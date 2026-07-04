Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdi

·26·Texno
Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdi

Fintex olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Revolut kompaniyasi Germaniyadagi mijozlari uchun oʻziga xos dizaynga ega yangi Mastercard debet kartasini eʼlon qildi. Ushbu karta nafaqat vizual koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Uning asosiy xususiyati — toʻlov amalga oshirilayotgan vaqtda kartadagi personajning koʻzlari nur sochishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kartaning old tomonida internet olamida mashhur boʻlgan Doge memi (Siba-inu iti) tasvirlangan. Foydalanuvchi doʻkonlarda kontaktsiz toʻlovni amalga oshirayotganida, terminal bilan aloqa oʻrnatilgan soniyalarda itning koʻzlari oʻrniga oʻrnatilgan ikkita LED chiroqchasi yonadi. Bu jarayon oddiy toʻlov amaliyotiga oʻzgacha zavq bagʻishlaydi.

Texnologik yechim va ishlash prinsipi

Koʻpchilikni bunday kichik qurilma qanday quvvatlanishi qiziqtirishi tabiiy. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kartada hech qanday oʻrnatilgan akkumulyator yoki batareya mavjud emas. Chiroqlarning yonishi uchun zarur boʻlgan energiya bevosita toʻlov terminalining NFC maydonidan olinadi. EMV Contactless protokoli orqali uzatiladigan energiya nafaqat chip va antennaning ishlashiga, balki svetodiodlarni qisqa muddatga yoqishga ham yetarli boʻladi.

Hozirda ushbu eksklyuziv kartani Revolut ilovasi orqali 30 yevro evaziga buyurtma qilish mumkin. Shuni taʼkidlash kerakki, yetkazib berish xizmati ushbu narxga kiritilmagan va alohida hisoblanadi. Karta cheklangan miqdorda chiqarilgan boʻlib, u asosan brendning sodiq muxlislari va noodatiy gadjet ishqibozlari uchun moʻljallangan.

Kriptovalyuta ixlosmandlari uchun maxsus taklif

Yangi mahsulotni hamma ham osonlikcha qoʻlga kirita olmaydi. Revolut ushbu kartani faqat servisning kriptovalyuta boʻlimidan foydalanuvchi mijozlar uchun maxsus taklif sifatida taqdim etmoqda. Kartani chiqarish vaqtida uni bir yoki bir nechta kriptovalyuta hamyonlariga yoki oddiy pul hisob raqamiga bogʻlash talab etiladi.

Oʻzbekiston moliya bozorida ham soʻnggi yillarda bank kartalari dizayniga katta eʼtibor berilmoqda. Garchi bizning mahalliy banklarimizda hozircha LED chiroqli kartalar ommalashmagan boʻlsa-da, Revolut kabi xalqaro servislarning bunday kreativ yondashuvi kelajakda bank mahsulotlari nafaqat toʻlov vositasi, balki oʻziga xos aksessuarga ham aylanishidan dalolat beradi.

RevolutMastercardTexnologiyaDogeKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiNASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiBugun, 12:43Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda