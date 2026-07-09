Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdi
Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta kontentlarga qarshi kurashda muhim burilish yuz berdi. Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan SynthID raqamli tamgʻalash tizimi AQSHlik taniqli senator Mitch McConnell bilan bogʻliq shov-shuvli feyk suratni aniqlashga muvaffaq boʻldi. Bu voqea neyrotarmoqlar yaratgan mahsulotlarni markirovka qilish texnologiyasi amalda qanchalik samarali ekanligini isbotladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shu haftaning boshida ijtimoiy tarmoqlarda, xususan, Reddit va X platformalarida Kentukki shtati senatori Mitch McConnellning ogʻir ahvolda shifoxona koykasida yotgani aks etgan surat keng tarqaldi. Suratda siyosatchining tanasi turli tibbiy naychalarga ulangan boʻlib, bu uning sogʻligʻi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snopes fakt-cheking portali ushbu tasvirni tekshirib, uning mutlaqo soxta ekanligini tasdiqladi.
Koʻrinmas tamgʻaning kuchiMazkur feykni fosh etishda Google’ning SynthID tizimi asosiy rol oʻynadi. Ushbu texnologiya tasvirning piksellari qatlamiga inson koʻzi ilgʻamaydigan maxsus raqamli imzo joylashtiradi. Snopes mutaxassislari tasvirni skanerdan oʻtkazganlarida, u aynan sunʼiy intellekt mahsuli ekanligini koʻrsatuvchi koʻrinmas tamgʻani aniqlashdi. Bu esa rasmning haqiqiy emasligini uzil-kesil isbotlash imkonini berdi.
Senator McConnellning salomatligi iyun oyi oʻrtalarida yuz bergan favqulodda vaziyatdan soʻng jamoatchilik diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Uning uzoq vaqt davomida omma oldida koʻrinish bermasligi turli mish-mishlarga sabab boʻlayotgan edi. Shunday vaziyatda tarqalgan yuqori sifatli deepfake surat koʻpchilikni chalgʻitishi mumkin edi, biroq zamonaviy detektorlar oʻz vazifasini bajardi.
SynthID qanday ishlaydi?Google oʻzining SynthID texnologiyasini 2025-yildagi I/O dasturchilar konferensiyasida taqdim etgan edi. Tizimning oʻziga xosligi shundaki, u raqamli tamgʻani tasvirning oʻziga shunday singdiradiki, hatto surat skrinshot qilinganda yoki boshqa platformalarga koʻchirib oʻtkazilganda ham oʻz xususiyatini yoʻqotmaydi. McConnell ishi misolida ham rasm bir necha bor qayta yuklangan boʻlsa-da, algoritm uni taniy oldi.
Hozirgi vaqtda ushbu xavfsizlik tizimi barcha Gemini modellariga integratsiya qilingan. Shuningdek, 2026-yilda OpenAI ham ushbu tashabbusga qoʻshilib, oʻzining tasvir generatsiya qiluvchi vositalariga SynthID tamgʻasini joriy etishni boshladi. Bu global texnologik gigantlarning dezinformatsiyaga qarshi birlashayotganidan dalolat beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, SynthID hozircha faqat ushbu dasturda ishtirok etayotgan kompaniyalar (Google, OpenAI) vositalari bilan yaratilgan suratlarni aniqlay oladi. Masalan, Anthropic kabi baʼzi yirik kompaniyalar hali ushbu tizimga qoʻshilmagan. Foydalanuvchilar shubhali suratlarni Gemini orqali yoki OpenAI’ning ochiq verifikatsiya vositalari yordamida tekshirib koʻrishlari mumkin.
…