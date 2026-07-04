Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladi
Xitoyning texnologik giganti Alibaba oʻz xodimlari uchun Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Claude Code dasturlash vositasidan foydalanishga rasmiy taqiq joriy etdi. 10-iyuldan kuchga kirishi kutilayotgan ushbu qaror nafaqat xavfsizlik chorasi, balki global sunʼiy intellekt bozoridagi siyosiy va texnologik qarama-qarshiliklarning navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Aslida, AQSHda joylashgan Anthropic kompaniyasi allaqachon Xitoy kompaniyalari va ularga tegishli boʻlgan xorijiy tuzilmalarning oʻz modellaridan foydalanishini cheklab qoʻygan edi. Biroq, koʻplab foydalanuvchilar turli aylanma yoʻllar orqali ushbu tizimga kirish imkonini topayotgan edi. Oxirgi maʼlumotlarga koʻra, Anthropic ushbu "tirqishlarni" yopish ustida faol ish olib bormoqda va tizimni ruxsatsiz foydalanuvchilardan himoya qilmoqda.
Reddit platformasida tarqalgan xabarlarga koʻra, Claude Code dasturining maʼlum bir versiyasi yashirincha foydalanuvchilarning Xitoyga aloqadorligini aniqlash funksiyasiga ega boʻlgan. Anthropic vakili Thariq Shihipar X (sobiq Twitter) tarmogʻida ushbu holatga izoh berib, bu mart oyida boshlangan eksperiment ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu chora ruxsatsiz sotuvchilar tomonidan hisob maʼlumotlarini suiisteʼmol qilish va "distillatsiya" (bir sunʼiy intellekt modeli maʼlumotlari asosida boshqasini oʻqitish) amaliyotidan himoyalanish uchun joriy etilgan.
Xavfsizlik choralari va ichki muqobillarAlibaba rahbariyati Claude Code vositasini "yuqori xavfli dasturiy taʼminot" toifasiga kiritdi. Kompaniya oʻz xodimlariga ushbu vosita oʻrniga oʻzining shaxsiy ishlanmasi boʻlgan Qoder vositasidan foydalanishni qatʼiy tavsiya qilmoqda. Bu qadam nafaqat korporativ maʼlumotlar sizib chiqishining oldini olish, balki mahalliy texnologik mustaqillikni mustahkamlashga qaratilgan.
Ushbu vaziyat AQSH va Xitoy oʻrtasidagi "texnologik sovuq urush"ning yaqqol namunasidir. AQSHning sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalari oʻz texnologiyalarini strategik raqiblardan himoya qilishga urinayotgan bir paytda, Xitoyning Alibaba kabi gigantlari tashqi bogʻliqlikni kamaytirish va oʻz ekotizimini yaratishga majbur boʻlmoqda.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi holatlar muhim dars boʻlishi mumkin. Global xizmatlarga tayanib qolish maʼlum bir bosqichda kutilmagan cheklovlar yoki maʼlumotlar xavfsizligi bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Alibaba misolida koʻrinib turibdiki, yirik korporatsiyalar hatto eng ilgʻor Gʻarb texnologiyalaridan voz kechib boʻlsa ham, oʻz xavfsizligini birinchi oʻringa qoʻymoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic hozirda oʻz modellarini himoya qilishning yanada kuchliroq usullarini joriy qilgan va Xitoydan kirishga urinishlarni butunlay toʻxtatish niyatida. Bu esa kelajakda sunʼiy intellekt bozorining hududiy chegaralar boʻyicha yanada qatʼiy boʻlinishiga olib kelishi mumkin.
…