O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 6-turida O‘zbekistonning erkaklar terma jamoasi turnir favoriti Hindistonni 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi.
- Shuningdek, «O‘zbekiston-2» yoshlar jamoasi Ispaniyani 2,5 : 1,5 hisobida sensatsion tarzda yengdi.
- Ayollar bahsida bosh jamoa Gruziyaga yutqazgan bo‘lsa-da, «O‘zbekiston-2» va «O‘zbekiston-3» jamoalari mos ravishda Shimoliy Makedoniya va Shvetsiya ustidan g‘alaba qozondi.
Samarqand mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kuchlar nisbatini belgilab beruvchi hal qiluvchi 6-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Butun dunyo nigohi qadalgan erkaklar o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuvda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi turnirning bosh favoriti hisoblangan Hindiston termasini 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirib, muhim g‘alabani tantana qildi. Abdusattorov, Sindarov va Vohidovning duranglari fonida Nodirbek Yakubboyevning Nihal Sarin ustidan qozongan g‘alabasi jamoaviy muvaffaqiyatni naqd qildi.
Kunning ikkinchi katta sensatsiyasini «O‘zbekiston-2» yoshlar jamoasi qayd etdi: hamyurtlarimiz kuchli Ispaniya termasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, kutilmagan natija ko‘rsatdi. Ayollar bahsida esa bosh terma jamoamiz Gruziyaning tajribali grossmeysterlari qarshiligini yenga olmagan bo‘lsa-da (0,5 : 3,5), ikkinchi va uchinchi jamoalarimiz mos ravishda Shimoliy Makedoniya (3,5 : 0,5) hamda Shvetsiya (2,5 : 1,5) termalari ustidan ishonchli g‘alabalarni rasmiylashtirdi. Xo‘sh, 6-turdan keyin medallar poygasidagi kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi, yoshlarimizning shiddati bosh tarkiblarga yetib oladimi va Olimpiada bosh kubogi Samarqandda qoladimi?
«Hindiston grandining mag‘lubiyati va yoshlarning shiddati»: 6-turning 5 muhim nuqtasi
Samarqanddagi tarixiy turda qayd etilgan eng asosiy voqealar va natijalar:
Hindiston bosh tarkibi mag‘lub etildi: Dunyo reytingi yulduzlari (Gukesh, Pragnanandha, Erigaisi) jamlangan Hindiston 1,5 : 2,5 hisobida O‘zbekistonga imkoniyatni boy berdi;
Nodirbek Yakubboyev — bahs qahramoni: 3-doskada Nihal Sarinni taslim etgan (1:0) Yakubboyev O‘zbekistonga chempionlik ruhini taqdim etdi;
«O‘zbekiston-2»dan Ispaniya ustidan sensatsiya: Abdimalik Abdisalimov Maksim Chigayevni yengib (1:0), qolgan uch doskadagi duranglar evaziga Ispaniya 2,5 : 1,5 hisobida taslim etildi;
Ayollar termasidagi qarama-qarshi kurash: Bosh jamoamiz Gruziyaga 0,5 : 3,5 hisobida yutqazdi (yagona yarim ochko Afruza Hamdamova hisobiga yozildi), ammo O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 jamoalari g‘alaba qozondi;
Qizlarimiz Shvetsiya va Shimoliy Makedoniyani yengdi: Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova hamda Anna Kramlingni yutgan Ozoda Shahzodovaning o‘yinlari tur zebu-ziynatiga aylandi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 6-tur to‘liq qaydnomasi
O‘zbekistonning erkaklar va ayollar terma jamoalari qayd etgan barcha bahslar ko‘rsatkichi:
Jamoalar qarama-qarshiligi
Hisob
Doskalardagi hal qiluvchi natijalar
Bahs maqomi
O‘zbekiston — Hindiston (Erkaklar)
2,5 : 1,5
N.Yakubboyev 1:0 N.Sarin; N.Abdusattorov 0,5:0,5; J.Sindarov 0,5:0,5; Sh.Vohidov 0,5:0,5
Tarixiy g‘alaba
Ispaniya — O‘zbekiston-2 (Erkaklar)
1,5 : 2,5
A.Abdisalimov 1:0 M.Chigayev; J.Vahidov, M.Suyarov, H.Begmuratov — durang
Katta sensatsiya
Avstraliya — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)
2,5 : 1,5
A.Omonov 1:0 D.Smerdon; S.Saydaliyev 0,5:0,5
Kichik hisobdagi mag‘lubiyat
Gruziya — O‘zbekiston (Ayollar)
3,5 : 0,5
A.Hamdamova 0,5:0,5 N.Zagnidze
Mag‘lubiyat
Sh.Makedoniya — O‘zbekiston-2 (Ayollar)
0,5 : 3,5
N.Yakubbayeva (1:0), M.Malikova (1:0), M.Xalilova (1:0), A.Salimova (0,5:0,5)
Yirik g‘alaba
Shvetsiya — O‘zbekiston-3 (Ayollar)
1,5 : 2,5
B.Shokirjonova (1:0), O.Shahzodova 1:0 A.Kramling; M.Bobomurodova (0,5:0,5)
Irodali g‘alaba
Shaxmat ekspertizasi: Nima uchun 6-tur musobaqa taqdirida burilish yasadi?
Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning asosiy xulosalari:
Hindiston to‘sig‘ining sindirilishi: Hindiston jamoasi ushbu Olimpiadaning reytingi eng baland va oltin medalga bosh da’vogari edi; ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvda yengish O‘zbekistonni turnir jadvali cho‘qqisiga mustahkam o‘rnatdi;
O‘zbekiston shaxmat zaxirasining beqiyosligi: Ispaniyadek nomdor terma ustidan ikkinchi tarkibimizning g‘alaba qozonishi mamlakatda faqat 4-5 ta emas, balki ikkita to‘liq raqobatbardosh Olimpiada jamoasi shakllanganini ko‘rsatdi;
Ayollar shaxmatidagi tajriba darsi: Gruziya termasi ayollar shaxmatida dunyoning eng sovrindor va kuchli maktablaridan biri sanaladi; bu mag‘lubiyat yosh qizlarimiz uchun katta tajriba bo‘lib, ikkinchi va uchinchi jamoalarimizning ishonchli g‘alabalari umumiy kayfiyatni ko‘tardi;
Ozoda Shahzodovaning mahorati: Shvetsiyaning mashhur shaxmatchilar oilasi vakilasi Anna Kramling ustidan qozonilgan g‘alaba muxlislar va media olamida eng ko‘p muhokama qilinadigan partiyalardan biri bo‘ldi.
Samarqanddagi 6-tur bahslari O‘zbekiston terma jamoalarining Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medallar uchun eng asosiy da’vogar ekanini butun dunyoga yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Hindiston va Ispaniya kabi grandlarni mag‘lub etgan O‘zbekiston erkaklar terma jamoalari Samarqand Olimpiadasida bir vaqtning o‘zida shohsupaga ko‘tarila oladimi? 3-doskada g‘alaba keltirgan Nodirbek Yakubboyev va Ispaniyani yutgan Abdimalik Abdisalimovning mahoratiga qanday baho berasiz? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy zafarlarini barcha intellektual sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…