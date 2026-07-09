Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqda
Shvetsiyaning sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi eng istiqbolli loyihalaridan biri hisoblangan Lovable startapi yangi investitsiya raundi arafasida turibdi. Sifted nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 300 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agarda ushbu kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, startapning bozor qiymati 13,2 milliard dollarga yetadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Eʼtiborlisi shundaki, oʻtgan yilning dekabr oyida Lovable 6,6 milliard dollarga baholangan edi. Oradan bir yil oʻtmasdan kompaniya oʻz qiymatini roppa-rosa ikki barobarga oshirishga muvaffaq boʻlmoqda. Ushbu investitsiya raundiga oʻtgan oyda 3 milliard dollarlik yangi fondini eʼlon qilgan Menlo Ventures venchur kompaniyasi boshchilik qilishi kutilmoqda.
"Vibe coding" texnologiyasining yuksalishiLovable faoliyati asosini bugungi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi eng daromadli yoʻnalish — "vibe coding" tashkil etadi. Bu texnologiya foydalanuvchilarga hech qanday dasturlash kodlarini yozmasdan, shunchaki oddiy soʻzlar bilan tushuntirish orqali murakkab dasturiy taʼminotlar va veb-saytlar yaratish imkonini beradi. Hozirda ushbu yoʻnalish sunʼiy intellektning eng ommabop qoʻllanish usuliga aylandi.
Uch yoshga ham toʻlmagan ushbu startap joriy yilning iyun oyida yillik daromad koʻrsatkichini 500 million dollarga yetkazdi. Lovable xizmatlaridan nafaqat yakka tartibdagi dizaynerlar va tadbirkorlar, balki yirik korporatsiyalar ham faol foydalanmoqda. Mijozlar roʻyxatida Workday, Asana va hatto texnologiya giganti NVIDIA kabi nomlarni uchratish mumkin.
Bozordagi raqobat va tendensiyalarSunʼiy intellekt vositasida dasturlash bozorida raqobat nihoyatda kuchayib bormoqda. Lovable bilan bir qatorda boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz mavqeyini mustahkamlamoqda:
- Replit startapi joriy yilning mart oyida 9 milliard dollarga baholangan;
- AI-agentlar yaratish bilan shugʻullanuvchi Factory loyihasi aprel oyida 1,5 milliard dollar qiymat bilan 150 million dollar investitsiya jalb qilgan;
- Dasturchilar uchun yechimlar taklif qiluvchi Cursor servisi esa oʻtgan oyda SpaceX tomonidan 60 milliard dollarga sotib olingan edi.
Ekspertlarning fikricha, Lovable kabi kompaniyalarning tez surʼatlar bilan oʻsishi sunʼiy intellekt sohasidagi investitsiya bumlari hali davom etishidan dalolat beradi. Kompaniya oʻzining sodda interfeysi va yuqori samaradorligi bilan anʼanaviy dasturlash uslublarini sezilarli darajada oʻzgartirib yubormoqda.
…