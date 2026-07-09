Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildi

·41·Sport
Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildi

Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah transferi boʻyicha muzokaralarni vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi. La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Milan klubi ayni damda bor eʼtiborini boshqa ustuvor maqsadlarga qaratgan. Bu holat London klubining transfer rejalariga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki Chelsi yangi futbolchilarni sotib olishdan avval tarkibni tozalashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya futbolida kutilmagan diplomatik burilish yuz berdi. Inter va A Seriyaning debyutanti Komo klublari transfer bozorida oʻzaro raqobatlashmaslik boʻyicha strategik ittifoq tuzdilar. Inter prezidenti Beppe Marotta va Komo vakili Mirwan Suwarso oʻrtasidagi telefon muloqoti davomida "hujum qilmaslik" haqida kelishuvga erishilgan. Bu kelishuvdan koʻzlangan asosiy maqsad — bir xil futbolchilar uchun narxning sunʼiy ravishda koʻtarilib ketishining oldini olishdir.

Transfer bozoridagi yangi strategiya

Mazkur kelishuvning markazida aynan Trevoh Chalobah turibdi. Komo bir necha hafta avval Chelsi klubiga 25 million yevrolik rasmiy taklif yuborgan edi, biroq londonliklar bu soʻrovni rad etishgan. Suwarso Inter rahbariyatiga agar milanliklar himoyachi uchun jiddiy kurash boshlasa, Komo darhol poygadan chiqishini va boshqa variantlarni koʻrib chiqishini maʼlum qilgan. Bunday doʻstona munosabatlar har ikki klub uchun ham iqtisodiy jihatdan manfaatli hisoblanadi.

Hozirda Inter himoya chizigʻini kuchaytirishdan koʻra, oʻng qanotdagi muammolarni hal qilishga koʻproq urgʻu bermoqda. Xususan, Anan Khalaili transferi klubning asosiy vazifasiga aylangan. Faqatgina ushbu masala ijobiy hal etilgandan soʻng, "neradzurrilar" yana Trevoh Chalobah variantiga qaytishlari mumkin. Shunga qaramay, Inter futbolchining agentlari bilan shaxsiy shartnoma shartlarini muhokama qilishda davom etmoqda.

Chelsi va Kristal Pelas oʻrtasidagi muzokaralar

Chelsi esa oʻz navbatida himoya chizigʻini tubdan yangilashni rejalashtirgan. Goal.com nashrining yozishicha, London klubi Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maxence Lacroix nomzodiga qiziqish bildirmoqda. Biroq, ushbu transfer amalga oshishi uchun avvalo Trevoh Chalobah sotilishi shart. Hozircha ikki London klubi oʻrtasida futbolchining narxi borasida maʼlum masofa saqlanib qolmoqda.

Trevoh Chalobah uchun Italiya A Seriyasi faoliyatini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda Angliya Premer-ligasidan Italiyaga yoʻl olgan himoyachilar, xususan, Fikayo Tomori va Chris Smalling kabi futbolchilar oʻzlarini koʻrsata olishdi. Inter kabi grand jamoada oʻynash Chalobah uchun Chempionlar ligasida tajriba orttirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Trevoh Chalobahning kelajagi yaqin haftalarda hal boʻladi. Agar Inter oʻzining ustuvor transferlarini yakunlasa, Chelsi bilan rasmiy muzokaralarga kirishadi. Bu zanjirli reaksiya natijasida Chelsi ham Maxence Lacroix transferini yakunlashga kirishishi kutilmoqda. Italiyadagi "gentlmenlik kelishuvi" esa transfer bozorida narxlarni barqaror ushlab turishga xizmat qiladi.

InterChelsiTransferA SeriyaTrevoh Chalobah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?Bugun, 00:22Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi