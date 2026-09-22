Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi

·25·Sport
Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlarida sovuqlik yuzaga kelgani haqidagi mish-mishlarni rad etib, ularning doʻstligi kelgusidagi sovrinlar uchun raqobatdan taʼsirlanmasligini taʼkidladi.
  • Mbappe Dembele bilan yaqin doʻst ekanini va ularning karyera yoʻllaridagi farqlar notoʻgʻri talqin qilinganini bildirdi.
  • Fransiya terma jamoasining yarim himoyachilari 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi.

Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasidagi jamoadoshi Usmon Dembele bilan munosabatlarida sovuqlik yuzaga kelgani haqidagi mish-mishlarni qatʼiyan rad etdi. L'Equipe nashriga bergan intervyusida futbolchi kelgusidagi nufuzli mukofot uchun raqobat ularning doʻstligiga putur yetkaza olmasligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi paytlarda matbuotda ikki yulduz futbolchi oʻrtasida ziddiyat borligi haqidagi xabarlar koʻpayib ketgan edi. Bunga Mbappe ularning karyera yoʻllaridagi farqlar haqida aytgan soʻzlari sabab boʻlgan. Biroq Real Madrid hujumchisi bu gaplar notoʻgʻri talqin qilinganini va Dembele bilan yaqin doʻst ekanini bildirdi.

Doʻstlik va shaxsiy raqobat

Fransiya terma jamoasini Jahon chempionati yarim finaliga olib chiqqan bu ikki futbolchi endilikda 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogarlardan hisoblanadi. Oktyabr oyida Londonda boʻlib oʻtadigan taqdirlash marosimi oldidan ularning harakati jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda.

Mbappening fikricha, ular oʻrtasida hech qanday taranglik mavjud emas. "Men u bilan bu haqda gaplashdim, hech qanday muammo yoʻq. U mening doʻstimsiz, bu borada juda xotirjamman", — deya taʼkidladi hujumchi RFI xabariga koʻra.

Karyera yoʻllaridagi farqlar

Futbolchilarning kelajakdagi sovrin uchun kurashi ularning oʻziga xos rivojlanish bosqichlari bilan ham qiziqarlidir. Mbappe oʻzining yoshligidan choʻqqiga chiqqanini aytgan boʻlsa, Dembele jarohatlar bilan bogʻliq qiyin davrlarni boshdan kechirib, Parijda oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqqanini qayd etdi.

Fransiyalik hujumchi jamoadoshining bu mashaqqatli yoʻlini hurmat qilishini, uning hozirgi muvaffaqiyati esa qiyinchiliklarni yengib oʻtgani natijasi ekanini eʼtirof etdi. Baʼzilar bu taqqoslashni salbiy maʼnoda tushungan boʻlsa-da, Mbappe buni shunchaki fakt ekanini bildirdi.

Joriy mavsumdagi raqobat faqat Dembele bilan cheklanib qolmaydi. Oltin toʻp uchun kurashda Barselona yulduzi Lamine Yamal va Harri Keyn kabi futbolchilar ham asosiy davogarlar qatorida turibdi. Shunga qaramay, Mbappe oʻtgan yildagi shaxsiy statistikasi va eng yirik musobaqalardagi toʻpurarligi unga ustunlik berishiga ishonadi.

Kylian MbappeUsmon DembeleReal MadridOltin topFransiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariBugun, 01:02Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiBugun, 00:59«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdiBugun, 00:56Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKecha, 21:16Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Kecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi