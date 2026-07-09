JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadi

·0·Dunyo
JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadi

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) saraton kasalligi bo‘yicha yangi hisobotini e’lon qildi. Unda qayd etilishicha, tibbiyotdagi katta yutuqlar va yangi davolash usullariga qaramay, bu xastalik hali ham insoniyat uchun eng jiddiy xavflardan biri bo‘lib qolmoqda.

Tashkilot ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda har besh nafar insondan biri umri davomida saratonga chalinishi mumkin. Shuningdek, aholining qariyb 92 foizi bevosita yoki yaqinlari orqali ushbu kasallik bilan to‘qnash keladi.

JSST vakili doktor Andre Ilbavining ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda saratonni davolash bo‘yicha muhim ilmiy kashfiyotlar qilingan bo‘lsa-da, bemorlar hanuz og‘ir jismoniy, ruhiy va moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda.

Hisobotda davlatlar o‘rtasidagi tibbiy imkoniyatlar tafovuti tobora kuchayib borayotgani ham qayd etilgan. Boy mamlakatlarda ko‘krak saratoni yoki bolalar saratoniga chalingan bemorlarning 85 foizi kamida besh yil yashasa, kambag‘al davlatlarda bu ko‘rsatkich 30 foizga ham yetmaydi.

Hozirgi kunda har yili dunyo bo‘yicha taxminan 20,6 million kishida saraton aniqlanadi, 10 millionga yaqin inson esa ushbu kasallik oqibatida hayotdan ko‘z yumadi. Mutaxassislar prognoziga ko‘ra, 2050 yilga borib yangi kasallanish holatlari soni 35 milliongacha ko‘payishi mumkin.

JSST ma’lumotlariga ko‘ra, kam daromadli davlatlarda saratonga qarshi eng zarur dorilarning atigi 9–54 foizi mavjud. Ba’zi mamlakatlarda esa radioterapiya uskunalari umuman yo‘q. Bu esa tashxis qo‘yish va samarali davolash imkoniyatlarini keskin cheklamoqda.

Mutaxassislar yana bir jiddiy muammoga e’tibor qaratdi. Dunyo mamlakatlarining qariyb uchdan ikki qismida saratonni davolash davlat tomonidan to‘liq qoplanmaydi. Davolash xarajatlari yuqoriligi sababli ayrim hududlarda bemorlarning katta qismi muolajani yarim yo‘lda to‘xtatishga majbur bo‘lmoqda.

Shu bilan birga, hisobotda ijobiy yangiliklar ham keltirilgan. Xususan, bachadon bo‘yni saratonining oldini olish va uni bartaraf etish bo‘yicha samarali yechimlar paydo bo‘lgani, ko‘plab davlatlarda tamaki iste’moli kamayib borayotgani hamda milliy onkologiya dasturlari kengayib borayotgani ta’kidlangan.

Xalqaro saraton tadqiqotlari agentligi mutaxassislari fikricha, har o‘nta yangi saraton holatining to‘rttasi tamaki chekish, alkogol iste’moli, infeksiyalar va ortiqcha vazn kabi oldini olish mumkin bo‘lgan xavf omillari bilan bog‘liq.

JSST hukumatlarni profilaktika, erta tashxis va davolash tizimlarini kuchaytirish, shuningdek, saratonga qarshi xizmatlarni aholi uchun yanada ochiq va moliyaviy jihatdan qulay qilishga chaqirdi. Bu orqali millionlab insonlarning hayotini saqlab qolish mumkinligi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKecha, 20:18Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiOrmuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiKecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi