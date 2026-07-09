Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·20·Sport
Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Meksika futbol federatsiyasi milliy terma jamoa boshqaruvida jiddiy oʻzgarishga qoʻl urdi. Afsonaviy himoyachi Rafael Marquez Javier Aguirre oʻrniga jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi. Ushbu tayinlov Meksika terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik oʻyindagi magʻlubiyatidan soʻng darhol amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Javier Aguirre oʻz lavozimini tark etishi avvaldan rejalashtirilgan edi. U terma jamoani uy turnirida boshqarish va oʻz yordamchisi boʻlgan Marquezga ustozlik qilish vazifasini zimmasiga olgan edi. Angliyaga qarshi 2:3 hisobida yakunlangan uchrashuv Aguirrening ushbu missiyasi yakunlanganini anglatdi va boshqaruv rasman uning shogirdiga topshirildi.

Yangi davr va strategik maqsadlar

Rafael Marquezning asosiy vazifasi terma jamoani 2030-yilgi Jahon chempionatiga tayyorlashdan iborat. Uning zimmasiga tarkibni yoshartirish va jamoada yangi avlodni shakllantirishdek masʼuliyatli vazifa yuklangan. Angliya bilan oʻyinda yoʻl qoʻyilgan taktik xatolar va himoyadagi kamchiliklar yangi murabbiy uchun birinchi navbatdagi tuzatilishi kerak boʻlgan jihatlar sifatida belgilandi.

Maʼlumotlarga koʻra, aynan himoya chizigʻidagi tartibsizlik Jud Bellingem va Harry Kane kabi yulduzlarga gʻalaba gollarini urish imkonini bergan. Marquez oʻzining boy futbolchilik tajribasi va murabbiylik salohiyati orqali ushbu muammolarni bartaraf etishga intiladi. U soʻnggi ikki yil davomida Barselona Atletic jamoasini boshqarib, 82 oʻyinda 40 ta gʻalaba qayd etgan va Ispaniyada zamonaviy futbol metodikasini oʻzlashtirgan.

Afsonaviy tajriba va yuksak nufuz

Rafael Marquez Meksika futboli tarixidagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi. Uning futbolchilik faoliyati davomida Barselona safida ikki bor Chempionlar ligasi, toʻrt marta Ispaniya chempionati va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqqani oʻyinchilar uchun katta motivatsiya manbai boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, u Monaco bilan Fransiya chempioni boʻlgan va terma jamoa bilan Konfederatsiyalar kubogi hamda ikki bor Gold Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritgan.

Meksika futbol federatsiyasi aynan Marquezning elita darajasidagi mentaliteti yosh iqtidorlarni kashf qilish va ularni xalqaro maydonda raqobatbardosh jamoaga aylantirishda hal qiluvchi rol oʻynashiga ishonch bildirmoqda. Endilikda "Atsteklar" yangi murabbiy boshchiligida toʻrt yillik siklni boshlaydi, bunda asosiy urgʻu barqaror himoya tizimi va intizomli oʻyinga qaratiladi.

MeksikaRafael MarquezFutbolTransferJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi