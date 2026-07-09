Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdi

·0·Dunyo
Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdi

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham JCH-2026 chorakfinalida Marokashga qarshi kechadigan bahs oldidan jamoasining holati va raqib kuchiga baho berdi.

Fransiya ustozi bu o‘yinda oddiy g‘alaba rejasi yetarli bo‘lmasligini, jamoa o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish etishi kerakligini ta’kidladi.

Desham raqib kuchini ochiq tan oldi

Fransiya chorakfinalda Marokash bilan to‘qnash keladi. Deshamning aytishicha, raqib tarkibida yuqori saviyadagi futbolchilar bor va bu bahs oson o‘tmaydi.

«Biz eng yaxshi o‘yinimizni namoyish etishimiz kerak, chunki qarshimizda juda kuchli jamoa turibdi. Ularning tarkibida yuqori saviyadagi futbolchilar bor», — dedi Desham.

Uning fikricha, ikki jamoa futbolchilari bir-birini yaxshi taniydi. Hatto ayrimlari klub darajasida bir jamoada to‘p tepmoqda.

«Bizni nimalar kutayotganini yaxshi tushunamiz»

Desham Fransiya va Marokash futbolchilari o‘rtasidagi o‘zaro tanishlikni alohida qayd etdi.

«Ular mening futbolchilarimni yaxshi biladi, bizning futbolchilar ham ularni yaxshi taniydi. Bizni nimalar kutayotganini yaxshi tushunamiz», — deya ta’kidladi u.

Bu esa chorakfinalda taktik jihatdan juda ehtiyotkor va keskin o‘yin bo‘lishini anglatadi.

Marokash Paragvaydan farq qiladi

Fransiya 1/8 finalda Paragvayni mag‘lub etgan edi. Ammo Desham Marokashning o‘yin uslubi Paragvaynikidan farq qilishini aytdi.

U 4 yil avval Dohada Fransiya va Marokash yarimfinalda to‘qnash kelganini ham eslatdi. Deshamga ko‘ra, har ikki jamoa ham to‘p nazoratini yaxshi ko‘radi va hujumkor futbolga intiladi.

«Samaradorlik yanada yuqori bo‘lishi kerak»

Fransiya bosh murabbiyi jamoasining hujumdagi samaradorligi yomon emasligini, ammo Marokash kabi kuchli raqibga qarshi bu ko‘rsatkichni yanada oshirish zarurligini ta’kidladi.

«Bizning samaradorligimiz yaxshi, ammo uni yanada yaxshilashimiz mumkin. Raqib qanchalik kuchli bo‘lsa, samaradorlik ham shunchalik yuqori bo‘lishi kerak», — dedi u.

Chorakfinal 9 iyul kuni o‘tadi

Fransiya va Marokash o‘rtasidagi JCH-2026 chorakfinal bahsi 9 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.

Yarimfinal yo‘llanmasi uchun kechadigan bu o‘yinda Fransiya tajribasi va Marokashning xarakterli futboli to‘qnash keladi. Desham esa jamoasi bu sinovga faqat eng yuqori darajadagi o‘yin bilan javob berishi kerakligini yaxshi tushunib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi