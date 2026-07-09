QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldi
Yevropa Ittifoqi global chiplar poygasida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida innovatsion texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlashni davom ettirmoqda. Germaniyaning QuantumDiamonds startapi yarimoʻtkazgichlarni tekshirishning mutlaqo yangi usulini ishlab chiqqani uchun Yevropa Komissiyasi va Germaniya hukumati tomonidan 76 million yevro miqdorida grant mablagʻlari bilan taqdirlandi. Bu mablagʻlar Myunxen shahrida chiplarni sinovdan oʻtkazuvchi yangi zavod qurilishiga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish jarayoni oʻta murakkab va nozik boʻlib, hozirda nuqsonlarni aniqlash haftalab vaqt talab qilishi mumkin. QuantumDiamonds taklif etayotgan texnologiya esa ushbu jarayonni bor-yoʻgʻi ikki daqiqaga qisqartiradi. Eng muhimi, tekshiruv vaqtida ishlab chiqarish liniyasini toʻxtatishga hojat qolmaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur loyiha jami 178 million dollarlik investitsiya rejasining bir qismi hisoblanadi.
Kvant texnologiyalari va sunʼiy olmoslar moʻjizasiStartapning yondashuvi kvant sensorikasiga asoslangan. Bunda maxsus sintez qilingan sunʼiy olmoslarning mikroskopik xususiyatlaridan foydalanib, chip ichidagi elektr oqimi qanday harakatlanayotgani kuzatiladi. Hozirgi tekshirish usullari chipning faqat ustki qismini mikroskop ostida koʻrish bilan cheklansa, QuantumDiamonds texnologiyasi chipga zarar yetkazmagan holda uning barcha qatlamlaridagi nuqsonlarni aniqlay oladi.
Kompaniya bosh direktori Kevin Berghoffning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya ayniqsa zamonaviy sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari uchun juda muhim. Chunki tranzistorlarni yanada kichiklashtirish imkoniyati tugab borayotgan bir paytda, sanoat koʻp qatlamli 3D chiplarga oʻtmoqda. Bunday murakkab tuzilmalarni anʼanaviy usullar bilan tekshirish deyarli imkonsiz boʻlib qolayotgan edi.
Sarmoyaviy jozibadorlik nuqtai nazaridan, startap nafaqat davlat grantlarini, balki xususiy sektordan ham 15 million yevro miqdorida venchur mablagʻlarini jalb qildi. World Fund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundida Bayern Kapital, Earlybird va IQ Capital kabi nufuzli jamgʻarmalar ishtirok etgan. Kompaniya rahbariyati mijozlar bazasi kengligini va deyarli barcha yirik chippazlar bilan hamkorlik oʻrnatilganini taʼkidlamoqda.
Iqtisodiy samaradorlik jihatidan olib qaralganda, yangi uskunalar oʻzini bir necha oy ichida toʻliq qoplaydi. Tayvan va Janubiy Koreyadagi yirik zavodlar ushbu texnologiya yordamida yuzlab million dollar mablagʻni tejab qolishlari mumkin. Bu esa Yevropaning ASML kabi texnologik gigantlar qatoriga yangi kuchli oʻyinchilarni qoʻshish niyatini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, QuantumDiamonds loyihasi kvant texnologiyalarining nazariyadan amaliyotga, yaʼni real sanoatga koʻchgan ilk muvaffaqiyatli namunalaridan biri boʻldi. Mazkur innovatsiya nafaqat chiplar sifatini oshiradi, balki butun dunyo boʻylab elektron qurilmalarning ishlab chiqarilish muddatini sezilarli darajada tezlashtiradi.
…