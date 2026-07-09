Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobat
Ilon Mask asos solgan SpaceXAI kompaniyasi oʻzining navbatdagi Grok 4.5 sunʼiy intellekt modelini rasman eʼlon qildi. Bu kompaniya ommaviy maqomga oʻtganidan keyin taqdim etilgan ilk yirik yangilanish boʻlib, u nafaqat quvvati, balki iqtisodiy samaradorligi bilan ham soha yetakchilariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Yangi model murakkab vazifalarni bajarishda yuqori tezlik va arzon narxni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning rasmiy blogida taʼkidlanishicha, Grok 4.5 dasturlash, ilovalar yaratish, ofis ishlari, ilmiy tadqiqotlar va matnlar bilan ishlash kabi kundalik intellektual vazifalarni avtomatlashtirish uchun moʻljallangan. SpaceXAI vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model boshqa yetakchi tizimlarga qaraganda ikki baravar yuqori "token samaradorligiga" ega. Bu esa sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Opus darajasidagi quvvat va yuqori tezlikIlon Mask oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida yangi ishlanmani Anthropic kompaniyasining eng kuchli Opus modeli bilan qiyosladi. Maskning soʻzlariga koʻra, Grok 4.5 oʻz imkoniyatlari boʻyicha Opus darajasida turadi, biroq undan ancha tezroq ishlaydi va arzonroq tushadi. Beta-test sinovlaridan oʻtgan foydalanuvchilarning ijobiy fikrlaridan soʻng, modelni keng ommaga taqdim etishga qaror qilingan.
Ichki baholash natijalariga koʻra, Grok 4.5 modeli Opus 4.7 bilan raqobatlasha oladi. SpaceXAI narxlar borasida ham agressiv siyosat yuritmoqda: 1 million kirish tokeni uchun 2 dollar, chiqish tokeni uchun esa 6 dollar miqdorida haq belgilanadi. Taqqoslash uchun, Opus 4.7 modelida bu koʻrsatkichlar mos ravishda 5 va 25 dollarni tashkil etadi. Bu esa Grok 4.5 modelini biznes va ishlab chiquvchilar uchun ancha jozibador qiladi.
AI bozoridagi shiddatli kurashHozirda sunʼiy intellekt bozorida narxlar va quvvat boʻyicha haqiqiy poyga ketmoqda. Masalan, OpenAI kompaniyasining eng qimmat Sol modeli 1 million token uchun 5 dollardan 30 dollargacha xizmat haqi oladi. Grok 4.5 ning bunday arzon narxda taqdim etilishi boshqa gigantlarni ham oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Shunisi eʼtiborliki, SpaceXAI yangilanishi OpenAI kompaniyasining navbatdagi yirik relizi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Maʼlumotlarga koʻra, OpenAI payshanba kuni oʻzining eng kuchli GPT 5.6 modelini chiqarishni rejalashtirmoqda. Avvalroq ushbu modelning chiqarilishi xavfsizlik nuqtayi nazaridan AQSH maʼmuriyati tomonidan cheklangan edi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Grok 4.5 kabi arzon va samarali modellarning paydo boʻlishi yangi imkoniyatlar ochadi. Ayniqsa, resurslarni tejash va yuqori unumdorlikka intilayotgan startaplar uchun tokenlar narxining pasayishi sunʼiy intellektni mahsulotlarga integratsiya qilishni osonlashtiradi.
…