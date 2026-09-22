Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Thunderobot AI Master M7000 noutbuki sun'iy intellekt vazifalari uchun mo'ljallangan 768 GB asosiy SSD va 85 GB aiDAPTIV kesh-xotirasiga ega noyob ikki qismli SSD konfiguratsiyasi bilan taqdim etildi.
- Ryzen AI Max+ 395 protsessori va 160 Vt quvvat limiti bilan jihozlangan bu qurilma, 64 GB tezkor xotira yordamida GPT-OSS-120B kabi katta MoE sinfidagi modellarni lokal tarzda ishga tushirish imkonini beradi.
Thunderobot kompaniyasi oʻzining yangi AI Master M7000 mobil ish stansiyasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat kuchli texnik xususiyatlari, balki sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan noodatiy ikki qismli SSD konfiguratsiyasi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur noutbuk asosi sifatida Ryzen AI Max+ 395 protsessori tanlangan. Ushbu protsessor uchun belgilangan quvvat limiti 160 Wni tashkil etadi ki, bu shunga oʻxshash APU modellarining oʻrtacha koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Qurilma unumdorligi talabchan foydalanuvchilar va professional vazifalar uchun moʻljallanganini koʻrsatadi.
Noyob xotira arxitekturasi va imkoniyatlariQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning disk quyi tizimida yashiringan. Naqd 768 GB hajmli odatiy maʼlumotlar ombori bilan bir qatorda, qurilmaga yana 85 GB hajmga ega maxsus aiDAPTIV kesh-xotirasi qoʻshilgan. Dasturiy taʼminot ushbu keshni tezkor xotira va asosiy SSD oʻrtasidagi oraliq boʻgʻin sifatida ishlatishga sozlangan.
Maxsus dasturiy taʼminot bu ikkinchi blokda sunʼiy intellekt modellarining lokal keshini va boshqa muhim maʼlumotlarni saqlashi mumkin. Noutbuk 64 GB tezkor xotira (RAM) bilan jihozlangan boʻlib, mazkur noodatiy SSD konfiguratsiyasi evaziga foydalanuvchilar oʻz kompyuterida GPT-OSS-120B hamda boshqa MoE sinfidagi 120B darajadagi modellarni bevosita lokal tarzda ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Displey va asosiy texnik xususiyatlarPortativ ish stansiyasi 16 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 1600p piksellar sonini va 165 Hz yuqori yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa grafik va multimedia maʼlumotlari bilan ishlashda yuqori aniqlik hamda silliqlikni taʼminlaydi.
Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 99 W⋅soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy foydalanuvchilar uchun USB4 va OCuLink portlari mavjud boʻlib, ular tashqi qurilmalar va tezyurar maʼlumot uzatish tarmoqlarini ulash imkonini beradi. Ushbu imkoniyatlarning barchasi 2,45 kg ogʻirlikdagi korpusga joylashtirilgan.
Hozircha Thunderobot kompaniyasi AI Master M7000 noutbukining narxi va savdoga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumotlarni taqdim etgani yoʻq. Shunga qaramay, mobil sunʼiy intellekt ish stansiyalari bozorida bunday gibrid xotira yechimining paydo boʻlishi texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Izohlar 0
…