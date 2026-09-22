Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi

·30·Sport
Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona sardori Rafinya, o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi.
  • Rafinyaning fikricha, 17 yoshli Yamal o‘tgan mavsumda barcha kutilmalarni oshirib, klub va terma jamoa miqyosida jahon darajasidagi futbolchi ekanini isbotlagan.
  • Braziliyalik vingerning ta’kidlashicha, Yamalning maydondagi sehrli o‘yini, jamoaviy muvaffaqiyatlari va statistikasi bu nufuzli sovrin uchun yetarli asos bo‘lib, uning g‘alaba qozonishi aniq.

Barselona sardori Rafinya o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni futbol olamidagi eng nufuzli shaxsiy sovrin — “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb e’lon qildi. The Guardian va La Gazzetta dello Sport nashrlariga bergan intervyusida braziliyalik vinger yosh iqtidor egasi oxirgi bir yil ichida barcha kutilmalardan oshib ketganini va ham klub, ham terma jamoa miqyosida o‘zining jahon darajasidagi futbolchi ekanini isbotlaganini alohida ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jamoa sardori sifatida tajribali futbolchidan yosh iqtidor egasining imkoniyatlari haqida so‘ralganda, u ikkilanmasdan shunday javob berdi: «Shubhasiz, ha». Rafinya bu qo‘llab-quvvatlash shunchaki klubdagi jamoadoshlik rishtalari bilan bog‘liq emasligini, balki 17 yoshli futbolchining noyob fazilatlarga egaligi bilan izohlanishini bildirdi.

Maydondagi sehr va jamoaviy muvaffaqiyatlar

Rafinyaning fikricha, Yamalning yoshiga qaramay ko‘rsatayotgan o‘yini va uning maydondagi ta’siri mutlaqo alohida e’tirofga loyiq. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday nufuzli sovrin uchun asosiy mezonlar shaxsiy ko‘rsatkichlar va jamoaviy muvaffaqiyatlar uyg‘unligidan iborat bo‘lib, ispaniyalik futbolchining sovrinlari va statistikasi buni yaqqol ko‘rsatib turibdi.

«Lamin barchasiga ega. U nafaqat o‘tgan mavsumda, balki umumiy hisobda ham ajoyib raqamlarni qayd etdi va uchta titulni qo‘lga kiritdi», — dedi braziliyalik futbolchi. Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar ko‘pincha ovoz beruvchi jurnalistlar tanlovida hal qiluvchi omil bo‘lishi sababli, Yamalning natijalari bu borada jiddiy ustunlikka ega.

Raqobat va xolislik

Ko‘pchilik bu bayonotni klubdagi hamkorlik tufayli subyektiv baholashi mumkinligini inobatga olib, Rafinya o‘z fikri mutlaqo xolis ekanini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, hatto ular raqib jamoalarda to‘p surgan taqdirda ham, Yamalning maydondagi harakatlari va erishgan natijalari uning bu mukofotga haqliligini ochiq ko‘rsatib turibdi.

«Nima bo‘lishidan qat’i nazar, u g‘alaba qozonishi kerak. Boshqalar o‘z o‘yinchisini himoya qiladi, lekin men uchun g‘olib aniq. Hattoki uning jamoadoshi bo‘lmaganimda ham, baribir u bunga loyiqligini aytgan bo‘lardim», — deya qo‘shimcha qildi Rafinya.

Yakunda Barselona sardori Lamin Yamal nafaqat kataloniyaliklar klubi, balki Ispaniya terma jamoasining ham eng muhim futbolchilaridan biriga aylanganini eslatib o‘tdi. Uning maydonda ko‘rsatgan o‘yini, qayd etgan statistikasi va qo‘lga kiritgan sovrinlari “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritish uchun yetarli asos ekanini qayd etdi.

BarselonaLamin YamalRafinyaOltin topFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariBugun, 01:02Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiBugun, 00:59«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdiBugun, 00:56Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi