Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona sardori Rafinya, o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi.
- Rafinyaning fikricha, 17 yoshli Yamal o‘tgan mavsumda barcha kutilmalarni oshirib, klub va terma jamoa miqyosida jahon darajasidagi futbolchi ekanini isbotlagan.
- Braziliyalik vingerning ta’kidlashicha, Yamalning maydondagi sehrli o‘yini, jamoaviy muvaffaqiyatlari va statistikasi bu nufuzli sovrin uchun yetarli asos bo‘lib, uning g‘alaba qozonishi aniq.
Barselona sardori Rafinya o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni futbol olamidagi eng nufuzli shaxsiy sovrin — “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb e’lon qildi. The Guardian va La Gazzetta dello Sport nashrlariga bergan intervyusida braziliyalik vinger yosh iqtidor egasi oxirgi bir yil ichida barcha kutilmalardan oshib ketganini va ham klub, ham terma jamoa miqyosida o‘zining jahon darajasidagi futbolchi ekanini isbotlaganini alohida ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoa sardori sifatida tajribali futbolchidan yosh iqtidor egasining imkoniyatlari haqida so‘ralganda, u ikkilanmasdan shunday javob berdi: «Shubhasiz, ha». Rafinya bu qo‘llab-quvvatlash shunchaki klubdagi jamoadoshlik rishtalari bilan bog‘liq emasligini, balki 17 yoshli futbolchining noyob fazilatlarga egaligi bilan izohlanishini bildirdi.
Maydondagi sehr va jamoaviy muvaffaqiyatlarRafinyaning fikricha, Yamalning yoshiga qaramay ko‘rsatayotgan o‘yini va uning maydondagi ta’siri mutlaqo alohida e’tirofga loyiq. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday nufuzli sovrin uchun asosiy mezonlar shaxsiy ko‘rsatkichlar va jamoaviy muvaffaqiyatlar uyg‘unligidan iborat bo‘lib, ispaniyalik futbolchining sovrinlari va statistikasi buni yaqqol ko‘rsatib turibdi.
«Lamin barchasiga ega. U nafaqat o‘tgan mavsumda, balki umumiy hisobda ham ajoyib raqamlarni qayd etdi va uchta titulni qo‘lga kiritdi», — dedi braziliyalik futbolchi. Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar ko‘pincha ovoz beruvchi jurnalistlar tanlovida hal qiluvchi omil bo‘lishi sababli, Yamalning natijalari bu borada jiddiy ustunlikka ega.
Raqobat va xolislikKo‘pchilik bu bayonotni klubdagi hamkorlik tufayli subyektiv baholashi mumkinligini inobatga olib, Rafinya o‘z fikri mutlaqo xolis ekanini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, hatto ular raqib jamoalarda to‘p surgan taqdirda ham, Yamalning maydondagi harakatlari va erishgan natijalari uning bu mukofotga haqliligini ochiq ko‘rsatib turibdi.
«Nima bo‘lishidan qat’i nazar, u g‘alaba qozonishi kerak. Boshqalar o‘z o‘yinchisini himoya qiladi, lekin men uchun g‘olib aniq. Hattoki uning jamoadoshi bo‘lmaganimda ham, baribir u bunga loyiqligini aytgan bo‘lardim», — deya qo‘shimcha qildi Rafinya.
Yakunda Barselona sardori Lamin Yamal nafaqat kataloniyaliklar klubi, balki Ispaniya terma jamoasining ham eng muhim futbolchilaridan biriga aylanganini eslatib o‘tdi. Uning maydonda ko‘rsatgan o‘yini, qayd etgan statistikasi va qo‘lga kiritgan sovrinlari “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritish uchun yetarli asos ekanini qayd etdi.
Izohlar 0
…