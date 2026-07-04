Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqda

·0·Texno
Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqda

Smartfonlar olamida ekran oʻlchamlari boʻyicha yangi poyga boshlanmoqda. Soʻnggi yillarda 6,7 va 6,8 dyuymli displeylar standartga aylangan boʻlsa, endilikda ishlab chiqaruvchilar yana-da kattaroq oʻlchamlarni oʻzlashtirishga kirishdi. Maʼlumotlarga koʻra, kamida ikki yirik brend yaqin orada bozorni ulkan displeyli qurilmalar bilan hayratda qoldirmoqchi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, hozirda bir vaqtning oʻzida ikki kompaniya — Redmi va Honor brendlari 7 dyuymli ekranga ega smartfonlar ustida ish olib bormoqda. Bu kabi oʻlchamlar bir necha yil avval planshetlar uchun xos boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda romsiz texnologiyalar tufayli ularni ixchamroq korpusga joylash imkoniyati paydo boʻldi.

Redmi va Honor oʻrtasidagi raqobat

Gizmochina nashrining yozishicha, Redmi brendi nafaqat ulkan ekran, balki yuqori unumdorlikka ega platformani ham taklif etadi. Bu shuni anglatadiki, yangi qurilma shunchaki byudjetli fabled emas, balki kuchli oʻyin smartfoni boʻlishi ham mumkin. Shuningdek, kompaniya 6,59 dyuymli displeyga ega Pro-modelni ham tayyorlayotgani aytilmoqda, biroq asosiy eʼtibor baribir 7 dyuymli gigantga qaratiladi.

Honor kompaniyasi esa oʻzining yangi modelida texnik jihatdan yanada ilgarilab ketishni maqsad qilgan. Insayderning taʼkidlashicha, Honor tayyorlayotgan 7 dyuymli smartfon 185 Hz tasvir yangilanish chastotasiga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan aksariyat flagmanlardan (odatda 120 yoki 144 Hz) sezilarli darajada yuqori hisoblanadi.

Bozordagi tendensiyalar va kutilmalar

Hozirgi vaqtda bozorda 6,8 va 6,9 dyuymli ekranli smartfonlar talaygina. Masalan, Apple va Samsung kabi gigantlarning eng yirik modellari ham shu koʻrsatkichlarga yaqinlashib qolgan. Shu bois, 7 dyuymli marraga oʻtish texnologik jihatdan kutilmagan hodisa emas, balki mantiqiy rivojlanish bosqichidir. Bu ayniqsa video tomosha qilishni va mobil oʻyinlarni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Redmi va Honor brendlari oʻzining mustahkam oʻrniga ega. Agar ushbu qurilmalar rasman taqdim etilsa, ular katta ekranli gadjetlarni afzal koʻradigan mahalliy xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Ayniqsa, hamyonbop narx va yuqori texnik xususiyatlar uygʻunligi ushbu modellarning muvaffaqiyatini taʼminlashi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Digital Chat Station insayderi avval ham koʻplab aniq prognozlari bilan tanilgan. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfoni Samsung displeyi bilan jihozlanishini birinchilardan boʻlib xabar qilgan edi. Bu esa yangi 7 dyuymli smartfonlar haqidagi maʼlumotlarning haqiqatga yaqinligini yana bir bor tasdiqlaydi.

SmartfonRedmiHonorTexnologiyaDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiBugun, 21:00Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiXitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiBugun, 20:55AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiBugun, 20:22Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda