Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdi
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham JCH-2026 chorakfinalida Marokashga qarshi kechadigan bahs oldidan jamoasining holati va raqib kuchiga baho berdi.
Fransiya ustozi bu o‘yinda oddiy g‘alaba rejasi yetarli bo‘lmasligini, jamoa o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish etishi kerakligini ta’kidladi.
Desham raqib kuchini ochiq tan oldi
Fransiya chorakfinalda Marokash bilan to‘qnash keladi. Deshamning aytishicha, raqib tarkibida yuqori saviyadagi futbolchilar bor va bu bahs oson o‘tmaydi.
«Biz eng yaxshi o‘yinimizni namoyish etishimiz kerak, chunki qarshimizda juda kuchli jamoa turibdi. Ularning tarkibida yuqori saviyadagi futbolchilar bor», — dedi Desham.
Uning fikricha, ikki jamoa futbolchilari bir-birini yaxshi taniydi. Hatto ayrimlari klub darajasida bir jamoada to‘p tepmoqda.
«Bizni nimalar kutayotganini yaxshi tushunamiz»
Desham Fransiya va Marokash futbolchilari o‘rtasidagi o‘zaro tanishlikni alohida qayd etdi.
«Ular mening futbolchilarimni yaxshi biladi, bizning futbolchilar ham ularni yaxshi taniydi. Bizni nimalar kutayotganini yaxshi tushunamiz», — deya ta’kidladi u.
Bu esa chorakfinalda taktik jihatdan juda ehtiyotkor va keskin o‘yin bo‘lishini anglatadi.
Marokash Paragvaydan farq qiladi
Fransiya 1/8 finalda Paragvayni mag‘lub etgan edi. Ammo Desham Marokashning o‘yin uslubi Paragvaynikidan farq qilishini aytdi.
U 4 yil avval Dohada Fransiya va Marokash yarimfinalda to‘qnash kelganini ham eslatdi. Deshamga ko‘ra, har ikki jamoa ham to‘p nazoratini yaxshi ko‘radi va hujumkor futbolga intiladi.
«Samaradorlik yanada yuqori bo‘lishi kerak»
Fransiya bosh murabbiyi jamoasining hujumdagi samaradorligi yomon emasligini, ammo Marokash kabi kuchli raqibga qarshi bu ko‘rsatkichni yanada oshirish zarurligini ta’kidladi.
«Bizning samaradorligimiz yaxshi, ammo uni yanada yaxshilashimiz mumkin. Raqib qanchalik kuchli bo‘lsa, samaradorlik ham shunchalik yuqori bo‘lishi kerak», — dedi u.
Chorakfinal 9 iyul kuni o‘tadi
Fransiya va Marokash o‘rtasidagi JCH-2026 chorakfinal bahsi 9 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.
Yarimfinal yo‘llanmasi uchun kechadigan bu o‘yinda Fransiya tajribasi va Marokashning xarakterli futboli to‘qnash keladi. Desham esa jamoasi bu sinovga faqat eng yuqori darajadagi o‘yin bilan javob berishi kerakligini yaxshi tushunib turibdi.
…