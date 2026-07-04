Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandi
Sunʼiy intellekt olamida AQSHning OpenAI va Anthropic kabi gigantlariga munosib raqib sifatida koʻrilayotgan Fransiyaning Mistral AI kompaniyasi soʻnggi vaqtlarda jahon hamjamiyati eʼtiborini oʻziga qaratmoqda. AQSHdagi siyosiy oʻzgarishlar va texnologik cheklovlar fonida, Yevropa oʻzining suveren texnologiyalariga ega boʻlishga intilayotgan bir paytda, Parijda asos solingan ushbu startap nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi oʻyinchi sifatida gavdalanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mistral AI koʻpincha "Yevropaning OpenAI"si deb atalsa-da, kompaniyaning strategiyasi Amerika kompaniyalaridan tubdan farq qiladi. Uning chat-boti va agent platformasi boʻlmish Le Chat (sobiq nomi bilan tanilgan) hozircha ChatGPT kabi brend taniluvchanligiga ega emas. Hatto Parijdagi mashhur Station F startaplar kampusida ham Claude modellari Mistral mahsulotlaridan koʻra ommaboproq. Biroq, kompaniya rahbariyati ommaviy foydalanuvchilar soni ortidan quvishni asosiy maqsad deb bilmaydi.
Korporativ sektor va davlat buyurtmalariMistral AI oʻz faoliyatida koʻproq Palantir kompaniyasi qoʻllagan uslubni tanlagan. Yaʼni, kompaniya muhandislari bevosita yirik korporatsiyalar va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlab, sunʼiy intellekt modellarini aynan buyurtmachining ehtiyojlariga moslashtirib berishadi. Bu yondashuv kompaniyaga kamroq resurslar bilan yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Mistral AI ayni paytda 23,15 milliard dollarlik baholash bilan 3,5 milliard dollar investitsiya jalb qilish arafasida turibdi.
Kompaniyaning moliyaviy koʻrsatkichlari ham hayratlanarli darajada oʻsmoqda. Oʻtgan yili yillik takrorlanuvchi daromadi (ARR) 20 million dollarni tashkil etgan boʻlsa, joriy yilning fevraliga kelib bu koʻrsatkich 400 million dollardan oshdi. Mistral AI joriy yil yakuniga qadar 1 milliard dollarlik daromad marrasini zabt etishni rejalashtirmoqda. Bunday muvaffaqiyat kompaniya rahbari Arthur Mensch uchun Davos iqtisodiy forumi va Fransiya parlamenti kabi nufuzli minbarlarga yoʻl ochdi.
Texnologik suverenitet va ochiqlikArthur Mensch oʻzining LinkedIn sahifasida kompaniyaning asosiy missiyasini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mistral AI markazlashgan nazoratdan xoli boʻlgan eng yaxshi sunʼiy intellekt tizimlariga hamma uchun kirish imkoniyatini taʼminlash uchun mavjud. Kompaniya Forge platformasi orqali mijozlarga oʻz shaxsiy maʼlumotlari asosida maxsus modellar yaratish imkonini beradi, bu esa maʼlumotlar xavfsizligi va maxfiyligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi tashkilotlar uchun juda muhimdir.
Hozirda Mistral AI jahondagi eng kuchli til modeliga ega boʻlmasa-da, ular bu masofani jadal qisqartirmoqda. Kompaniya joriy yilning yozida yangi, ochiq vaznli (open-weight) modelini taqdim etishni rejalashtirgan. Dastlabki kirish imkoniyati iyul oyida ochilishi kutilmoqda. Shuningdek, ovozli buyruqlar, tasvirlarni qayta ishlash va hujjatlar bilan ishlash kabi yoʻnalishlarda Mistral allaqachon eng ilgʻor (state-of-the-art) yechimlarga ega ekanligini daʼvo qilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Mistral AI modellari qiziqarli boʻlishi mumkin. AQSH kompaniyalari tomonidan oʻrnatilishi mumkin boʻlgan cheklovlar yoki eksport nazorati sharoitida, Yevropaning ochiqroq va mustaqil texnologiyalari muqobil variant sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, oʻz serverlarida sunʼiy intellektni ishga tushirmoqchi boʻlgan mahalliy biznes vakillari uchun Mistral modellari ayni muddaodir.
…