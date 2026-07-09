Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi

·25·Sport
Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy qadam tashladi. Nyukasl jamoasining braziliyalik yulduzi Bruno Guimaraes klub rahbariyatiga jamoani tark etish istagini bildirganidan soʻng, "kanonirlar" ushbu futbolchi uchun kurashda asosiy daʼvogarga aylanishdi. Mikel Arteta jamoasi oʻtgan mavsumdagi xatolardan xulosa chiqargan holda, maydon markazida Declan Rice bilan tandem hosil qila oladigan yuqori saviyali ijrochini qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Sent-Jeyms Parkni tark etib, Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etadigan klubga oʻtishni maqsad qilgan. Guimaraes 2022-yilda Liondan kelib qoʻshilganidan buyon Nyukaslning oʻzagiga aylangan edi, biroq uning faoliyatida yangi chorlov vaqti kelgan koʻrinadi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, uning ketish haqidagi qarori Eddi Xau rejalariga jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.

Transfer qiymati va muzokaralar tafsiloti

Hozirgi vaqtda futbolchining vakillari va klub oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. Maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi taxminan 60 million funt sterlingdan boshlanishi mumkin. Nyukasl oʻz sardorini qoʻyib yuborishni istamayotgan boʻlsa-da, futbolchining qatʼiy qarori rahbariyatni murosaga kelishga majbur qilishi mumkin. Ayniqsa, Sandro Tonali va Anthony Gordon kabi oʻyinchilar bilan bogʻliq vaziyatlardan soʻng, "qargʻalar" tarkibda muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.

Arsenal uzoq vaqtdan beri ushbu nuqtaga munosib nomzod qidirayotgan edi. Klub skautlari Bournemouth aʼzosi Alex Scott va Lill iqtidori Ayyoub Bouaddi kabi variantlarni koʻrib chiqqan boʻlsa-da, aynan Bruno Guimaraes jamoani darhol yangi bosqichga olib chiqa oladigan "tayyor mahsulot" sifatida baholanmoqda. Mikel Arteta braziliyalik yarim himoyachining Angliya Premer-ligasidagi boy tajribasini yuksak qadrlaydi.

Tarkibdagi kutilayotgan oʻzgarishlar

Agar ushbu transfer amalga oshsa, London klubi tarkibida bir qator oʻzgarishlar yuz berishi muqarrar. Guimaraesning kelishi quyidagi jarayonlarga sabab boʻlishi mumkin:

  • 32 yoshli tajribali yarim himoyachi Christian Norgaard uchun munosib takliflar koʻrib chiqiladi;
  • Martin Zubimendi kabi asosiy tarkib oʻyinchilari oʻrtasida raqobat keskinlashadi;
  • Jamoaning maoshlar fondida yangi yulduz uchun joy boʻshatiladi.
Mikel Arteta jamoada sogʻlom raqobat muhitini yaratishni istaydi. Uning fikricha, Guimaraes darajasidagi futbolchining kelishi nafaqat maydon markazini mustahkamlaydi, balki boshqa oʻyinchilarni ham oʻz ustida koʻproq ishlashga undaydi. Bu esa Arsenal uchun Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi chempionligi yoʻlidagi kurashda juda muhim omil hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, Bruno Guimaraes braziliyalik boʻlishiga qaramay, oʻzining jismoniy holati va kurashuvchanlik xislatlari bilan ingliz futboliga tez moslashib ketgan. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va aniq uzatmalari Mikel Artetaning taktik chizmalariga toʻliq mos keladi. Hozirda barcha eʼtibor klublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuvga qaratilgan.

ArsenalNyukaslBruno GuimaraesTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi