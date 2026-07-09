Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqda
Sunʼiy intellekt sohasi matn va tasvirlar bilan ishlashda ulkan sakrashni amalga oshirgan boʻlsa-da, robototexnika uzoq vaqt davomida tor ixtisoslashgan modellar doirasida qolib kelayotgan edi. Biroq General Intuition startapi bu sohada ham ChatGPT kabi universal poydevor modellar (foundation models) davri boshlanayotganini eʼlon qildi. Kompaniya robotlarni har bir harakatga alohida oʻrgatish oʻrniga, ularga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni tushunadigan umumiy "ong" berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilgari kompaniyalar har bir aniq vazifa uchun noldan model yaratib, ularni millionlab soatlik real maʼlumotlar bilan oʻqitishga majbur edi. General Intuition bosh direktori Pim de Witte TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, endilikda bu yondashuv oʻz dolzarbligini yoʻqotmoqda. Xuddi OpenAI kompaniyasining GPT-3 modeli tabiiy tilni qayta ishlashda inqilob qilgani kabi, yangi avlod modellari robotlarga turli muhitlarda harakatlanish instinktini bera oladi.
Sakkiz daqiqalik oʻrganish moʻjizasiGeneral Intuition oʻzining poydevor modelini yaratishda millionlab soatlik videooʻyinlar maʼlumotlaridan foydalandi. Bu maʼlumotlar nafaqat tasvirni, balki insonning kontroller tugmalarini qachon va qanday bosganini ham oʻz ichiga oladi. Natijada tizim harakat va uning oqibati oʻrtasidagi bogʻliqlikni, yaʼni insoniy intuitsiyaga oʻxshash mantiqni oʻzlashtirgan.
Kompaniya erishgan eng katta yutuqlardan biri shundaki, ularning modeli toʻrt oyoqli robotni bor-yoʻgʻi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar asosida boshqarishni oʻrgandi. Hech qanday qoʻshimcha datchiklarsiz, faqatgina old kamera yordamida robot ofis ichidagi dinamik toʻsiqlar va harakatlanayotgan odamlar orasida muvaffaqiyatli harakat qila olgan. Bu natija soha mutaxassislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.
Kelajakdagi maqsadlar va investitsiyaGeneral Intuition oʻzini robot ishlab chiqaruvchi emas, balki boshqa kompaniyalar uchun texnologik asos yaratuvchi platforma sifatida koʻrmoqda. Pim de Witte soʻzlariga koʻra, ular oʻziyurar avtomobil ishlab chiqarmaydi, balki keyingi tadbirkorga bunday mashinani yaratishni 10 barobar osonlashtiradigan dasturiy taʼminotni taqdim etadi.
Ushbu istiqbolli gʻoya investorlar tomonidan ham yuqori baholandi. Yaqinda startap 320 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi va uning umumiy bozor qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. Loyihaning asosiy investori Vinod Khosla ham harakat maʼlumotlari sunʼiy intellektning jismoniy dunyoda mukammal ishlashi uchun kalit ekanligiga ishonch bildiradi.
Xulosa qilib aytganda, General Intuition yondashuvi robototexnika sanoatini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Agar ilgari robotni bitta xonada yurishga oʻrgatish uchun oylab vaqt sarflangan boʻlsa, endi bu jarayon bir necha daqiqa ichida amalga oshishi mumkin. Bu esa robotlarning kundalik hayotimizga, ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish sohalariga kirib kelishini sezilarli darajada tezlashtiradi.
…