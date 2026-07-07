Angliya terma jamoasida jiddiy muammo: Bellingham va Rice yarim finalni oʻtkazib yuborishi mumkin
Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Norvegiyaga qarshi kechadigan muhim bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun intizomiy masalalar jiddiy bosh ogʻrigʻiga aylangan. Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng jamoada kayfiyat yuqori boʻlsa-da, tarkibning bir necha yetakchi aʼzolari, jumladan Jud Bellingem va Declan Rice navbatdagi bosqichni oʻtkazib yuborish xavfi ostida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FIFA tomonidan 48 ta jamoa ishtirokidagi kengaytirilgan turnir formatida sariq kartochkalar maʼlum bosqichlardan soʻng bekor qilinishi belgilangan. Guruh bosqichidan soʻng kartochkalar oʻchirilgan edi, ammo nimchorak final va 32-tur bosqichida ogohlantirish olgan futbolchilarning kartochkalari chorak finaldan keyingina kuyadi. Bu esa Norvegiyaga qarshi oʻyinda ehtiyotkorlikni birinchi oʻringa chiqaradi.
Yetakchilar xavf ostidaReal Madrid yulduzi Jud Bellingem Kongo DRga qarshi bahsda sariq kartochka olgan edi. Agar u Mayamidagi uchrashuvda yana bir bor ogohlantirilsa, Angliya yarim finalga yoʻl olgan taqdirda oʻsha oʻyinni chetdan kuzatishga majbur boʻladi. Xuddi shunday holat Declan Rice bilan ham kuzatilmoqda; u Meksika bilan oʻyinning ilk daqiqalarida sariq kartochka olib, oʻzini xavfli hududga tushirib qoʻydi.
Himoya chizigʻida ham vaziyat ancha murakkab. Manchester Siti vakillari Marc Guehi va Nico O’Reilly hisobida ham bittadan ogohlantirish bor. Thomas Tuchel uchun bu himoya markazidagi rotatsiyani qiyinlashtiradi, chunki har qanday xato yarim final oldidan tarkibni kuchsizlantirib qoʻyishi mumkin. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiylar shtabi futbolchilarni maydonda maksimal darajada ehtiyotkor boʻlishga chaqirmoqda.
Yoʻqotishlar va kutilmagan jarohatlarAngliya chorak finalda faqat kartochkalar xavfi bilan cheklanmaydi. Jamoa himoyachisi Jarell Quansah Meksikaga qarshi bahsda qizil kartochka olgani sababli Norvegiya bilan oʻyinda maydonga tusha olmaydi. Bu esa himoya chizigʻida majburiy oʻzgarishlar qilinishini anglatadi.
Yana bir yoʻqotish kutilmagan tarzda yuz berdi. Tajribali Jordan Henderson Meksika ustidan qozonilgan gʻalabani nishonlash vaqtidagi baxtsiz hodisa tufayli bilagidan jiddiy jarohat oldi. Brentford yarim himoyachisi ayni damda shifokorlar nazoratida boʻlib, jamoaning Kanzas-Siti shahridagi qarorgohiga yoʻl olmagan. Uning chorak finalda ishtirok etishi deyarli imkonsiz deb baholanmoqda.
Angliya terma jamoasi uchun Norvegiyaga qarshi bahs nafaqat yarim final yoʻllanmasi, balki tarkibni saqlab qolish uchun ham katta sinov boʻladi. Thomas Tuchel shogirdlari intizomni saqlagan holda gʻalaba qozonishlari shart, aks holda turnirning hal qiluvchi pallasida jamoa oʻzining eng kuchli qurollarisiz qolishi mumkin.
…