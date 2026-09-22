SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi

·25·Texno
SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX Falcon 9 raketasi uchun yangi tijoriy missiyalarni buyurtma qilish amalda imkonsiz bo'lib qoldi, bu esa jahon tijoriy kosmonavtika bozorida o'zgarishlarga olib kelmoqda.
  • Kompaniya o'z ustuvorliklarini bosqichma-bosqich Starship loyihasiga yo'naltirmoqda, natijada kichik sun'iy yo'ldosh kompaniyalari uchun kosmosga chiqish imkoniyatlari cheklanmoqda.

Jahon tijoriy kosmonavtika bozori Falcon 9 raketasining asta-sekin muomaladan chiqishiga tayyorgarlik koʻra boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX rasman eʼlon qilmagan boʻlsa-da, soha vakillari ushbu afsonaviy tashuvchi uchun yangi tijoriy missiyalarni buyurtma qilish amalda imkonsiz boʻlib qolganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yillar davomida Falcon 9 jahon kosmonavtikasining asosiy ishchi otiga aylandi. Raketa 700 ga yaqin parvozni amalga oshirib, orbitaga davlat va tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar, ilmiy apparatlar, oy missiyalari hamda kichik kosmik qurilmalar guruhlarini muvaffaqiyatli olib chiqdi. Kompaniyaning oʻzining Starlink tarmogʻi ham aynan shu raketa yordamida qurilgan boʻlib, endilikda SpaceX oʻz ustuvorliklarini bosqichma-bosqich Starship tomon burmoqda.

SpaceX prezidenti Gvinn Shotvell avvalroq kompaniya oʻning muvaffaqiyatli mahsulotlarini ataylab yangi texnologiyalar bilan almashtirishini, aks holda buni raqobatdoshlar qilishini taʼkidlagan edi. Oʻtish davrining ilk belgilari yil boshidayoq sezila boshlagan, oʻshanda kompaniya 2028-yil oxiri — 2029-yil boshidan keyingi qoʻshma parvozlar dasturi uchun arizalarni qabul qilishni toʻxtatgan edi.

Tijoriy bozor va kichik operatorlar duch kelayotgan qiyinchiliklar

Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, endilikda alohida tijoriy missiyani xarid qilish ham mushkullashgan, bu esa kelgusidagi parvozlarni rejalashtirishni keskin murakkablashtirmoqda. Eng ogʻir oqibatlarni kichik sunʼiy yoʻldosh kompaniyalari his qilishi kutilmoqda, chunki bir nechta buyurtmachiga bitta raketani boʻlishish imkonini beruvchi rideshare dasturi ular uchun kosmosga chiqishning asosiy yoʻli edi.

Italiyaning Avio kompaniyasi rahbari Juilio Rantso sobiq mijozlar muqobil izlab oʻzlariga murojaat qilayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Falcon 9 dan foydalanish imkoniyati yoʻqolib borayotgani sababli bozor "vechorka tugadi" degan vaziyatga duch kelgan. Ayniqsa, 2029–2031-yillar oraligʻi eng qaltis davr boʻlishi taxmin qilinmoqda.

Muqobil raketalar va bozorning kelajagi

Soha mutaxassislari boʻshab qolgan boʻshliqni yangi tashuvchilar egallashiga umid qilmoqda. Rocket Lab kompaniyasi Neutron raketasini tayyorlamoqda, Relativity Space Terran R ustida ishlayotgan boʻlsa, Yevropada Isar Aerospace va PLD Space oʻz raketalarini yaratmoqda. Biroq asosiy muammo ilk parvozda emas, balki muntazam parvozlar jadvaliga tezda chiqib olishda qolmoqda.

Soʻnggi yillar tajribasi koʻrsatishicha, bu bosqich kutilganidan koʻra koʻproq vaqt talab qilmoqda. Blue Origin kompaniyasining New Glenn va ULA ning Vulcan raketalari debyut parvozlarini amalga oshirgan boʻlsa-da, yuqori chastotada uchmayapti, Yevropaning Ariane 6 raketasi esa hali rejalashtirilgan tijoriy tempiga yetgani yoʻq.

Shu sababli, 2029–2031-yillar oraligʻida Falcon 9 tijoriy bozordan deyarli gʻoyib boʻlishi, Starship esa ichki vazifalarni bajarishi, yangi raketalar esa yetarlicha parvoz chastotasini yigʻishga ulgurmasligi mumkin. Ayrim kompaniyalar hozirdan quvvatlarni zaxiralashga kirishgan: D-Orbit muqobil operatorlar bilan kelishuvlarga erishgan boʻlsa, Portal Space Systems oʻzining Supernova missiyasi uchun Falcon 9 ni sotib olib, boʻsh yuk koʻtarish quvvatining bir qismini boshqa buyurtmachilarga qayta sotmoqda.

SpaceXFalcon 9StarshipKosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiBugun, 01:23Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi