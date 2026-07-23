OnePlus yangi N6x smartfonini taqdim etadi: Tashqi koʻrinish va bozor strategiyasi

·36·Texno
OnePlus yangi N6x smartfonini taqdim etadi: Tashqi koʻrinish va bozor strategiyasi

Smartfonlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi OnePlus N6x modelini rasman anons qildi. Mazkur qurilma brendning oʻrta narx segmentidagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kompaniya taqdimot sanasini 31-iyulga belgilagan boʻlib, tadbir Hindistonda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi OnePlus N6x tashqi koʻrinishi bilan yaqinda namoyish etilgan OnePlus N6 modelidan sezilarli darajada farq qiladi. Ishlab chiqaruvchi zamonaviy dizayn tendensiyalariga amal qilgan holda, qurilmani tekis qirralar va toʻgʻri burchaklar bilan jihozlagan. Orqa panel ham butunlay tekis shaklda boʻlib, bu smartfonga minimalist va qimmatbaho koʻrinish beradi.

Dizayn va texnik oʻziga xosliklar

Qurilmaning asosiy vizual elementi uning kamera blokidir. Avvalgi modeldagi kvadrat shaklli modul oʻrniga endi korpusning yuqori chap burchagida vertikal joylashgan oval blok qoʻllanilgan. LED chirogʻi esa asosiy blokdan tashqarida, alohida joylashgan. Shuningdek, zamonaviy smartfonlarda kamayib borayotgan 3,5 mm audio konnektorning saqlab qolingani foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Hozircha maʼlum boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, OnePlus N6x ikki xil rangda — och koʻk va toʻq qizil (maroon) ranglarda sotuvga chiqariladi. Kompaniya reklama kampaniyasida "Beyond what you x-pect" (Siz kutganingizdan ham ortigʻi) shioridan foydalanmoqda, bu esa smartfonda kutilmagan texnik imkoniyatlar yoki funksiyalar boʻlishiga ishora qiladi.

Global bozordagi oʻzgarishlar

Oxirgi vaqtlarda OnePlus brendining jahon bozoridagi kelajagi haqida turli xil xabarlar tarqalmoqda. Xususan, brendning AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar muhokama markazida boʻlib turibdi. Shuningdek, Hindiston bozoridan chiqish haqidagi mish-mishlar ham paydo boʻlgan edi, biroq kompaniya rahbariyati Hindiston bozori ular uchun strategik muhimligini taʼkidlab, bu xabarlarni rad etdi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham OnePlus modellari oʻzining sifatli dasturiy taʼminoti va tezkor ishlashi bilan qiziq. Yangi N6x modeli rasman Hindistonda taqdim etilsa-da, qisqa muddat ichida "kulrang bozor" va onlayn savdo platformalari orqali Markaziy Osiyo mintaqasiga ham kirib kelishi kutilmoqda. Bu esa hamyonbop narxda sifatli texnika qidirayotgan xaridorlar uchun yaxshi muqobil boʻlishi mumkin.

OnePlusSmartfonTexnologiyaTaqdimotAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob