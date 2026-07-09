Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladi
AQSH federal sudi milliarder Elon Musk va Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) oʻrtasidagi koʻp yillik huquqiy bahsni yakunlovchi kelishuvni maʼqulladi. Bloomberg nashri xabariga koʻra, sudya Sparkle Sooknanan tadbirkorga nisbatan 1,5 million dollar miqdorida jarima qoʻllash haqidagi qarorni imzolagan. Garchi sudya ushbu kelishuvning adolatliligiga nisbatan jiddiy shubhalar bildirgan boʻlsa-da, yakunda tomonlarning oʻzaro toʻxtamiga rozilik berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur sud ishi Elon Musk tomonidan Twitter (hozirgi X) ijtimoiy tarmogʻini sotib olish jarayoni bilan bogʻliq. SEC talabiga koʻra, milliarder 2022-yilda kompaniya aksiyalarini sotib olishni boshlaganida, qonunchilikda belgilangan muddatlarda oʻz ulushi ortib borayotganini ommaga ochiqlamagan. Bu holat investorlar va bozor ishtirokchilari orasida noroziliklarga sabab boʻlgan edi.
Katta tejamkorlik va kichik jarimaSEC mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, Elon Musk oʻz ulushini vaqtida eʼlon qilmagani tufayli taxminan 150 million dollar mablagʻni tejab qolgan. Shu sababli, sud tomonidan tayinlangan 1,5 million dollarlik jarima koʻpchilikda savollar tugʻdirdi. Sudya Sooknanan oʻz fikrida ushbu summa Musk koʻrgan foyda bilan solishtirganda nihoyatda kam ekanini taʼkidlab oʻtgan.
Sudya, shuningdek, ushbu kelishuv sud hokimiyati ustidan kulish darajasiga yetgan-yetmaganini tahlil qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, sudning vakolatlari kelishuvning minimal adolat standartlariga javob berishini tekshirish bilan cheklangan. Garchi sudya "jiddiy ikkilanishlar" borligini aytsa-da, kelishuvni rad etish uchun yetarli huquqiy asoslar topilmaganini bildirgan.
Siyosiy kontekst va imtiyozlar masalasiUshbu sud jarayoni atrofida siyosiy muhokamalar ham avj olgan. Maʼlumki, Elon Musk 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida Donald Trump kampaniyasini faol qoʻllab-quvvatlagan va moliyalashtirgan edi. Sudya Sooknanan avvalroq Muskka nisbatan yangi maʼmuriat tomonidan "maxsus munosabat" koʻrsatilayotgan boʻlishi mumkinligi haqida savol qoʻygan edi.
Kelishuv shartlariga koʻra, 1,5 million dollarlik jarima Elon Musk nomidagi trest tomonidan toʻlanadi. Muhim jihati shundaki, milliarder ushbu toʻlovni amalga oshirish orqali oʻz aybini rasman tan olmagan hisoblanadi. Bu AQSH huquq tizimidagi yirik korporativ nizolarni hal qilishda qoʻllaniladigan standart amaliyotlardan biridir.
Ushbu qaror Elon Musk uchun navbatdagi huquqiy toʻsiqning olib tashlanishini anglatadi. Dunyoning eng boy odami sifatida u oʻzining Tesla, SpaceX va X kabi loyihalarini boshqarishda davom etmoqda, biroq uning SEC bilan munosabatlari hamon murakkabligicha qolmoqda. Mazkur kelishuv texnologiya olami va moliya bozori tartibga soluvchilari oʻrtasidagi muvozanatni yana bir bor koʻrsatib berdi.
…