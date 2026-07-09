AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydi

·23·Texno
AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydi

AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) avtonom transport vositalarini ishlab chiquvchi kompaniyalardan favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit berishni zudlik bilan toʻxtatishni talab qildi. Agentlik rahbari Jonathan Morrison tomonidan yoʻllangan rasmiy koʻrsatmada, haydovchisiz avtomobillarning qutqaruvchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlariga toʻsqinlik qilishi mutlaqo qabul qilinmas holat ekani taʼkidlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NHTSA maʼlumotlariga koʻra, avtonom tizimlar ishtirokida xavfli tendensiya kuzatilmoqda: haydovchisiz mashinalar voqea joylariga bostirib kirmoqda, tez yordam va oʻt oʻchirish mashinalari yoʻlini toʻsib qoʻymoqda. Eng yomoni, ushbu texnologiyalar miltillovchi chiroqlar, tutun, olov va yoʻl konuslari kabi oddiy xavfsizlik belgilarini har doim ham toʻgʻri aniqlay olmayapti. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ishlab chiquvchilar ushbu muammoning yechimini shu oy yakuniga qadar taqdim etishlari shart.

Xavfsizlik tizimidagi jiddiy nuqsonlar

Morrison oʻz maktubida kompaniyalarni qattiq ogohlantirib, favqulodda vaziyatlarni aniqlay olmaslikni "funksional yetishmovchilik" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday holatlar kam uchraydigan istisno emas, balki kundalik yoʻl harakatining ajralmas qismidir. Shu sababli, AV (avtonom transport) ishlab chiquvchilari barcha resurslarini ushbu tizimli xatoni tuzatishga yoʻnaltirishlari lozim.

Hozircha rasmiy maktubda aniq bir kompaniya nomi keltirilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar bu talab birinchi navbatda Waymo kabi yirik robotaksi operatorlariga tegishli ekanini aytishmoqda. TechCrunch oʻtkazgan surishtiruvlar shuni koʻrsatadiki, Los-Anjeles, Feniks va San-Fransisko kabi shaharlarda Waymo avtomobillari bilan bogʻliq kamida oltita jiddiy holat qayd etilgan. Ayrim vaziyatlarda qutqaruvchilar mashinani yoʻldan chetga olish uchun boshqaruvni qoʻlda oʻz zimmalariga olishga majbur boʻlishgan.

Inson hayoti va texnologik masʼuliyat

Agentlik haydovchisiz avtomobillarni boshqarayotgan kompaniyalarni xuddi oddiy haydovchilar kabi javobgarlikka tortishini bildirgan. "Huquq-tartibot xodimlari yoki shifokorlar chaqiruvga ketayotganda har bir soniya gʻanimat, chunki gap inson hayoti haqida ketmoqda", — deyiladi NHTSA bayonotida. Odatda, favqulodda xizmatlarga xalaqit bergan haydovchilar jarimaga tortiladi yoki qamoq jazosiga mahkum etiladi, endilikda bu qoida texnologik gigantlarga ham tatbiq etilishi mumkin.

Shu bilan birga, NHTSA Tesla va Zoox kabi kompaniyalar uchun federal xavfsizlik standartlarini (FMVSS) yangilash ustida ishlamoqda. Kelajakda rul va pedallarsiz ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun oyna tozalagichlar yoki quyoshdan himoya qiluvchi vositalar kabi majburiy talablar bekor qilinishi kutilmoqda. Biroq, bunday texnologik yengilliklar faqatgina avtomobillarning xavfsizlik tizimi mukammal darajaga yetgandagina taqdim etiladi.

Oʻzbekistonda ham aqlli shahar texnologiyalari va avtonom boshqaruv tizimlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, AQSHdagi ushbu tajriba muhim ahamiyatga ega. Haydovchisiz transport vositalarining umumiy yoʻllarga chiqishi nafaqat qulaylik, balki favqulodda xizmatlar bilan uzviy bogʻliq boʻlgan yuqori masʼuliyatni ham talab qiladi.

TexnologiyaAvtonomNHTSAWaymoXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi