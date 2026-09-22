Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlarida sovuqlik yuzaga kelgani haqidagi mish-mishlarni rad etib, ularning doʻstligi kelgusidagi sovrinlar uchun raqobatdan taʼsirlanmasligini taʼkidladi.
- Mbappe Dembele bilan yaqin doʻst ekanini va ularning karyera yoʻllaridagi farqlar notoʻgʻri talqin qilinganini bildirdi.
- Fransiya terma jamoasining yarim himoyachilari 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi.
Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasidagi jamoadoshi Usmon Dembele bilan munosabatlarida sovuqlik yuzaga kelgani haqidagi mish-mishlarni qatʼiyan rad etdi. L'Equipe nashriga bergan intervyusida futbolchi kelgusidagi nufuzli mukofot uchun raqobat ularning doʻstligiga putur yetkaza olmasligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi paytlarda matbuotda ikki yulduz futbolchi oʻrtasida ziddiyat borligi haqidagi xabarlar koʻpayib ketgan edi. Bunga Mbappe ularning karyera yoʻllaridagi farqlar haqida aytgan soʻzlari sabab boʻlgan. Biroq Real Madrid hujumchisi bu gaplar notoʻgʻri talqin qilinganini va Dembele bilan yaqin doʻst ekanini bildirdi.
Doʻstlik va shaxsiy raqobatFransiya terma jamoasini Jahon chempionati yarim finaliga olib chiqqan bu ikki futbolchi endilikda 2026-yilgi Oltin toʻp uchun asosiy daʼvogarlardan hisoblanadi. Oktyabr oyida Londonda boʻlib oʻtadigan taqdirlash marosimi oldidan ularning harakati jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda.
Mbappening fikricha, ular oʻrtasida hech qanday taranglik mavjud emas. "Men u bilan bu haqda gaplashdim, hech qanday muammo yoʻq. U mening doʻstimsiz, bu borada juda xotirjamman", — deya taʼkidladi hujumchi RFI xabariga koʻra.
Karyera yoʻllaridagi farqlarFutbolchilarning kelajakdagi sovrin uchun kurashi ularning oʻziga xos rivojlanish bosqichlari bilan ham qiziqarlidir. Mbappe oʻzining yoshligidan choʻqqiga chiqqanini aytgan boʻlsa, Dembele jarohatlar bilan bogʻliq qiyin davrlarni boshdan kechirib, Parijda oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqqanini qayd etdi.
Fransiyalik hujumchi jamoadoshining bu mashaqqatli yoʻlini hurmat qilishini, uning hozirgi muvaffaqiyati esa qiyinchiliklarni yengib oʻtgani natijasi ekanini eʼtirof etdi. Baʼzilar bu taqqoslashni salbiy maʼnoda tushungan boʻlsa-da, Mbappe buni shunchaki fakt ekanini bildirdi.
Joriy mavsumdagi raqobat faqat Dembele bilan cheklanib qolmaydi. Oltin toʻp uchun kurashda Barselona yulduzi Lamine Yamal va Harri Keyn kabi futbolchilar ham asosiy davogarlar qatorida turibdi. Shunga qaramay, Mbappe oʻtgan yildagi shaxsiy statistikasi va eng yirik musobaqalardagi toʻpurarligi unga ustunlik berishiga ishonadi.
Izohlar 0
…