Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy qadam tashladi. Nyukasl jamoasining braziliyalik yulduzi Bruno Guimaraes klub rahbariyatiga jamoani tark etish istagini bildirganidan soʻng, "kanonirlar" ushbu futbolchi uchun kurashda asosiy daʼvogarga aylanishdi. Mikel Arteta jamoasi oʻtgan mavsumdagi xatolardan xulosa chiqargan holda, maydon markazida Declan Rice bilan tandem hosil qila oladigan yuqori saviyali ijrochini qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Sent-Jeyms Parkni tark etib, Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etadigan klubga oʻtishni maqsad qilgan. Guimaraes 2022-yilda Liondan kelib qoʻshilganidan buyon Nyukaslning oʻzagiga aylangan edi, biroq uning faoliyatida yangi chorlov vaqti kelgan koʻrinadi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, uning ketish haqidagi qarori Eddi Xau rejalariga jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.
Transfer qiymati va muzokaralar tafsilotiHozirgi vaqtda futbolchining vakillari va klub oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. Maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi taxminan 60 million funt sterlingdan boshlanishi mumkin. Nyukasl oʻz sardorini qoʻyib yuborishni istamayotgan boʻlsa-da, futbolchining qatʼiy qarori rahbariyatni murosaga kelishga majbur qilishi mumkin. Ayniqsa, Sandro Tonali va Anthony Gordon kabi oʻyinchilar bilan bogʻliq vaziyatlardan soʻng, "qargʻalar" tarkibda muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.
Arsenal uzoq vaqtdan beri ushbu nuqtaga munosib nomzod qidirayotgan edi. Klub skautlari Bournemouth aʼzosi Alex Scott va Lill iqtidori Ayyoub Bouaddi kabi variantlarni koʻrib chiqqan boʻlsa-da, aynan Bruno Guimaraes jamoani darhol yangi bosqichga olib chiqa oladigan "tayyor mahsulot" sifatida baholanmoqda. Mikel Arteta braziliyalik yarim himoyachining Angliya Premer-ligasidagi boy tajribasini yuksak qadrlaydi.
Tarkibdagi kutilayotgan oʻzgarishlarAgar ushbu transfer amalga oshsa, London klubi tarkibida bir qator oʻzgarishlar yuz berishi muqarrar. Guimaraesning kelishi quyidagi jarayonlarga sabab boʻlishi mumkin:
- 32 yoshli tajribali yarim himoyachi Christian Norgaard uchun munosib takliflar koʻrib chiqiladi;
- Martin Zubimendi kabi asosiy tarkib oʻyinchilari oʻrtasida raqobat keskinlashadi;
- Jamoaning maoshlar fondida yangi yulduz uchun joy boʻshatiladi.
Eslatib oʻtamiz, Bruno Guimaraes braziliyalik boʻlishiga qaramay, oʻzining jismoniy holati va kurashuvchanlik xislatlari bilan ingliz futboliga tez moslashib ketgan. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va aniq uzatmalari Mikel Artetaning taktik chizmalariga toʻliq mos keladi. Hozirda barcha eʼtibor klublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuvga qaratilgan.
…