Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqda

·0·Texno
Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqda

Sunʼiy intellekt sohasi matn va tasvirlar bilan ishlashda ulkan sakrashni amalga oshirgan boʻlsa-da, robototexnika uzoq vaqt davomida tor ixtisoslashgan modellar doirasida qolib kelayotgan edi. Biroq General Intuition startapi bu sohada ham ChatGPT kabi universal poydevor modellar (foundation models) davri boshlanayotganini eʼlon qildi. Kompaniya robotlarni har bir harakatga alohida oʻrgatish oʻrniga, ularga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni tushunadigan umumiy "ong" berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilgari kompaniyalar har bir aniq vazifa uchun noldan model yaratib, ularni millionlab soatlik real maʼlumotlar bilan oʻqitishga majbur edi. General Intuition bosh direktori Pim de Witte TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, endilikda bu yondashuv oʻz dolzarbligini yoʻqotmoqda. Xuddi OpenAI kompaniyasining GPT-3 modeli tabiiy tilni qayta ishlashda inqilob qilgani kabi, yangi avlod modellari robotlarga turli muhitlarda harakatlanish instinktini bera oladi.

Sakkiz daqiqalik oʻrganish moʻjizasi

General Intuition oʻzining poydevor modelini yaratishda millionlab soatlik videooʻyinlar maʼlumotlaridan foydalandi. Bu maʼlumotlar nafaqat tasvirni, balki insonning kontroller tugmalarini qachon va qanday bosganini ham oʻz ichiga oladi. Natijada tizim harakat va uning oqibati oʻrtasidagi bogʻliqlikni, yaʼni insoniy intuitsiyaga oʻxshash mantiqni oʻzlashtirgan.

Kompaniya erishgan eng katta yutuqlardan biri shundaki, ularning modeli toʻrt oyoqli robotni bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar asosida boshqarishni oʻrgandi. Hech qanday qoʻshimcha datchiklarsiz, faqatgina old kamera yordamida robot ofis ichidagi dinamik toʻsiqlar va harakatlanayotgan odamlar orasida muvaffaqiyatli harakat qila olgan. Bu natija soha mutaxassislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.

Kelajakdagi maqsadlar va investitsiya

General Intuition oʻzini robot ishlab chiqaruvchi emas, balki boshqa kompaniyalar uchun texnologik asos yaratuvchi platforma sifatida koʻrmoqda. Pim de Witte soʻzlariga koʻra, ular oʻziyurar avtomobil ishlab chiqarmaydi, balki keyingi tadbirkorga bunday mashinani yaratishni 10 barobar osonlashtiradigan dasturiy taʼminotni taqdim etadi.

Ushbu istiqbolli gʻoya investorlar tomonidan ham yuqori baholandi. Yaqinda startap 320 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi va uning umumiy bozor qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. Loyihaning asosiy investori Vinod Khosla ham harakat maʼlumotlari sunʼiy intellektning jismoniy dunyoda mukammal ishlashi uchun kalit ekanligiga ishonch bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, General Intuition yondashuvi robototexnika sanoatini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Agar ilgari robotni bitta xonada yurishga oʻrgatish uchun oylab vaqt sarflangan boʻlsa, endi bu jarayon bir necha daqiqa ichida amalga oshishi mumkin. Bu esa robotlarning kundalik hayotimizga, ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish sohalariga kirib kelishini sezilarli darajada tezlashtiradi.

TexnologiyaRobototexnikaSunʼiy IntellektGeneral IntuitionChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiGoogle Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiKecha, 23:54OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyKecha, 22:55Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi