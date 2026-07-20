iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldi

·64·Texno
iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldi

Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman smartfonlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Garchi iPhone 17 seriyasi hali taqdim etilmagan boʻlsa-da, tarmoqlarda iPhone 18 Pro Max kamerasiga oid muhim texnik maʼlumotlar paydo boʻldi. Asosiy yangilik qurilmaning bosh kamerasida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi joriy etilishi bilan bogʻliq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, World Leaks xakerlik guruhi tomonidan Tata Electronics kompaniyasining ichki hujjatlari sizdirilishi natijasida ushbu maʼlumotlar ochiqlangan. Diagnostika jurnallariga koʻra, Apple muhandislari iPhone 18 Pro Max modelida Sony IMX905 datchigidan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi datchik iPhone 17 Pro Maxʼda kutilayotgan sensor oʻrnini egallaydi.

Taʼkidlash joizki, yangi datchikda piksellar hajmi oʻzgarmasdan, 1,22 mkm darajasida qoladi. Bu esa Apple asosiy eʼtiborni tasvir sifatini oshirishda aynan mexanik oʻzgaruvchan diafragma tizimiga qaratayotganidan dalolat beradi. Bunday texnologiya yorugʻlik kam sharoitda diafragmani kengroq ochish, yorugʻlik koʻp boʻlganda esa uni toraytirish orqali kadr chuqurligini va tiniqligini professional darajada boshqarish imkonini beradi.

Kamera tizimidagi boshqa komponentlar

Sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, kamera tizimining qolgan qismlarida keskin oʻzgarishlar koʻzda tutilmagan. Qurilma oʻzining avvalgi avlodlaridan meros qolgan bir qator yuqori texnologik yechimlarni saqlab qoladi. Xususan, smartfon quyidagi datchiklar bilan jihozlanishi aytilmoqda:

  • Sony IMX973 sensoriga asoslangan teleobektiv;
  • Sony IMX972 datchigi bilan ishlaydigan oʻta keng burchakli kamera;
  • Sony IMX591 bazasidagi LiDAR skaneri;
  • Sony IMX914 sensoriga ega old kamera.
Shuningdek, teleobektivda tasvir barqarorligini taʼminlash uchun uch oʻqli optik stabilizatsiya tizimi saqlab qolinadi. Bu esa uzoq masofadagi obektlarni suratga olishda tasvir tebranishlarini maksimal darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi smartfonlar bozorida mutlaqo yangilik emas, biroq Apple ushbu tizimni oʻz ekotizimiga moslashtirgan holda, dasturiy taʼminot va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan uygʻunlashtirishi kutilmoqda. Bu iPhone foydalanuvchilari uchun portret janrida va tungi suratga olishda yangi ufqlarni ochishi mumkin.

Hozircha Apple ushbu maʼlumotlarga rasmiy munosabat bildirmagan. Biroq nufuzli insayderlarning taxminlari va sizdirilgan hujjatlar iPhone 18 Pro Max aynan kamera imkoniyatlari boʻyicha bozordagi eng kuchli qurilmalardan biriga aylanishini koʻrsatmoqda. Ushbu flagmanning rasmiy taqdimoti 2026-yilning kuzida boʻlib oʻtishi kutilmoqda.

AppleiPhoneTexnologiyaKameraSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiMeta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiBugun, 05:26Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiSunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiBugun, 04:21Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaYadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaBugun, 03:53Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda