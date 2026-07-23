OnePlus yangi N6x smartfonini taqdim etadi: Tashqi koʻrinish va bozor strategiyasi
Smartfonlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi OnePlus N6x modelini rasman anons qildi. Mazkur qurilma brendning oʻrta narx segmentidagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kompaniya taqdimot sanasini 31-iyulga belgilagan boʻlib, tadbir Hindistonda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi OnePlus N6x tashqi koʻrinishi bilan yaqinda namoyish etilgan OnePlus N6 modelidan sezilarli darajada farq qiladi. Ishlab chiqaruvchi zamonaviy dizayn tendensiyalariga amal qilgan holda, qurilmani tekis qirralar va toʻgʻri burchaklar bilan jihozlagan. Orqa panel ham butunlay tekis shaklda boʻlib, bu smartfonga minimalist va qimmatbaho koʻrinish beradi.
Dizayn va texnik oʻziga xosliklarQurilmaning asosiy vizual elementi uning kamera blokidir. Avvalgi modeldagi kvadrat shaklli modul oʻrniga endi korpusning yuqori chap burchagida vertikal joylashgan oval blok qoʻllanilgan. LED chirogʻi esa asosiy blokdan tashqarida, alohida joylashgan. Shuningdek, zamonaviy smartfonlarda kamayib borayotgan 3,5 mm audio konnektorning saqlab qolingani foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Hozircha maʼlum boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, OnePlus N6x ikki xil rangda — och koʻk va toʻq qizil (maroon) ranglarda sotuvga chiqariladi. Kompaniya reklama kampaniyasida "Beyond what you x-pect" (Siz kutganingizdan ham ortigʻi) shioridan foydalanmoqda, bu esa smartfonda kutilmagan texnik imkoniyatlar yoki funksiyalar boʻlishiga ishora qiladi.
Global bozordagi oʻzgarishlarOxirgi vaqtlarda OnePlus brendining jahon bozoridagi kelajagi haqida turli xil xabarlar tarqalmoqda. Xususan, brendning AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar muhokama markazida boʻlib turibdi. Shuningdek, Hindiston bozoridan chiqish haqidagi mish-mishlar ham paydo boʻlgan edi, biroq kompaniya rahbariyati Hindiston bozori ular uchun strategik muhimligini taʼkidlab, bu xabarlarni rad etdi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham OnePlus modellari oʻzining sifatli dasturiy taʼminoti va tezkor ishlashi bilan qiziq. Yangi N6x modeli rasman Hindistonda taqdim etilsa-da, qisqa muddat ichida "kulrang bozor" va onlayn savdo platformalari orqali Markaziy Osiyo mintaqasiga ham kirib kelishi kutilmoqda. Bu esa hamyonbop narxda sifatli texnika qidirayotgan xaridorlar uchun yaxshi muqobil boʻlishi mumkin.
…