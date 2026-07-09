Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildi

·67·Sport
Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildi

Londonning Chelsi klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Angliya jamoasi Lissabonning Sporting klubidan iqtidorli vinger Geovany Quenda bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer London klubining yosh iqtidorlarni jamlash strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabariga koʻra, 19 yoshli futbolchi "aristokratlar" bilan 2034-yilga qadar moʻljallangan sakkiz yillik shartnomaga imzo chekkan. Maʼlum qilinishicha, Chelsi ushbu transfer uchun Portugaliya klubiga 50 million yevro toʻlagan. Quenda Yevropaning eng istiqbolli yosh oʻyinchilaridan biri hisoblanib, u nafaqat qanot hujumchisi, balki vinger-bek sifatida ham harakat qila oladi.

Sporting safidagi muvaffaqiyatlar

Geovany Quenda Portugaliya chempionatida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan edi. U Sporting safida jami 86 ta uchrashuvda maydonga tushib, 9 ta gol va 17 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, uning 2024/25-yilgi mavsumdagi oʻyini mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Oʻsha mavsumda u 54 ta oʻyinda qatnashib, jamoasining "oltin dubl" (chempionlik va kubok) qayd etishiga ulkan hissa qoʻshgan.

Shuningdek, yosh iqtidor egasi bir qator rekordlarni ham yangilashga muvaffaq boʻldi. U Sporting tarixida debyut mavsumidayoq gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bundan tashqari, Quenda Chempionlar ligasi tarixida gol urgan eng yosh portugaliyalik futbolchi sifatida ham oʻz nomini tarixga yozdirib qoʻydi.

Yangi chaqiriq va maqsadlar

Transferdan soʻng futbolchi oʻz hayajonini yashirmadi: "Bu yerda ekanligimdan juda xursandman. Chelsi — buyuk jamoa va men Stamford Bridjda maydonga tushishni sabrsizlik bilan kutyapman. Klub men kabi yoshlarga ishonch bildirdi, men esa bu jamoaning bir qismi ekanligimdan faxrlanaman".

Quenda yangi murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida rivojlanishga tayyorligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaga sovrinlar yutishda yordam berish va maydonda bor kuchini ishga solish uning asosiy vazifasidir. Yosh vinger nafaqat klub miqyosida, balki Portugaliya yoshlar terma jamoasi safida ham Yevropa chempionati ramziy jamoasidan oʻrin olgan.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu transfer qiziqarli, chunki Chelsi soʻnggi yillarda tarkibni tubdan yoshartirish siyosatini olib bormoqda. Quenda kabi texnikasi kuchli va tezkor oʻyinchining kelishi Angliya Premer-ligasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Endilikda portugaliyalik vinger oʻzining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini London klubi safida davom ettirishga harakat qiladi.

ChelsiSportingTransferAngliya Premer-ligasiGeovany Quenda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi