Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdi

·0·Texno
Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdi

Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta kontentlarga qarshi kurashda muhim burilish yuz berdi. Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan SynthID raqamli tamgʻalash tizimi AQSHlik taniqli senator Mitch McConnell bilan bogʻliq shov-shuvli feyk suratni aniqlashga muvaffaq boʻldi. Bu voqea neyrotarmoqlar yaratgan mahsulotlarni markirovka qilish texnologiyasi amalda qanchalik samarali ekanligini isbotladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shu haftaning boshida ijtimoiy tarmoqlarda, xususan, Reddit va X platformalarida Kentukki shtati senatori Mitch McConnellning ogʻir ahvolda shifoxona koykasida yotgani aks etgan surat keng tarqaldi. Suratda siyosatchining tanasi turli tibbiy naychalarga ulangan boʻlib, bu uning sogʻligʻi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snopes fakt-cheking portali ushbu tasvirni tekshirib, uning mutlaqo soxta ekanligini tasdiqladi.

Koʻrinmas tamgʻaning kuchi

Mazkur feykni fosh etishda Google’ning SynthID tizimi asosiy rol oʻynadi. Ushbu texnologiya tasvirning piksellari qatlamiga inson koʻzi ilgʻamaydigan maxsus raqamli imzo joylashtiradi. Snopes mutaxassislari tasvirni skanerdan oʻtkazganlarida, u aynan sunʼiy intellekt mahsuli ekanligini koʻrsatuvchi koʻrinmas tamgʻani aniqlashdi. Bu esa rasmning haqiqiy emasligini uzil-kesil isbotlash imkonini berdi.

Senator McConnellning salomatligi iyun oyi oʻrtalarida yuz bergan favqulodda vaziyatdan soʻng jamoatchilik diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Uning uzoq vaqt davomida omma oldida koʻrinish bermasligi turli mish-mishlarga sabab boʻlayotgan edi. Shunday vaziyatda tarqalgan yuqori sifatli deepfake surat koʻpchilikni chalgʻitishi mumkin edi, biroq zamonaviy detektorlar oʻz vazifasini bajardi.

SynthID qanday ishlaydi?

Google oʻzining SynthID texnologiyasini 2025-yildagi I/O dasturchilar konferensiyasida taqdim etgan edi. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, u raqamli tamgʻani tasvirning oʻziga shunday singdiradiki, hatto surat skrinshot qilinganda yoki boshqa platformalarga koʻchirib oʻtkazilganda ham oʻz xususiyatini yoʻqotmaydi. McConnell ishi misolida ham rasm bir necha bor qayta yuklangan boʻlsa-da, algoritm uni taniy oldi.

Hozirgi vaqtda ushbu xavfsizlik tizimi barcha Gemini modellariga integratsiya qilingan. Shuningdek, 2026-yilda OpenAI ham ushbu tashabbusga qoʻshilib, oʻzining tasvir generatsiya qiluvchi vositalariga SynthID tamgʻasini joriy etishni boshladi. Bu global texnologik gigantlarning dezinformatsiyaga qarshi birlashayotganidan dalolat beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, SynthID hozircha faqat ushbu dasturda ishtirok etayotgan kompaniyalar (Google, OpenAI) vositalari bilan yaratilgan suratlarni aniqlay oladi. Masalan, Anthropic kabi baʼzi yirik kompaniyalar hali ushbu tizimga qoʻshilmagan. Foydalanuvchilar shubhali suratlarni Gemini orqali yoki OpenAI’ning ochiq verifikatsiya vositalari yordamida tekshirib koʻrishlari mumkin.

GoogleSunʼiy IntellektDeepfakeSynthIDTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi