Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqda

·22·Texno
Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqda

Yaponiya hukumati sunʼiy intellekt va robototexnika sohasida inqilobiy davlat dasturini eʼlon qildi. Unga koʻra, 2040-yilga borib mamlakat iqtisodiyoti va kundalik hayotiga 10 millionga yaqin intellektual robotlarni joriy etish koʻzda tutilgan. Ushbu ulkan loyiha orqali Yaponiya kritik texnologiyalar borasida AQSH va Xitoyga boʻlgan qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha SoftBank va Sony kabi gigant kompaniyalarni oʻz ichiga olgan Noetra konsorsiumi tomonidan amalga oshiriladi. Hukumat yaqin besh yil ichida milliy sunʼiy intellekt infratuzilmasi va robototexnikani rivojlantirish uchun taxminan 6 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda.

"Jismoniy sunʼiy intellekt" davri

Dasturning asosiy yoʻnalishi "jismoniy sunʼiy intellekt" (Physical AI) konsepsiyasiga qaratilgan. Bu shunchaki raqamli ilovalar yoki chat-botlar emas, balki real dunyoda harakatlanuvchi tizimlardir. Gap zavodlardagi robotlar, avtonom transport tizimlari va insonlar muhitida turli vazifalarni bajarishga qodir boʻlgan servis androidlari haqida bormoqda.

Ushbu tashabbus Yaponiyaning keng koʻlamli texnologik rivojlanish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq mamlakat 17 ta asosiy tarmoqni, jumladan, yarim oʻtkazgichlar, kvant texnologiyalari va termoyadro energetikasini rivojlantirish uchun 14 yillik reja taqdim etgan edi. Ushbu maqsadlar uchun jami 370 trillion iyen (taxminan 2,3 trillion dollar) yoʻnaltirilishi kutilmoqda.

Demografik inqirozga texnologik yechim

Yaponiyaning bunday keskin qadamlar tashlashiga jiddiy demografik muammolar sabab boʻlmoqda. Aholi qarishi va ishchi kuchi qisqarishi sanoat hamda xizmat koʻrsatish sohalarida kadrlar yetishmovchiligini keltirib chiqardi. Robotlashtirish ushbu tarkibiy nomutanosiblikni qoplashning eng samarali yoʻli sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan davlatlar uchun ham Yaponiyaning ushbu tajribasi qiziqarli boʻlishi mumkin. Kelajakda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va sunʼiy intellektni jismoniy tizimlarga integratsiya qilish global iqtisodiy raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylanadi.

Biroq, mutaxassislarning taʼkidlashicha, robotlarni real hayotga tatbiq etishda hali koʻplab toʻsiqlar mavjud. Hozirgi "jismoniy sunʼiy intellekt" tizimlari nazorat qilinmaydigan muhitda barqaror ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yaponiya rejasi esa ushbu muammolarni bartaraf etib, robotlar iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan toʻliq infratuzilmani yaratishga qaratilgan.

YaponiyaRobototexnikaSunʼiy IntellektSoftBankSony
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaKompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaBugun, 01:23BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda