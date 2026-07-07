Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkin

·79·Sport
Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkin

Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Norvegiyaga qarshi kechadigan muhim bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun intizomiy masalalar jiddiy bosh ogʻrigʻiga aylangan. Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng jamoada kayfiyat yuqori boʻlsa-da, tarkibning bir necha yetakchi aʼzolari, jumladan Jud Bellingem va Declan Rice navbatdagi bosqichni oʻtkazib yuborish xavfi ostida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FIFA tomonidan 48 ta jamoa ishtirokidagi kengaytirilgan turnir formatida sariq kartochkalar maʼlum bosqichlardan soʻng bekor qilinishi belgilangan. Guruh bosqichidan soʻng kartochkalar oʻchirilgan edi, ammo nimchorak final va 32-tur bosqichida ogohlantirish olgan futbolchilarning kartochkalari chorak finaldan keyingina kuyadi. Bu esa Norvegiyaga qarshi oʻyinda ehtiyotkorlikni birinchi oʻringa chiqaradi.

Yetakchilar xavf ostida

Real Madrid yulduzi Jud Bellingem Kongo DRga qarshi bahsda sariq kartochka olgan edi. Agar u Mayamidagi uchrashuvda yana bir bor ogohlantirilsa, Angliya yarim finalga yoʻl olgan taqdirda oʻsha oʻyinni chetdan kuzatishga majbur boʻladi. Xuddi shunday holat Declan Rice bilan ham kuzatilmoqda; u Meksika bilan oʻyinning ilk daqiqalarida sariq kartochka olib, oʻzini xavfli hududga tushirib qoʻydi.

Himoya chizigʻida ham vaziyat ancha murakkab. Manchester Siti vakillari Marc Guehi va Nico O’Reilly hisobida ham bittadan ogohlantirish bor. Thomas Tuchel uchun bu himoya markazidagi rotatsiyani qiyinlashtiradi, chunki har qanday xato yarim final oldidan tarkibni kuchsizlantirib qoʻyishi mumkin. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiylar shtabi futbolchilarni maydonda maksimal darajada ehtiyotkor boʻlishga chaqirmoqda.

Yoʻqotishlar va kutilmagan jarohatlar

Angliya chorak finalda faqat kartochkalar xavfi bilan cheklanmaydi. Jamoa himoyachisi Jarell Quansah Meksikaga qarshi bahsda qizil kartochka olgani sababli Norvegiya bilan oʻyinda maydonga tusha olmaydi. Bu esa himoya chizigʻida majburiy oʻzgarishlar qilinishini anglatadi.

Yana bir yoʻqotish kutilmagan tarzda yuz berdi. Tajribali Jordan Henderson Meksika ustidan qozonilgan gʻalabani nishonlash vaqtidagi baxtsiz hodisa tufayli bilagidan jiddiy jarohat oldi. Brentford yarim himoyachisi ayni damda shifokorlar nazoratida boʻlib, jamoaning Kanzas-Siti shahridagi qarorgohiga yoʻl olmagan. Uning chorak finalda ishtirok etishi deyarli imkonsiz deb baholanmoqda.

Angliya terma jamoasi uchun Norvegiyaga qarshi bahs nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki tarkibni saqlab qolish uchun ham katta sinov boʻladi. Thomas Tuchel shogirdlari intizomni saqlagan holda gʻalaba qozonishlari shart, aks holda turnirning hal qiluvchi pallasida jamoa oʻzining eng kuchli qurollarisiz qolishi mumkin.

AngliyaJude BellinghamDeclan RiceJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Milan akademiyasining navbatdagi iqtidorini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:55Rodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiRodri va Bernardo Silva oʻrtasidagi nizo: Ispaniya yulduzi sobiq jamoadoshidan uzr soʻradiBugun, 16:36JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...JCH-2026dagi siyosiy mojaro: Tramp hammasini tan oldi...Bugun, 16:35Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaEverton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaBugun, 15:15Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi