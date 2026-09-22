O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari

·32·Sport
O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 6-turida O‘zbekistonning erkaklar terma jamoasi turnir favoriti Hindistonni 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi.
  • Shuningdek, «O‘zbekiston-2» yoshlar jamoasi Ispaniyani 2,5 : 1,5 hisobida sensatsion tarzda yengdi.
  • Ayollar bahsida bosh jamoa Gruziyaga yutqazgan bo‘lsa-da, «O‘zbekiston-2» va «O‘zbekiston-3» jamoalari mos ravishda Shimoliy Makedoniya va Shvetsiya ustidan g‘alaba qozondi.

Samarqand mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kuchlar nisbatini belgilab beruvchi hal qiluvchi 6-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Butun dunyo nigohi qadalgan erkaklar o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi turnirning bosh favoriti hisoblangan Hindiston termasini 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirib, muhim g‘alabani tantana qildi. Abdusattorov, Sindarov va Vohidovning duranglari fonida Nodirbek Yakubboyevning Nihal Sarin ustidan qozongan g‘alabasi jamoaviy muvaffaqiyatni naqd qildi.

Kunning ikkinchi katta sensatsiyasini «O‘zbekiston-2» yoshlar jamoasi qayd etdi: hamyurtlarimiz kuchli Ispaniya termasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, kutilmagan natija ko‘rsatdi. Ayollar bahsida esa bosh terma jamoamiz Gruziyaning tajribali grossmeysterlari qarshiligini yenga olmagan bo‘lsa-da (0,5 : 3,5), ikkinchi va uchinchi jamoalarimiz mos ravishda Shimoliy Makedoniya (3,5 : 0,5) hamda Shvetsiya (2,5 : 1,5) termalari ustidan ishonchli g‘alabalarni rasmiylashtirdi. Xo‘sh, 6-turdan keyin medallar poygasidagi kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi, yoshlarimizning shiddati bosh tarkiblarga yetib oladimi va Olimpiada bosh kubogi Samarqandda qoladimi?

«Hindiston grandining mag‘lubiyati va yoshlarning shiddati»: 6-turning 5 muhim nuqtasi

Samarqanddagi tarixiy turda qayd etilgan eng asosiy voqealar va natijalar:

  • Hindiston bosh tarkibi mag‘lub etildi: Dunyo reytingi yulduzlari (Gukesh, Pragnanandha, Erigaisi) jamlangan Hindiston 1,5 : 2,5 hisobida O‘zbekistonga imkoniyatni boy berdi;

  • Nodirbek Yakubboyev — bahs qahramoni: 3-doskada Nihal Sarinni taslim etgan (1:0) Yakubboyev O‘zbekistonga chempionlik ruhini taqdim etdi;

  • «O‘zbekiston-2»dan Ispaniya ustidan sensatsiya: Abdimalik Abdisalimov Maksim Chigayevni yengib (1:0), qolgan uch doskadagi duranglar evaziga Ispaniya 2,5 : 1,5 hisobida taslim etildi;

  • Ayollar termasidagi qarama-qarshi kurash: Bosh jamoamiz Gruziyaga 0,5 : 3,5 hisobida yutqazdi (yagona yarim ochko Afruza Hamdamova hisobiga yozildi), ammo O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 jamoalari g‘alaba qozondi;

  • Qizlarimiz Shvetsiya va Shimoliy Makedoniyani yengdi: Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova hamda Anna Kramlingni yutgan Ozoda Shahzodovaning o‘yinlari tur zebu-ziynatiga aylandi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 6-tur to‘liq qaydnomasi

O‘zbekistonning erkaklar va ayollar terma jamoalari qayd etgan barcha bahslar ko‘rsatkichi:

Jamoalar qarama-qarshiligi

Hisob

Doskalardagi hal qiluvchi natijalar

Bahs maqomi

O‘zbekiston — Hindiston (Erkaklar)

2,5 : 1,5

N.Yakubboyev 1:0 N.Sarin; N.Abdusattorov 0,5:0,5; J.Sindarov 0,5:0,5; Sh.Vohidov 0,5:0,5

Tarixiy g‘alaba

Ispaniya — O‘zbekiston-2 (Erkaklar)

1,5 : 2,5

A.Abdisalimov 1:0 M.Chigayev; J.Vahidov, M.Suyarov, H.Begmuratov — durang

Katta sensatsiya

Avstraliya — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)

2,5 : 1,5

A.Omonov 1:0 D.Smerdon; S.Saydaliyev 0,5:0,5

Kichik hisobdagi mag‘lubiyat

Gruziya — O‘zbekiston (Ayollar)

3,5 : 0,5

A.Hamdamova 0,5:0,5 N.Zagnidze

Mag‘lubiyat

Sh.Makedoniya — O‘zbekiston-2 (Ayollar)

0,5 : 3,5

N.Yakubbayeva (1:0), M.Malikova (1:0), M.Xalilova (1:0), A.Salimova (0,5:0,5)

Yirik g‘alaba

Shvetsiya — O‘zbekiston-3 (Ayollar)

1,5 : 2,5

B.Shokirjonova (1:0), O.Shahzodova 1:0 A.Kramling; M.Bobomurodova (0,5:0,5)

Irodali g‘alaba

Shaxmat ekspertizasi: Nima uchun 6-tur musobaqa taqdirida burilish yasadi?

Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning asosiy xulosalari:

  • Hindiston to‘sig‘ining sindirilishi: Hindiston jamoasi ushbu Olimpiadaning reytingi eng baland va oltin medalga bosh da’vogari edi; ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvda yengish O‘zbekistonni turnir jadvali cho‘qqisiga mustahkam o‘rnatdi;

  • O‘zbekiston shaxmat zaxirasining beqiyosligi: Ispaniyadek nomdor terma ustidan ikkinchi tarkibimizning g‘alaba qozonishi mamlakatda faqat 4-5 ta emas, balki ikkita to‘liq raqobatbardosh Olimpiada jamoasi shakllanganini ko‘rsatdi;

  • Ayollar shaxmatidagi tajriba darsi: Gruziya termasi ayollar shaxmatida dunyoning eng sovrindor va kuchli maktablaridan biri sanaladi; bu mag‘lubiyat yosh qizlarimiz uchun katta tajriba bo‘lib, ikkinchi va uchinchi jamoalarimizning ishonchli g‘alabalari umumiy kayfiyatni ko‘tardi;

  • Ozoda Shahzodovaning mahorati: Shvetsiyaning mashhur shaxmatchilar oilasi vakilasi Anna Kramling ustidan qozonilgan g‘alaba muxlislar va media olamida eng ko‘p muhokama qilinadigan partiyalardan biri bo‘ldi.

Samarqanddagi 6-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalarining Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar uchun eng asosiy da’vogar ekanini butun dunyoga yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Hindiston va Ispaniya kabi grandlarni mag‘lub etgan O‘zbekiston erkaklar terma jamoalari Samarqand Olimpiadasida bir vaqtning o‘zida shohsupaga ko‘tarila oladimi? 3-doskada g‘alaba keltirgan Nodirbek Yakubboyev va Ispaniyani yutgan Abdimalik Abdisalimovning mahoratiga qanday baho berasiz? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy zafarlarini barcha intellektual sport ixlosmandlariga ulashing!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek YakubboyevO‘zbekiston-2 shaxmat jamoasiIspaniya shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiBugun, 00:59«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdiBugun, 00:56Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiBugun, 00:52Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKecha, 21:16Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Kecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi