbekiston bozorida Huawei smartfonlariga boʻlgan qiziqish hamon yuqoriligini hisobga olsak, Mate 80 Pro oʻzining yuqori avtonomligi va kuchli grafikasi bilan flagmanlar segmentida munosib oʻrin egallashi kutilmoqda.
…