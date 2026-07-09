Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildi
Londonning Chelsi klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Angliya jamoasi Lissabonning Sporting klubidan iqtidorli vinger Geovany Quenda bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer London klubining yosh iqtidorlarni jamlash strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabariga koʻra, 19 yoshli futbolchi "aristokratlar" bilan 2034-yilga qadar moʻljallangan sakkiz yillik shartnomaga imzo chekkan. Maʼlum qilinishicha, Chelsi ushbu transfer uchun Portugaliya klubiga 50 million yevro toʻlagan. Quenda Yevropaning eng istiqbolli yosh oʻyinchilaridan biri hisoblanib, u nafaqat qanot hujumchisi, balki vinger-bek sifatida ham harakat qila oladi.
Sporting safidagi muvaffaqiyatlarGeovany Quenda Portugaliya chempionatida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan edi. U Sporting safida jami 86 ta uchrashuvda maydonga tushib, 9 ta gol va 17 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, uning 2024/25-yilgi mavsumdagi oʻyini mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Oʻsha mavsumda u 54 ta oʻyinda qatnashib, jamoasining "oltin dubl" (chempionlik va kubok) qayd etishiga ulkan hissa qoʻshgan.
Shuningdek, yosh iqtidor egasi bir qator rekordlarni ham yangilashga muvaffaq boʻldi. U Sporting tarixida debyut mavsumidayoq gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bundan tashqari, Quenda Chempionlar ligasi tarixida gol urgan eng yosh portugaliyalik futbolchi sifatida ham oʻz nomini tarixga yozdirib qoʻydi.
Yangi chaqiriq va maqsadlarTransferdan soʻng futbolchi oʻz hayajonini yashirmadi: "Bu yerda ekanligimdan juda xursandman. Chelsi — buyuk jamoa va men Stamford Bridjda maydonga tushishni sabrsizlik bilan kutyapman. Klub men kabi yoshlarga ishonch bildirdi, men esa bu jamoaning bir qismi ekanligimdan faxrlanaman".
Quenda yangi murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida rivojlanishga tayyorligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaga sovrinlar yutishda yordam berish va maydonda bor kuchini ishga solish uning asosiy vazifasidir. Yosh vinger nafaqat klub miqyosida, balki Portugaliya yoshlar terma jamoasi safida ham Yevropa chempionati ramziy jamoasidan oʻrin olgan.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu transfer qiziqarli, chunki Chelsi soʻnggi yillarda tarkibni tubdan yoshartirish siyosatini olib bormoqda. Quenda kabi texnikasi kuchli va tezkor oʻyinchining kelishi Angliya Premer-ligasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Endilikda portugaliyalik vinger oʻzining xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini London klubi safida davom ettirishga harakat qiladi.
…