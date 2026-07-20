iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldi
Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Garchi iPhone 17 seriyasi hali taqdim etilmagan boʻlsa-da, tarmoqlarda iPhone 18 Pro Max kamerasiga oid muhim texnik maʼlumotlar paydo boʻldi. Asosiy yangilik qurilmaning bosh kamerasida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi joriy etilishi bilan bogʻliq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, World Leaks xakerlik guruhi tomonidan Tata Electronics kompaniyasining ichki hujjatlari sizdirilishi natijasida ushbu maʼlumotlar ochiqlangan. Diagnostika jurnallariga koʻra, Apple muhandislari iPhone 18 Pro Max modelida Sony IMX905 datchigidan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi datchik iPhone 17 Pro Maxʼda kutilayotgan sensor oʻrnini egallaydi.
Taʼkidlash joizki, yangi datchikda piksellar hajmi oʻzgarmasdan, 1,22 mkm darajasida qoladi. Bu esa Apple asosiy eʼtiborni tasvir sifatini oshirishda aynan mexanik oʻzgaruvchan diafragma tizimiga qaratayotganidan dalolat beradi. Bunday texnologiya yorugʻlik kam sharoitda diafragmani kengroq ochish, yorugʻlik koʻp boʻlganda esa uni toraytirish orqali kadr chuqurligini va tiniqligini professional darajada boshqarish imkonini beradi.
Kamera tizimidagi boshqa komponentlarSizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, kamera tizimining qolgan qismlarida keskin oʻzgarishlar koʻzda tutilmagan. Qurilma oʻzining avvalgi avlodlaridan meros qolgan bir qator yuqori texnologik yechimlarni saqlab qoladi. Xususan, smartfon quyidagi datchiklar bilan jihozlanishi aytilmoqda:
- Sony IMX973 sensoriga asoslangan teleobektiv;
- Sony IMX972 datchigi bilan ishlaydigan oʻta keng burchakli kamera;
- Sony IMX591 bazasidagi LiDAR skaneri;
- Sony IMX914 sensoriga ega old kamera.
Oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi smartfonlar bozorida mutlaqo yangilik emas, biroq Apple ushbu tizimni oʻz ekotizimiga moslashtirgan holda, dasturiy taʼminot va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan uygʻunlashtirishi kutilmoqda. Bu iPhone foydalanuvchilari uchun portret janrida va tungi suratga olishda yangi ufqlarni ochishi mumkin.
Hozircha Apple ushbu maʼlumotlarga rasmiy munosabat bildirmagan. Biroq nufuzli insayderlarning taxminlari va sizdirilgan hujjatlar iPhone 18 Pro Max aynan kamera imkoniyatlari boʻyicha bozordagi eng kuchli qurilmalardan biriga aylanishini koʻrsatmoqda. Ushbu flagmanning rasmiy taqdimoti 2026-yilning kuzida boʻlib oʻtishi kutilmoqda.
…