Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildi
Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah transferi boʻyicha muzokaralarni vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi. La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Milan klubi ayni damda bor eʼtiborini boshqa ustuvor maqsadlarga qaratgan. Bu holat London klubining transfer rejalariga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki Chelsi yangi futbolchilarni sotib olishdan avval tarkibni tozalashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya futbolida kutilmagan diplomatik burilish yuz berdi. Inter va A Seriyaning debyutanti Komo klublari transfer bozorida oʻzaro raqobatlashmaslik boʻyicha strategik ittifoq tuzdilar. Inter prezidenti Beppe Marotta va Komo vakili Mirwan Suwarso oʻrtasidagi telefon muloqoti davomida "hujum qilmaslik" haqida kelishuvga erishilgan. Bu kelishuvdan koʻzlangan asosiy maqsad — bir xil futbolchilar uchun narxning sunʼiy ravishda koʻtarilib ketishining oldini olishdir.
Transfer bozoridagi yangi strategiyaMazkur kelishuvning markazida aynan Trevoh Chalobah turibdi. Komo bir necha hafta avval Chelsi klubiga 25 million yevrolik rasmiy taklif yuborgan edi, biroq londonliklar bu soʻrovni rad etishgan. Suwarso Inter rahbariyatiga agar milanliklar himoyachi uchun jiddiy kurash boshlasa, Komo darhol poygadan chiqishini va boshqa variantlarni koʻrib chiqishini maʼlum qilgan. Bunday doʻstona munosabatlar har ikki klub uchun ham iqtisodiy jihatdan manfaatli hisoblanadi.
Hozirda Inter himoya chizigʻini kuchaytirishdan koʻra, oʻng qanotdagi muammolarni hal qilishga koʻproq urgʻu bermoqda. Xususan, Anan Khalaili transferi klubning asosiy vazifasiga aylangan. Faqatgina ushbu masala ijobiy hal etilgandan soʻng, "neradzurrilar" yana Trevoh Chalobah variantiga qaytishlari mumkin. Shunga qaramay, Inter futbolchining agentlari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini muhokama qilishda davom etmoqda.
Chelsi va Kristal Pelas oʻrtasidagi muzokaralarChelsi esa oʻz navbatida himoya chizigʻini tubdan yangilashni rejalashtirgan. Goal.com nashrining yozishicha, London klubi Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maxence Lacroix nomzodiga qiziqish bildirmoqda. Biroq, ushbu transfer amalga oshishi uchun avvalo Trevoh Chalobah sotilishi shart. Hozircha ikki London klubi oʻrtasida futbolchining narxi borasida maʼlum masofa saqlanib qolmoqda.
Trevoh Chalobah uchun Italiya A Seriyasi faoliyatini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda Angliya Premer-ligasidan Italiyaga yoʻl olgan himoyachilar, xususan, Fikayo Tomori va Chris Smalling kabi futbolchilar oʻzlarini koʻrsata olishdi. Inter kabi grand jamoada oʻynash Chalobah uchun Chempionlar ligasida tajriba orttirish imkonini beradi.
Xulosa qilib aytganda, Trevoh Chalobahning kelajagi yaqin haftalarda hal boʻladi. Agar Inter oʻzining ustuvor transferlarini yakunlasa, Chelsi bilan rasmiy muzokaralarga kirishadi. Bu zanjirli reaksiya natijasida Chelsi ham Maxence Lacroix transferini yakunlashga kirishishi kutilmoqda. Italiyadagi "gentlmenlik kelishuvi" esa transfer bozorida narxlarni barqaror ushlab turishga xizmat qiladi.
…