QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldi

·21·Texno
QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldi

Yevropa Ittifoqi global chiplar poygasida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida innovatsion texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlashni davom ettirmoqda. Germaniyaning QuantumDiamonds startapi yarimoʻtkazgichlarni tekshirishning mutlaqo yangi usulini ishlab chiqqani uchun Yevropa Komissiyasi va Germaniya hukumati tomonidan 76 million yevro miqdorida grant mablagʻlari bilan taqdirlandi. Bu mablagʻlar Myunxen shahrida chiplarni sinovdan oʻtkazuvchi yangi zavod qurilishiga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish jarayoni oʻta murakkab va nozik boʻlib, hozirda nuqsonlarni aniqlash haftalab vaqt talab qilishi mumkin. QuantumDiamonds taklif etayotgan texnologiya esa ushbu jarayonni bor-yoʻgʻi ikki daqiqaga qisqartiradi. Eng muhimi, tekshiruv vaqtida ishlab chiqarish liniyasini toʻxtatishga hojat qolmaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur loyiha jami 178 million dollarlik investitsiya rejasining bir qismi hisoblanadi.

Kvant texnologiyalari va sunʼiy olmoslar moʻjizasi

Startapning yondashuvi kvant sensorikasiga asoslangan. Bunda maxsus sintez qilingan sunʼiy olmoslarning mikroskopik xususiyatlaridan foydalanib, chip ichidagi elektr oqimi qanday harakatlanayotgani kuzatiladi. Hozirgi tekshirish usullari chipning faqat ustki qismini mikroskop ostida koʻrish bilan cheklansa, QuantumDiamonds texnologiyasi chipga zarar yetkazmagan holda uning barcha qatlamlaridagi nuqsonlarni aniqlay oladi.

Kompaniya bosh direktori Kevin Berghoffning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya ayniqsa zamonaviy sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari uchun juda muhim. Chunki tranzistorlarni yanada kichiklashtirish imkoniyati tugab borayotgan bir paytda, sanoat koʻp qatlamli 3D chiplarga oʻtmoqda. Bunday murakkab tuzilmalarni anʼanaviy usullar bilan tekshirish deyarli imkonsiz boʻlib qolayotgan edi.

Sarmoyaviy jozibadorlik nuqtai nazaridan, startap nafaqat davlat grantlarini, balki xususiy sektordan ham 15 million yevro miqdorida venchur mablagʻlarini jalb qildi. World Fund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundida Bayern Kapital, Earlybird va IQ Capital kabi nufuzli jamgʻarmalar ishtirok etgan. Kompaniya rahbariyati mijozlar bazasi kengligini va deyarli barcha yirik chippazlar bilan hamkorlik oʻrnatilganini taʼkidlamoqda.

Iqtisodiy samaradorlik jihatidan olib qaralganda, yangi uskunalar oʻzini bir necha oy ichida toʻliq qoplaydi. Tayvan va Janubiy Koreyadagi yirik zavodlar ushbu texnologiya yordamida yuzlab million dollar mablagʻni tejab qolishlari mumkin. Bu esa Yevropaning ASML kabi texnologik gigantlar qatoriga yangi kuchli oʻyinchilarni qoʻshish niyatini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, QuantumDiamonds loyihasi kvant texnologiyalarining nazariyadan amaliyotga, yaʼni real sanoatga koʻchgan ilk muvaffaqiyatli namunalaridan biri boʻldi. Mazkur innovatsiya nafaqat chiplar sifatini oshiradi, balki butun dunyo boʻylab elektron qurilmalarning ishlab chiqarilish muddatini sezilarli darajada tezlashtiradi.

YarimoʻtkazgichlarQuantumDiamondsTexnologiyaGermaniyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi