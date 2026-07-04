Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqda
Smartfonlar olamida ekran oʻlchamlari boʻyicha yangi poyga boshlanmoqda. Soʻnggi yillarda 6,7 va 6,8 dyuymli displeylar standartga aylangan boʻlsa, endilikda ishlab chiqaruvchilar yana-da kattaroq oʻlchamlarni oʻzlashtirishga kirishdi. Maʼlumotlarga koʻra, kamida ikki yirik brend yaqin orada bozorni ulkan displeyli qurilmalar bilan hayratda qoldirmoqchi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, hozirda bir vaqtning oʻzida ikki kompaniya — Redmi va Honor brendlari 7 dyuymli ekranga ega smartfonlar ustida ish olib bormoqda. Bu kabi oʻlchamlar bir necha yil avval planshetlar uchun xos boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda romsiz texnologiyalar tufayli ularni ixchamroq korpusga joylash imkoniyati paydo boʻldi.
Redmi va Honor oʻrtasidagi raqobatGizmochina nashrining yozishicha, Redmi brendi nafaqat ulkan ekran, balki yuqori unumdorlikka ega platformani ham taklif etadi. Bu shuni anglatadiki, yangi qurilma shunchaki byudjetli fabled emas, balki kuchli oʻyin smartfoni boʻlishi ham mumkin. Shuningdek, kompaniya 6,59 dyuymli displeyga ega Pro-modelni ham tayyorlayotgani aytilmoqda, biroq asosiy eʼtibor baribir 7 dyuymli gigantga qaratiladi.
Honor kompaniyasi esa oʻzining yangi modelida texnik jihatdan yanada ilgarilab ketishni maqsad qilgan. Insayderning taʼkidlashicha, Honor tayyorlayotgan 7 dyuymli smartfon 185 Hz tasvir yangilanish chastotasiga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan aksariyat flagmanlardan (odatda 120 yoki 144 Hz) sezilarli darajada yuqori hisoblanadi.
Bozordagi tendensiyalar va kutilmalarHozirgi vaqtda bozorda 6,8 va 6,9 dyuymli ekranli smartfonlar talaygina. Masalan, Apple va Samsung kabi gigantlarning eng yirik modellari ham shu koʻrsatkichlarga yaqinlashib qolgan. Shu bois, 7 dyuymli marraga oʻtish texnologik jihatdan kutilmagan hodisa emas, balki mantiqiy rivojlanish bosqichidir. Bu ayniqsa video tomosha qilishni va mobil oʻyinlarni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Redmi va Honor brendlari oʻzining mustahkam oʻrniga ega. Agar ushbu qurilmalar rasman taqdim etilsa, ular katta ekranli gadjetlarni afzal koʻradigan mahalliy xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Ayniqsa, hamyonbop narx va yuqori texnik xususiyatlar uygʻunligi ushbu modellarning muvaffaqiyatini taʼminlashi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Digital Chat Station insayderi avval ham koʻplab aniq prognozlari bilan tanilgan. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfoni Samsung displeyi bilan jihozlanishini birinchilardan boʻlib xabar qilgan edi. Bu esa yangi 7 dyuymli smartfonlar haqidagi maʼlumotlarning haqiqatga yaqinligini yana bir bor tasdiqlaydi.
…