Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandi

·38·Texno
Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandi

Sunʼiy intellekt olamida AQSHning OpenAI va Anthropic kabi gigantlariga munosib raqib sifatida koʻrilayotgan Fransiyaning Mistral AI kompaniyasi soʻnggi vaqtlarda jahon hamjamiyati eʼtiborini oʻziga qaratmoqda. AQSHdagi siyosiy oʻzgarishlar va texnologik cheklovlar fonida, Yevropa oʻzining suveren texnologiyalariga ega boʻlishga intilayotgan bir paytda, Parijda asos solingan ushbu startap nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi oʻyinchi sifatida gavdalanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mistral AI koʻpincha "Yevropaning OpenAI"si deb atalsa-da, kompaniyaning strategiyasi Amerika kompaniyalaridan tubdan farq qiladi. Uning chat-boti va agent platformasi boʻlmish Le Chat (sobiq nomi bilan tanilgan) hozircha ChatGPT kabi brend taniluvchanligiga ega emas. Hatto Parijdagi mashhur Station F startaplar kampusida ham Claude modellari Mistral mahsulotlaridan koʻra ommaboproq. Biroq, kompaniya rahbariyati ommaviy foydalanuvchilar soni ortidan quvishni asosiy maqsad deb bilmaydi.

Korporativ sektor va davlat buyurtmalari

Mistral AI oʻz faoliyatida koʻproq Palantir kompaniyasi qoʻllagan uslubni tanlagan. Yaʼni, kompaniya muhandislari bevosita yirik korporatsiyalar va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlab, sunʼiy intellekt modellarini aynan buyurtmachining ehtiyojlariga moslashtirib berishadi. Bu yondashuv kompaniyaga kamroq resurslar bilan yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Mistral AI ayni paytda 23,15 milliard dollarlik baholash bilan 3,5 milliard dollar investitsiya jalb qilish arafasida turibdi.

Kompaniyaning moliyaviy koʻrsatkichlari ham hayratlanarli darajada oʻsmoqda. Oʻtgan yili yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 20 million dollarni tashkil etgan boʻlsa, joriy yilning fevraliga kelib bu koʻrsatkich 400 million dollardan oshdi. Mistral AI joriy yil yakuniga qadar 1 milliard dollarlik daromad marrasini zabt etishni rejalashtirmoqda. Bunday muvaffaqiyat kompaniya rahbari Arthur Mensch uchun Davos iqtisodiy forumi va Fransiya parlamenti kabi nufuzli minbarlarga yoʻl ochdi.

Texnologik suverenitet va ochiqlik

Arthur Mensch oʻzining LinkedIn sahifasida kompaniyaning asosiy missiyasini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mistral AI markazlashgan nazoratdan xoli boʻlgan eng yaxshi sunʼiy intellekt tizimlariga hamma uchun kirish imkoniyatini taʼminlash uchun mavjud. Kompaniya Forge platformasi orqali mijozlarga oʻz shaxsiy maʼlumotlari asosida maxsus modellar yaratish imkonini beradi, bu esa maʼlumotlar xavfsizligi va maxfiyligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi tashkilotlar uchun juda muhimdir.

Hozirda Mistral AI jahondagi eng kuchli til modeliga ega boʻlmasa-da, ular bu masofani jadal qisqartirmoqda. Kompaniya joriy yilning yozida yangi, ochiq vaznli (open-weight) modelini taqdim etishni rejalashtirgan. Dastlabki kirish imkoniyati iyul oyida ochilishi kutilmoqda. Shuningdek, ovozli buyruqlar, tasvirlarni qayta ishlash va hujjatlar bilan ishlash kabi yoʻnalishlarda Mistral allaqachon eng ilgʻor (state-of-the-art) yechimlarga ega ekanligini daʼvo qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Mistral AI modellari qiziqarli boʻlishi mumkin. AQSH kompaniyalari tomonidan oʻrnatilishi mumkin boʻlgan cheklovlar yoki eksport nazorati sharoitida, Yevropaning ochiqroq va mustaqil texnologiyalari muqobil variant sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, oʻz serverlarida sunʼiy intellektni ishga tushirmoqchi boʻlgan mahalliy biznes vakillari uchun Mistral modellari ayni muddaodir.

Mistral AISunʼiy IntellektTexnologiyaOpenAIArthur Mensch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaBugun, 21:21Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiXitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiBugun, 20:55AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiBugun, 20:22Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda