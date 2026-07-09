Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobat

·44·Texno
Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobat

Ilon Mask asos solgan SpaceXAI kompaniyasi oʻzining navbatdagi Grok 4.5 sunʼiy intellekt modelini rasman eʼlon qildi. Bu kompaniya ommaviy maqomga oʻtganidan keyin taqdim etilgan ilk yirik yangilanish boʻlib, u nafaqat quvvati, balki iqtisodiy samaradorligi bilan ham soha yetakchilariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Yangi model murakkab vazifalarni bajarishda yuqori tezlik va arzon narxni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning rasmiy blogida taʼkidlanishicha, Grok 4.5 dasturlash, ilovalar yaratish, ofis ishlari, ilmiy tadqiqotlar va matnlar bilan ishlash kabi kundalik intellektual vazifalarni avtomatlashtirish uchun moʻljallangan. SpaceXAI vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model boshqa yetakchi tizimlarga qaraganda ikki baravar yuqori "token samaradorligiga" ega. Bu esa sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Opus darajasidagi quvvat va yuqori tezlik

Ilon Mask oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida yangi ishlanmani Anthropic kompaniyasining eng kuchli Opus modeli bilan qiyosladi. Maskning soʻzlariga koʻra, Grok 4.5 oʻz imkoniyatlari boʻyicha Opus darajasida turadi, biroq undan ancha tezroq ishlaydi va arzonroq tushadi. Beta-test sinovlaridan oʻtgan foydalanuvchilarning ijobiy fikrlaridan soʻng, modelni keng ommaga taqdim etishga qaror qilingan.

Ichki baholash natijalariga koʻra, Grok 4.5 modeli Opus 4.7 bilan raqobatlasha oladi. SpaceXAI narxlar borasida ham agressiv siyosat yuritmoqda: 1 million kirish tokeni uchun 2 dollar, chiqish tokeni uchun esa 6 dollar miqdorida haq belgilanadi. Taqqoslash uchun, Opus 4.7 modelida bu koʻrsatkichlar mos ravishda 5 va 25 dollarni tashkil etadi. Bu esa Grok 4.5 modelini biznes va ishlab chiquvchilar uchun ancha jozibador qiladi.

AI bozoridagi shiddatli kurash

Hozirda sunʼiy intellekt bozorida narxlar va quvvat boʻyicha haqiqiy poyga ketmoqda. Masalan, OpenAI kompaniyasining eng qimmat Sol modeli 1 million token uchun 5 dollardan 30 dollargacha xizmat haqi oladi. Grok 4.5 ning bunday arzon narxda taqdim etilishi boshqa gigantlarni ham oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Shunisi eʼtiborliki, SpaceXAI yangilanishi OpenAI kompaniyasining navbatdagi yirik relizi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Maʼlumotlarga koʻra, OpenAI payshanba kuni oʻzining eng kuchli GPT 5.6 modelini chiqarishni rejalashtirmoqda. Avvalroq ushbu modelning chiqarilishi xavfsizlik nuqtayi nazaridan AQSH maʼmuriyati tomonidan cheklangan edi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Grok 4.5 kabi arzon va samarali modellarning paydo boʻlishi yangi imkoniyatlar ochadi. Ayniqsa, resurslarni tejash va yuqori unumdorlikka intilayotgan startaplar uchun tokenlar narxining pasayishi sunʼiy intellektni mahsulotlarga integratsiya qilishni osonlashtiradi.

Elon MuskSpaceXAIGrok 4.5Sunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi