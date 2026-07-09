Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladi

·27·Texno
Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladi

AQSH federal sudi milliarder Elon Musk va Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) oʻrtasidagi koʻp yillik huquqiy bahsni yakunlovchi kelishuvni maʼqulladi. Bloomberg nashri xabariga koʻra, sudya Sparkle Sooknanan tadbirkorga nisbatan 1,5 million dollar miqdorida jarima qoʻllash haqidagi qarorni imzolagan. Garchi sudya ushbu kelishuvning adolatliligiga nisbatan jiddiy shubhalar bildirgan boʻlsa-da, yakunda tomonlarning oʻzaro toʻxtamiga rozilik berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur sud ishi Elon Musk tomonidan Twitter (hozirgi X) ijtimoiy tarmogʻini sotib olish jarayoni bilan bogʻliq. SEC talabiga koʻra, milliarder 2022-yilda kompaniya aksiyalarini sotib olishni boshlaganida, qonunchilikda belgilangan muddatlarda oʻz ulushi ortib borayotganini ommaga ochiqlamagan. Bu holat investorlar va bozor ishtirokchilari orasida noroziliklarga sabab boʻlgan edi.

Katta tejamkorlik va kichik jarima

SEC mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, Elon Musk oʻz ulushini vaqtida eʼlon qilmagani tufayli taxminan 150 million dollar mablagʻni tejab qolgan. Shu sababli, sud tomonidan tayinlangan 1,5 million dollarlik jarima koʻpchilikda savollar tugʻdirdi. Sudya Sooknanan oʻz fikrida ushbu summa Musk koʻrgan foyda bilan solishtirganda nihoyatda kam ekanini taʼkidlab oʻtgan.

Sudya, shuningdek, ushbu kelishuv sud hokimiyati ustidan kulish darajasiga yetgan-yetmaganini tahlil qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, sudning vakolatlari kelishuvning minimal adolat standartlariga javob berishini tekshirish bilan cheklangan. Garchi sudya "jiddiy ikkilanishlar" borligini aytsa-da, kelishuvni rad etish uchun yetarli huquqiy asoslar topilmaganini bildirgan.

Siyosiy kontekst va imtiyozlar masalasi

Ushbu sud jarayoni atrofida siyosiy muhokamalar ham avj olgan. Maʼlumki, Elon Musk 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida Donald Trump kampaniyasini faol qoʻllab-quvvatlagan va moliyalashtirgan edi. Sudya Sooknanan avvalroq Muskka nisbatan yangi maʼmuriat tomonidan "maxsus munosabat" koʻrsatilayotgan boʻlishi mumkinligi haqida savol qoʻygan edi.

Kelishuv shartlariga koʻra, 1,5 million dollarlik jarima Elon Musk nomidagi trest tomonidan toʻlanadi. Muhim jihati shundaki, milliarder ushbu toʻlovni amalga oshirish orqali oʻz aybini rasman tan olmagan hisoblanadi. Bu AQSH huquq tizimidagi yirik korporativ nizolarni hal qilishda qoʻllaniladigan standart amaliyotlardan biridir.

Ushbu qaror Elon Musk uchun navbatdagi huquqiy toʻsiqning olib tashlanishini anglatadi. Dunyoning eng boy odami sifatida u oʻzining Tesla, SpaceX va X kabi loyihalarini boshqarishda davom etmoqda, biroq uning SEC bilan munosabatlari hamon murakkabligicha qolmoqda. Mazkur kelishuv texnologiya olami va moliya bozori tartibga soluvchilari oʻrtasidagi muvozanatni yana bir bor koʻrsatib berdi.

Elon MuskSECTwitterSudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaLovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaBugun, 03:50AQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiAQSH hukumati haydovchisiz avtomobil ishlab chiqaruvchilariga qatʼiy talab qoʻydiBugun, 02:55Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaManna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqdaBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi