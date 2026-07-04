Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdi

·27·Texno
Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdi

AQSHning Yuta shtatida texnologiya olami uchun muhim voqea yuz berdi: Valar Atomics kompaniyasi oʻzining Ward-250 rusumli mikroreaktori yordamida NVIDIA DGX Spark sunʼiy intellekt kompyuterini elektr energiyasi bilan taʼminladi. Ushbu namoyish energetika va yuqori texnologiyalar chorrahasidagi yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur jarayon shunchaki tajriba emas, balki kelajakdagi "AI-fabrikalari" uchun mustaqil energiya manbasini yaratish yoʻlidagi ilk jiddiy qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, Valar Atomics va NVIDIA oʻrtasidagi hamkorlik bevosita atom generatsiyasi hisobiga ishlaydigan ixcham hisoblash markazlarini qurishga yoʻnaltirilgan. Namoyishning asosiy texnik yutugʻi shundaki, reaktor nafaqat boshqariladigan zanjirli reaksiyaga kirdi, balki real elektr yuklamasiga ulandi. Avvalroq, 18-iyun kuni AQSH Energetika vazirligi (DOE) ushbu obyektdagi yadro reaksiyasi oʻz-oʻzini taʼminlash darajasiga yetganini tasdiqlagan edi.

Texnik imkoniyatlar va energiya sarfi

Ward-250 reaktori yuqori haroratli gaz bilan sovutiladigan (HTGR) tizimlar sirasiga kiradi. U TRISO yoqilgʻisi, grafit sekinlashtirgichi va geliydan issiqlik tashuvchi sifatida foydalanadi. Sinov davomida reaktor oʻz quvvatining taxminan 37 foizida ishlab, 100 kW issiqlik energiyasini hosil qildi. Bu issiqlik maxsus konvertor orqali elektrga aylantirilib, NVIDIA DGX Spark qurilmasini quvvatlantirishga yoʻnaltirildi.

Shuni taʼkidlash joizki, NVIDIA DGX Spark modeli GB10 Grace Blackwell chipiga asoslangan boʻlib, taxminan 240 W energiya isteʼmol qiladi. Bu sanoat miqyosidagi maʼlumotlar markazlariga (Data Center) nisbatan ancha kichik koʻrsatkichdir. Masalan, 30 MW quvvatga ega yirik markazni ishlatish uchun yuz mingdan ortiq shunday qurilma talab etiladi. Shunga qaramay, laboratoriya sharoitidan real yuklamaga oʻtilishi muhandislik nuqtayi nazaridan katta yutuq hisoblanadi.

Sovutish tizimi va ekologik samaradorlik

NVIDIA hozirda maʼlumotlar markazlari uchun suyuqlik yordamida sovutish tizimlarini faol rivojlantirmoqda. Ushbu tizimlar 45 °C gacha boʻlgan kirish haroratida ishlashga moʻljallangan boʻlib, bu quruq sovutish minoralaridan foydalangan holda suv sarfini deyarli nolga tushirish imkonini beradi. Bu ayniqsa suv resurslari cheklangan hududlar uchun juda muhim texnologik yechimdir.

Valar Atomics kelajakda Yuta shtatida 30 MW quvvatli yirik loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Biroq, Tom's Hardware nashri taʼkidlashicha, loyihaning tijoriy litsenziyalanishi va sanoat miqyosida kengayishi boʻyicha hali koʻplab savollar ochiq qolmoqda. AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasi (NRC) tomonidan toʻliq ruxsatnoma olinishi bu kabi loyihalarning ommalashishi uchun asosiy shart hisoblanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yadroviy startaplar kichik reaktorlarni sunʼiy intellekt markazlari uchun toʻgʻridan-toʻgʻri energiya manbai sifatida taklif qilmoqda. NVIDIA kabi gigantlar esa atom generatsiyasini barqaror va mustaqil energiya manbai sifatida koʻrmoqda. Hozircha bu texnologiya laboratoriya bosqichida boʻlsa-da, yaqin kelajakda sunʼiy intellekt infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanishi ehtimoli yuqori.

NVIDIAValar AtomicsMikroreaktorSunʼiy IntellektEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaAQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaBugun, 15:55Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiSamsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiBugun, 14:55Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiLenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiBugun, 14:21iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda