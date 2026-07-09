Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Meksika futbol federatsiyasi milliy terma jamoa boshqaruvida jiddiy oʻzgarishga qoʻl urdi. Afsonaviy himoyachi Rafael Marquez Javier Aguirre oʻrniga jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi. Ushbu tayinlov Meksika terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik oʻyindagi magʻlubiyatidan soʻng darhol amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Javier Aguirre oʻz lavozimini tark etishi avvaldan rejalashtirilgan edi. U terma jamoani uy turnirida boshqarish va oʻz yordamchisi boʻlgan Marquezga ustozlik qilish vazifasini zimmasiga olgan edi. Angliyaga qarshi 2:3 hisobida yakunlangan uchrashuv Aguirrening ushbu missiyasi yakunlanganini anglatdi va boshqaruv rasman uning shogirdiga topshirildi.
Yangi davr va strategik maqsadlarRafael Marquezning asosiy vazifasi terma jamoani 2030-yilgi Jahon chempionatiga tayyorlashdan iborat. Uning zimmasiga tarkibni yoshartirish va jamoada yangi avlodni shakllantirishdek masʼuliyatli vazifa yuklangan. Angliya bilan oʻyinda yoʻl qoʻyilgan taktik xatolar va himoyadagi kamchiliklar yangi murabbiy uchun birinchi navbatdagi tuzatilishi kerak boʻlgan jihatlar sifatida belgilandi.
Maʼlumotlarga koʻra, aynan himoya chizigʻidagi tartibsizlik Jud Bellingem va Harry Kane kabi yulduzlarga gʻalaba gollarini urish imkonini bergan. Marquez oʻzining boy futbolchilik tajribasi va murabbiylik salohiyati orqali ushbu muammolarni bartaraf etishga intiladi. U soʻnggi ikki yil davomida Barselona Atletic jamoasini boshqarib, 82 oʻyinda 40 ta gʻalaba qayd etgan va Ispaniyada zamonaviy futbol metodikasini oʻzlashtirgan.
Afsonaviy tajriba va yuksak nufuzRafael Marquez Meksika futboli tarixidagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi. Uning futbolchilik faoliyati davomida Barselona safida ikki bor Chempionlar ligasi, toʻrt marta Ispaniya chempionati va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqqani oʻyinchilar uchun katta motivatsiya manbai boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, u Monaco bilan Fransiya chempioni boʻlgan va terma jamoa bilan Konfederatsiyalar kubogi hamda ikki bor Gold Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritgan.
Meksika futbol federatsiyasi aynan Marquezning elita darajasidagi mentaliteti yosh iqtidorlarni kashf qilish va ularni xalqaro maydonda raqobatbardosh jamoaga aylantirishda hal qiluvchi rol oʻynashiga ishonch bildirmoqda. Endilikda "Atsteklar" yangi murabbiy boshchiligida toʻrt yillik siklni boshlaydi, bunda asosiy urgʻu barqaror himoya tizimi va intizomli oʻyinga qaratiladi.
…