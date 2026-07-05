Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqda
Yaponiya hukumati sunʼiy intellekt va robototexnika sohasida inqilobiy davlat dasturini eʼlon qildi. Unga koʻra, 2040-yilga borib mamlakat iqtisodiyoti va kundalik hayotiga 10 millionga yaqin intellektual robotlarni joriy etish koʻzda tutilgan. Ushbu ulkan loyiha orqali Yaponiya kritik texnologiyalar borasida AQSH va Xitoyga boʻlgan qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha SoftBank va Sony kabi gigant kompaniyalarni oʻz ichiga olgan Noetra konsorsiumi tomonidan amalga oshiriladi. Hukumat yaqin besh yil ichida milliy sunʼiy intellekt infratuzilmasi va robototexnikani rivojlantirish uchun taxminan 6 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda.
"Jismoniy sunʼiy intellekt" davriDasturning asosiy yoʻnalishi "jismoniy sunʼiy intellekt" (Physical AI) konsepsiyasiga qaratilgan. Bu shunchaki raqamli ilovalar yoki chat-botlar emas, balki real dunyoda harakatlanuvchi tizimlardir. Gap zavodlardagi robotlar, avtonom transport tizimlari va insonlar muhitida turli vazifalarni bajarishga qodir boʻlgan servis androidlari haqida bormoqda.
Ushbu tashabbus Yaponiyaning keng koʻlamli texnologik rivojlanish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq mamlakat 17 ta asosiy tarmoqni, jumladan, yarim oʻtkazgichlar, kvant texnologiyalari va termoyadro energetikasini rivojlantirish uchun 14 yillik reja taqdim etgan edi. Ushbu maqsadlar uchun jami 370 trillion iyen (taxminan 2,3 trillion dollar) yoʻnaltirilishi kutilmoqda.
Demografik inqirozga texnologik yechimYaponiyaning bunday keskin qadamlar tashlashiga jiddiy demografik muammolar sabab boʻlmoqda. Aholi qarishi va ishchi kuchi qisqarishi sanoat hamda xizmat koʻrsatish sohalarida kadrlar yetishmovchiligini keltirib chiqardi. Robotlashtirish ushbu tarkibiy nomutanosiblikni qoplashning eng samarali yoʻli sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan davlatlar uchun ham Yaponiyaning ushbu tajribasi qiziqarli boʻlishi mumkin. Kelajakda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va sunʼiy intellektni jismoniy tizimlarga integratsiya qilish global iqtisodiy raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylanadi.
Biroq, mutaxassislarning taʼkidlashicha, robotlarni real hayotga tatbiq etishda hali koʻplab toʻsiqlar mavjud. Hozirgi "jismoniy sunʼiy intellekt" tizimlari nazorat qilinmaydigan muhitda barqaror ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yaponiya rejasi esa ushbu muammolarni bartaraf etib, robotlar iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan toʻliq infratuzilmani yaratishga qaratilgan.
…