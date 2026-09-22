Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradi

·10·Texno
Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kelgusi yilda HBM4 xotira ishlab chiqarish hajmini 2,5 baravargacha oshirishni rejalashtirmoqda.
  • Bu sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va tezlatkichlarga boʻlgan talabning oʻsishi bilan bogʻliq.
  • Kompaniya HBM4 steklarining baza kristallarini ishlab chiqarishni 4 nanometrli texnologik jarayonga oʻtkazishni ham maqsad qilgan.
  • Ushbu qadam global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt infratuzilmasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va tezlatkichlarga boʻlgan talabning tinimsiz oʻsib borishi yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi burilish yasamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung kompaniyasi kelgusi yilda HBM4 turdagi yuqori unumdor xotira ishlab chiqarish hajmini 2,5 baravargacha oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt infratuzilmasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda zamonaviy AI-tezlatkichlarining yangi avlodi aynan HBM texnologiyasiga tayanadi. Manbaga koʻra, aniq raqamlar hozircha oshkor etilmagan boʻlsa-da, Samsung xotira ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan shisha tagliklar (podlojka) xaridini kelgusi yilda taxminan 2,5 barobar koʻpaytirishni niyat qilgan. Demak, xotiraning oʻzini chiqarish hajmi ham shuncha miqdorga ortishi kutilmoqda.

Texnologik yangiliklar va 4 nm jarayon

Bozor ishtirokchilari eʼtiborini tortgan yana bir muhim jihat shundaki, Samsung HBM4 steklarining baza kristallarini ishlab chiqarishni 4 nanometrli texnologik jarayonga oʻtkazishni maqsad qilgan. Odatda bunday ilgʻor texnologiya mobil protsessorlar va SoC (kristaldagi tizim) chiplarini chiqarish uchun qoʻllanilar edi. Mazkur yondashuv HBM xotiralari tarixida sezilarli qadam boʻlishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, soʻnggi paytlarda jahon bozorida yuzaga kelgan xotira taqchilligi inqirozi qisman aynan HBM mahsulotlariga boʻlgan ulkan talab tufayli kelib chiqqan edi. Ishlab chiqaruvchilar zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari uchun HBM hajmini oshirishga eʼtibor qaratib, oddiy DRAM xotirasini ishlab chiqarishni qisqartirishga majbur boʻlishgandi. Samsungning yangi rejalari esa sanoatdagi ushbu tendentsiya davom etishini koʻrsatmoqda.

SamsungHBM4XotiraSunʼiy intellektTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiBugun, 01:23SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiBugun, 00:51Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi