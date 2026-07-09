Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqda

·25·Texno
Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqda

Shvetsiyaning sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi eng istiqbolli loyihalaridan biri hisoblangan Lovable startapi yangi investitsiya raundi arafasida turibdi. Sifted nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 300 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agarda ushbu kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, startapning bozor qiymati 13,2 milliard dollarga yetadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eʼtiborlisi shundaki, oʻtgan yilning dekabr oyida Lovable 6,6 milliard dollarga baholangan edi. Oradan bir yil oʻtmasdan kompaniya oʻz qiymatini roppa-rosa ikki barobarga oshirishga muvaffaq boʻlmoqda. Ushbu investitsiya raundiga oʻtgan oyda 3 milliard dollarlik yangi fondini eʼlon qilgan Menlo Ventures venchur kompaniyasi boshchilik qilishi kutilmoqda.

"Vibe coding" texnologiyasining yuksalishi

Lovable faoliyati asosini bugungi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi eng daromadli yoʻnalish — "vibe coding" tashkil etadi. Bu texnologiya foydalanuvchilarga hech qanday dasturlash kodlarini yozmasdan, shunchaki oddiy soʻzlar bilan tushuntirish orqali murakkab dasturiy taʼminotlar va veb-saytlar yaratish imkonini beradi. Hozirda ushbu yoʻnalish sunʼiy intellektning eng ommabop qoʻllanish usuliga aylandi.

Uch yoshga ham toʻlmagan ushbu startap joriy yilning iyun oyida yillik daromad koʻrsatkichini 500 million dollarga yetkazdi. Lovable xizmatlaridan nafaqat yakka tartibdagi dizaynerlar va tadbirkorlar, balki yirik korporatsiyalar ham faol foydalanmoqda. Mijozlar roʻyxatida Workday, Asana va hatto texnologiya giganti NVIDIA kabi nomlarni uchratish mumkin.

Bozordagi raqobat va tendensiyalar

Sunʼiy intellekt vositasida dasturlash bozorida raqobat nihoyatda kuchayib bormoqda. Lovable bilan bir qatorda boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz mavqeyini mustahkamlamoqda:

  • Replit startapi joriy yilning mart oyida 9 milliard dollarga baholangan;
  • AI-agentlar yaratish bilan shugʻullanuvchi Factory loyihasi aprel oyida 1,5 milliard dollar qiymat bilan 150 million dollar investitsiya jalb qilgan;
  • Dasturchilar uchun yechimlar taklif qiluvchi Cursor servisi esa oʻtgan oyda SpaceX tomonidan 60 milliard dollarga sotib olingan edi.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va startapchilar uchun ham bu kabi texnologiyalar katta ahamiyatga ega. "Vibe coding" yechimlari mahalliy bozorga kirib kelishi bilan, dasturlash bilimiga ega boʻlmagan tadbirkorlar oʻz elektron tijorat platformalarini mustaqil ravishda yaratish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa raqamli iqtisodiyot rivojini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Ekspertlarning fikricha, Lovable kabi kompaniyalarning tez surʼatlar bilan oʻsishi sunʼiy intellekt sohasidagi investitsiya bumlari hali davom etishidan dalolat beradi. Kompaniya oʻzining sodda interfeysi va yuqori samaradorligi bilan anʼanaviy dasturlash uslublarini sezilarli darajada oʻzgartirib yubormoqda.

LovableSunʼiy IntellektStartapVibe CodingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiElon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiBugun, 04:26AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiAQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiBugun, 02:55Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi