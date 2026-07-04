Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladi

·36·Texno
Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladi

Xitoyning texnologik giganti Alibaba oʻz xodimlari uchun Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Claude Code dasturlash vositasidan foydalanishga rasmiy taqiq joriy etdi. 10-iyuldan kuchga kirishi kutilayotgan ushbu qaror nafaqat xavfsizlik chorasi, balki global sunʼiy intellekt bozoridagi siyosiy va texnologik qarama-qarshiliklarning navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Aslida, AQSHda joylashgan Anthropic kompaniyasi allaqachon Xitoy kompaniyalari va ularga tegishli boʻlgan xorijiy tuzilmalarning oʻz modellaridan foydalanishini cheklab qoʻygan edi. Biroq, koʻplab foydalanuvchilar turli aylanma yoʻllar orqali ushbu tizimga kirish imkonini topayotgan edi. Oxirgi maʼlumotlarga koʻra, Anthropic ushbu "tirqishlarni" yopish ustida faol ish olib bormoqda va tizimni ruxsatsiz foydalanuvchilardan himoya qilmoqda.

Reddit platformasida tarqalgan xabarlarga koʻra, Claude Code dasturining maʼlum bir versiyasi yashirincha foydalanuvchilarning Xitoyga aloqadorligini aniqlash funksiyasiga ega boʻlgan. Anthropic vakili Thariq Shihipar X (sobiq Twitter) tarmogʻida ushbu holatga izoh berib, bu mart oyida boshlangan eksperiment ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu chora ruxsatsiz sotuvchilar tomonidan hisob maʼlumotlarini suiisteʼmol qilish va "distillatsiya" (bir sunʼiy intellekt modeli maʼlumotlari asosida boshqasini oʻqitish) amaliyotidan himoyalanish uchun joriy etilgan.

Xavfsizlik choralari va ichki muqobillar

Alibaba rahbariyati Claude Code vositasini "yuqori xavfli dasturiy taʼminot" toifasiga kiritdi. Kompaniya oʻz xodimlariga ushbu vosita oʻrniga oʻzining shaxsiy ishlanmasi boʻlgan Qoder vositasidan foydalanishni qatʼiy tavsiya qilmoqda. Bu qadam nafaqat korporativ maʼlumotlar sizib chiqishining oldini olish, balki mahalliy texnologik mustaqillikni mustahkamlashga qaratilgan.

Ushbu vaziyat AQSH va Xitoy oʻrtasidagi "texnologik sovuq urush"ning yaqqol namunasidir. AQSHning sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalari oʻz texnologiyalarini strategik raqiblardan himoya qilishga urinayotgan bir paytda, Xitoyning Alibaba kabi gigantlari tashqi bogʻliqlikni kamaytirish va oʻz ekotizimini yaratishga majbur boʻlmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi holatlar muhim dars boʻlishi mumkin. Global xizmatlarga tayanib qolish maʼlum bir bosqichda kutilmagan cheklovlar yoki maʼlumotlar xavfsizligi bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Alibaba misolida koʻrinib turibdiki, yirik korporatsiyalar hatto eng ilgʻor Gʻarb texnologiyalaridan voz kechib boʻlsa ham, oʻz xavfsizligini birinchi oʻringa qoʻymoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic hozirda oʻz modellarini himoya qilishning yanada kuchliroq usullarini joriy qilgan va Xitoydan kirishga urinishlarni butunlay toʻxtatish niyatida. Bu esa kelajakda sunʼiy intellekt bozorining hududiy chegaralar boʻyicha yanada qatʼiy boʻlinishiga olib kelishi mumkin.

AlibabaAnthropicClaude CodeSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiBeelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiBugun, 21:51Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaBugun, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiBugun, 21:00Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiXitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiBugun, 20:55AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiBugun, 20:22Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda