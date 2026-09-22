Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Nodirbek Yakubboyev Hindistonga qarshi o‘yinda jamoasiga hal qiluvchi g‘alabani taqdim etdi.
- Bu Yakubboyevning ushbu Olimpiadada jamoani muqarrar durangdan qutqarib, g‘alaba keltirgan ikkinchi supernatijasidir.
- U Hindistonlik grossmeyster Nihal Saringa qarshi oq donalarda harakat qilib, raqibining «ot f5» xato yurishidan foydalanib, uni ferzsiz qoldirdi va partiyani texnik jihatdan benuqson g‘alabaga aylantirdi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston bosh terma jamoasining muvaffaqiyatlariga mutlaq drayverlik qilayotgan haqiqiy qahramon nomi yana bir bor yangradi. Musobaqaning eng murosasiz va prinsipial uchrashuvi — Hindistonga qarshi bahsda Nodirbek Yakubboyev ko‘rsatgan fantastik performans butun dunyo shaxmat hamjamiyatini hayratda qoldirdi. Uchta taxtada (Abdusattorov, Sindarov va Vohidov ishtirokida) kurashlar durang bilan tugagan keskin pallada aynan Yakubboyev terma jamoamizga hal qiluvchi g‘alabani ilib berdi. Bu hamyurtimizning ushbu Olimpiada davomida jamoani muqarrar durangdan qutqarib, g‘alaba keltirgan ikkinchi supernatijasidir — avvalroq Turkiyaga qarshi bahsda ham barcha partiyalar teng tugagan vaziyatda aynan Nodirbek oxirigacha kurashib 3 ochkoni naqd qilgan edi.
Hindistonlik kuchli grossmeyster Nihal Saringa qarshi oq donalarda harakat qilgan Yakubboyev partiyaning ma’lum qismida vaqt va pozitsiya borasida jiddiy bosimga uchraganiga qaramay, mislsiz sovuqqonlik namoyish etdi: raqibning «ot f5» xato yurishidan foydalanib, Sarinni ferzsiz qoldirdi va partiyani texnik jihatdan benuqson g‘alabaga aylantirdi. Endilikda ushbu yorqin zafardan so‘ng O‘zbekistonni oldinda yana bir dahshatli superbahs — shaxmat bo‘yicha jahon giganti Xitoyga qarshi markaziy qarama-qarshilik kutmoqda.
Xo‘sh, Yakubboyev Sarinni qanday tuzoqqa tushirdi, uning jamoaviy bahslardagi bu fenomenal matonati siri nimada va O‘zbekiston Xitoy devorini ham xuddi shunday shiddat bilan buzib o‘ta oladimi?
«Bosim, qurbon berilgan ferz va ikkinchi qahramonlik»: Yakubboyev zafarining 5 ta hal qiluvchi nuqtasi
Olimpiadaning eng muhokama qilinayotgan bahsidan muhim faktlar va shaxmat tafsilotlari:
Ikkinchi hal qiluvchi qutqaruv: Turkiya bilan o‘yinda 3 ta durang ortidan yakka o‘zi g‘alaba keltirgan Yakubboyev, Hindistonga qarshi ham aynan shu taktik qahramonlikni 100 foiz takrorladi;
Og‘ir bosimdan chiqib ketish: Partiya davomida Nihal Sarin vaqt defitsiti va kuchli pozitsion hujum uyushtirgan bo‘lsa-da, Nodirbekning sovuqqon himoyasi sinmadi;
Partiyaning halokatli burilishi («Ot f5»): Sarin tomonidan otning f5 katagiga qo‘yilishi qo‘pol xatoga aylandi va hindistonlik grossmeyster o‘z shohining bosh quroli — ferzidan ayrildi;
Texnik jihatdan mukammal finish: Raqib ferzsiz qolgach, Nodirbek kichik ustunlikni hech bir imkoniyat qoldirmagan holda bosqichma-bosqich g‘alabaga qadar olib bordi;
Oldinda — Xitoy to‘sig‘i: Hindistonni tiz cho‘ktirgan O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi navbatdagi turda Xitoy bilan turnir jadvali peshqadamligi uchun murosasiz bahsga kirishadi.
Yakubboyev fenomeni: Turkiya va Hindistonga qarshi hal qiluvchi partiyalar taqqosi
Nodirbekning Olimpiadadagi ikkita burilish yasagan jamoaviy o‘yini tahlili:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Turkiyaga qarshi bahs
Hindistonga qarshi bahs
Jamoadoshlar natijasi
Qolgan 3 ta taxtada to‘liq durang (1,5 : 1,5)
Qolgan 3 ta taxtada to‘liq durang (1,5 : 1,5)
Raqib maqomi va ismi
Tajribali turk grossmeysteri
Nihal Sarin (Hindiston top-yulduzi)
O‘ynagan donalari
Qora yoki oq donalarda murakkab endshpil
Oq donalarda, og‘ir vaqt bosimi ostida
Hal qiluvchi vaziyat
Oxirigacha kurash va endshpilda yutib ketish
Raqibning «ot f5» xatosi va Sarinning ferzsiz qolishi
Partiya natijasi va ochko
1 : 0 (Yakubboyev g‘alabasi)
1 : 0 (Yakubboyev g‘alabasi)
O‘zbekistonning umumiy g‘alabasi
2,5 : 1,5
2,5 : 1,5
Shaxmat ekspertizasi: Nega Yakubboyev jamoaning eng muhim figurasiga aylandi?
Xalqaro tahlilchilar va FIDЕ grossmeysterlarining xulosalari:
«Klassik temir iroda» egasi: Nodirbek Abdusattorov yoki Javohir Sindarov ochiq va tezkor kombinatsion hujumlar bilan ajralib tursa, Yakubboyev har qanday og‘ir va yopiq vaziyatni oxirigacha ezib, raqib asabini sindirishda dunyoning eng barqaror shaxmatchilaridan biridir;
Sarinning ruhiy sinishi: Nihal Sarin dunyoning eng tez va aniq hisoblaydigan grossmeysterlaridan biri sanaladi; uning vaqt bosimida «ot f5» kabi qo‘pol xatoga yo‘l qo‘yishi Yakubboyevning beqiyos psixologik bosimi mahsulidir;
3-taxtaning bebaho roli: Jamoaviy turnirlarda 1 va 2-taxta yulduzlari odatda bir-birini neytrallashtirib, ko‘p hollarda durang bilan kifoyalanadi; bunday paytda aynan 3 va 4-taxtalarning oladigan 1 ochkosi chempionlikni hal qiladi — Nodirbek bu vazifani yuz foiz uddalamoqda;
Xitoyga qarshi strategik tayyorgarlik: Xitoy jamoasi pragmatik va qattiq himoyaviy uslubga ega. Bunday raqibga qarshi Yakubboyevning endshpildagi matonati va oxirigacha o‘ynash qobiliyati yana bosh qurolimizga aylanishi mumkin.
Nodirbek Yakubboyevning ushbu tarixiy mahorati O‘zbekiston shaxmat termasini navbatdagi Butunjahon Olimpiadasi oltin medali sari dadil yetaklamoqda.
Sizningcha, ikki karra qahramonlik ko‘rsatgan Nodirbek Yakubboyev Olimpiadaning eng yaxshi shaxmatchisi unvoniga loyiqmi? Oldinda kutib turgan Xitoyga qarshi prinsipial superjang qaysi hisob bilan yakunlanadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning shaxmatdagi ushbu mislsiz g‘alabasi tahlilini barcha sport va intellektual ixlosmandlarga ulashing!
Izohlar 0
…