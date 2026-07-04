Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdi
Fintex olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Revolut kompaniyasi Germaniyadagi mijozlari uchun oʻziga xos dizaynga ega yangi Mastercard debet kartasini eʼlon qildi. Ushbu karta nafaqat vizual koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Uning asosiy xususiyati — toʻlov amalga oshirilayotgan vaqtda kartadagi personajning koʻzlari nur sochishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kartaning old tomonida internet olamida mashhur boʻlgan Doge memi (Siba-inu iti) tasvirlangan. Foydalanuvchi doʻkonlarda kontaktsiz toʻlovni amalga oshirayotganida, terminal bilan aloqa oʻrnatilgan soniyalarda itning koʻzlari oʻrniga oʻrnatilgan ikkita LED chiroqchasi yonadi. Bu jarayon oddiy toʻlov amaliyotiga oʻzgacha zavq bagʻishlaydi.
Texnologik yechim va ishlash prinsipiKoʻpchilikni bunday kichik qurilma qanday quvvatlanishi qiziqtirishi tabiiy. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kartada hech qanday oʻrnatilgan akkumulyator yoki batareya mavjud emas. Chiroqlarning yonishi uchun zarur boʻlgan energiya bevosita toʻlov terminalining NFC maydonidan olinadi. EMV Contactless protokoli orqali uzatiladigan energiya nafaqat chip va antennaning ishlashiga, balki svetodiodlarni qisqa muddatga yoqishga ham yetarli boʻladi.
Hozirda ushbu eksklyuziv kartani Revolut ilovasi orqali 30 yevro evaziga buyurtma qilish mumkin. Shuni taʼkidlash kerakki, yetkazib berish xizmati ushbu narxga kiritilmagan va alohida hisoblanadi. Karta cheklangan miqdorda chiqarilgan boʻlib, u asosan brendning sodiq muxlislari va noodatiy gadjet ishqibozlari uchun moʻljallangan.
Kriptovalyuta ixlosmandlari uchun maxsus taklifYangi mahsulotni hamma ham osonlikcha qoʻlga kirita olmaydi. Revolut ushbu kartani faqat servisning kriptovalyuta boʻlimidan foydalanuvchi mijozlar uchun maxsus taklif sifatida taqdim etmoqda. Kartani chiqarish vaqtida uni bir yoki bir nechta kriptovalyuta hamyonlariga yoki oddiy pul hisob raqamiga bogʻlash talab etiladi.
Oʻzbekiston moliya bozorida ham soʻnggi yillarda bank kartalari dizayniga katta eʼtibor berilmoqda. Garchi bizning mahalliy banklarimizda hozircha LED chiroqli kartalar ommalashmagan boʻlsa-da, Revolut kabi xalqaro servislarning bunday kreativ yondashuvi kelajakda bank mahsulotlari nafaqat toʻlov vositasi, balki oʻziga xos aksessuarga ham aylanishidan dalolat beradi.
…