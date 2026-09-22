Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kelgusi yilda HBM4 xotira ishlab chiqarish hajmini 2,5 baravargacha oshirishni rejalashtirmoqda.
- Bu sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va tezlatkichlarga boʻlgan talabning oʻsishi bilan bogʻliq.
- Kompaniya HBM4 steklarining baza kristallarini ishlab chiqarishni 4 nanometrli texnologik jarayonga oʻtkazishni ham maqsad qilgan.
- Ushbu qadam global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt infratuzilmasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va tezlatkichlarga boʻlgan talabning tinimsiz oʻsib borishi yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi burilish yasamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung kompaniyasi kelgusi yilda HBM4 turdagi yuqori unumdor xotira ishlab chiqarish hajmini 2,5 baravargacha oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt infratuzilmasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda zamonaviy AI-tezlatkichlarining yangi avlodi aynan HBM texnologiyasiga tayanadi. Manbaga koʻra, aniq raqamlar hozircha oshkor etilmagan boʻlsa-da, Samsung xotira ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan shisha tagliklar (podlojka) xaridini kelgusi yilda taxminan 2,5 barobar koʻpaytirishni niyat qilgan. Demak, xotiraning oʻzini chiqarish hajmi ham shuncha miqdorga ortishi kutilmoqda.
Texnologik yangiliklar va 4 nm jarayonBozor ishtirokchilari eʼtiborini tortgan yana bir muhim jihat shundaki, Samsung HBM4 steklarining baza kristallarini ishlab chiqarishni 4 nanometrli texnologik jarayonga oʻtkazishni maqsad qilgan. Odatda bunday ilgʻor texnologiya mobil protsessorlar va SoC (kristaldagi tizim) chiplarini chiqarish uchun qoʻllanilar edi. Mazkur yondashuv HBM xotiralari tarixida sezilarli qadam boʻlishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, soʻnggi paytlarda jahon bozorida yuzaga kelgan xotira taqchilligi inqirozi qisman aynan HBM mahsulotlariga boʻlgan ulkan talab tufayli kelib chiqqan edi. Ishlab chiqaruvchilar zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari uchun HBM hajmini oshirishga eʼtibor qaratib, oddiy DRAM xotirasini ishlab chiqarishni qisqartirishga majbur boʻlishgandi. Samsungning yangi rejalari esa sanoatdagi ushbu tendentsiya davom etishini koʻrsatmoqda.
Izohlar 0
…