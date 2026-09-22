Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildi

·26·Texno
Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Thunderobot AI Master M7000 noutbuki sun'iy intellekt vazifalari uchun mo'ljallangan 768 GB asosiy SSD va 85 GB aiDAPTIV kesh-xotirasiga ega noyob ikki qismli SSD konfiguratsiyasi bilan taqdim etildi.
  • Ryzen AI Max+ 395 protsessori va 160 Vt quvvat limiti bilan jihozlangan bu qurilma, 64 GB tezkor xotira yordamida GPT-OSS-120B kabi katta MoE sinfidagi modellarni lokal tarzda ishga tushirish imkonini beradi.

Thunderobot kompaniyasi oʻzining yangi AI Master M7000 mobil ish stansiyasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat kuchli texnik xususiyatlari, balki sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan noodatiy ikki qismli SSD konfiguratsiyasi bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur noutbuk asosi sifatida Ryzen AI Max+ 395 protsessori tanlangan. Ushbu protsessor uchun belgilangan quvvat limiti 160 Wni tashkil etadi ki, bu shunga oʻxshash APU modellarining oʻrtacha koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Qurilma unumdorligi talabchan foydalanuvchilar va professional vazifalar uchun moʻljallanganini koʻrsatadi.

Noyob xotira arxitekturasi va imkoniyatlari

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning disk quyi tizimida yashiringan. Naqd 768 GB hajmli odatiy maʼlumotlar ombori bilan bir qatorda, qurilmaga yana 85 GB hajmga ega maxsus aiDAPTIV kesh-xotirasi qoʻshilgan. Dasturiy taʼminot ushbu keshni tezkor xotira va asosiy SSD oʻrtasidagi oraliq boʻgʻin sifatida ishlatishga sozlangan.

Maxsus dasturiy taʼminot bu ikkinchi blokda sunʼiy intellekt modellarining lokal keshini va boshqa muhim maʼlumotlarni saqlashi mumkin. Noutbuk 64 GB tezkor xotira (RAM) bilan jihozlangan boʻlib, mazkur noodatiy SSD konfiguratsiyasi evaziga foydalanuvchilar oʻz kompyuterida GPT-OSS-120B hamda boshqa MoE sinfidagi 120B darajadagi modellarni bevosita lokal tarzda ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Displey va asosiy texnik xususiyatlar

Portativ ish stansiyasi 16 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 1600p piksellar sonini va 165 Hz yuqori yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa grafik va multimedia maʼlumotlari bilan ishlashda yuqori aniqlik hamda silliqlikni taʼminlaydi.

Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 99 W⋅soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy foydalanuvchilar uchun USB4 va OCuLink portlari mavjud boʻlib, ular tashqi qurilmalar va tezyurar maʼlumot uzatish tarmoqlarini ulash imkonini beradi. Ushbu imkoniyatlarning barchasi 2,45 kg ogʻirlikdagi korpusga joylashtirilgan.

Hozircha Thunderobot kompaniyasi AI Master M7000 noutbukining narxi va savdoga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumotlarni taqdim etgani yoʻq. Shunga qaramay, mobil sunʼiy intellekt ish stansiyalari bozorida bunday gibrid xotira yechimining paydo boʻlishi texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

ThunderobotNoutbukSSDSunʼiy intellektRyzen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiBugun, 01:55SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiBugun, 00:51Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi