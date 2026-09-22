Kiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandi

·22·Texno
Kiberxavfsizlik: uy routerlari maxfiyligida jiddiy "koʻr zona" aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cybernews tadqiqot markazi AQSh bozoridagi 25 ta router ishlab chiqaruvchisining maxfiylik siyosatini o'rganib, qurilmalarning qanday axborot to'plashi haqida noaniqlik mavjudligini aniqladi.
  • Ko'pgina brendlar routerlar uchun alohida hujjatlar o'rniga umumiy qoidalarni qo'llaydi, bu esa DNS-so'rovlar va internet-trafikni tahlil qilishda shaffoflikning yo'qligiga olib keladi.

Cybernews xalqaro tadqiqot markazi tahlilchilari AQSh bozoridagi 25 ta yirik maishiy router ishlab chiqaruvchilarining maxfiylik siyosatini oʻrganib chiqib, kutilmagan muammoga duch kelishdi. Ma'lum boʻlishicha, texnologiya brendlari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini qanday yigʻishini batafsil yoritgan boʻlsa-da, qurilmalarning oʻzi qanday axborotni toʻplashi haqida koʻpincha indamaydi yoki noaniq ma'lumot beradi. Uy tarmogʻidan oʻtuvchi barcha ma'lumotlar uchun asosiy shlyuz boʻlgan bunday qurilmalarda shaffoflikning yetishmasligi raqamli xavfsizlik mutaxassislarini tashvishga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ta'kidlash joizki, ixbt.com ma'lumotiga koʻra, ushbu tadqiqot qurilmalarning amaldagi texnik faoliyatini, ya'ni tarmoq trafigi, proshivka yoki uskunaning xatti-harakatlarini amalda tekshirmagan. Ekspertlar faqatgina ishlab chiqaruvchilarning ommaviy yuridik hujjatlari va maxfiylik siyosatini baholashdi. Asosiy muammo shundaki, aksariyat brendlar faqat routerlar uchun alohida hujjat tuzmaydi. Ularning oʻrniga internet-doʻkon, mobil ilovalar, bulutli xizmatlar, kuzatuv kameralari va aqlli uy qurilmalari uchun moʻljallangan yagona umumiy qoida qoʻllaniladi.

DNS-soʻrovlar va internet trafigi sir saqlanmoqda

Tadqiqotning eng diqqatga sazovor natijalaridan biri DNS-soʻrovlar bilan bogʻliq. Tahlil qilingan 25 ta ishlab chiqaruvchining birortasi ham oʻz routeri foydalanuvchining domen nomlariga murojaatlarini qayd etish-qayt etmasligini toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrsatmagan. DNS trafigi veb-sahifalarning aniq mazmunini ochib bermasa-da, domenlarga murojaat qilish tarixi foydalanuvchining odatlari, qiziqishlari va faolligi haqida koʻp narsalarni aytib berishga qodir.

Internet-trafikni tahlil qilish masalasida ham shunday noaniqlik hukmronlik qilmoqda. 20 ta kompaniyaning hujjatlari Deep Packet Inspection (DPI) texnologiyasidan foydalanilish yoki foydalanilmasligi haqida aniq javob bermaydi:

  • Google Nest va Ubiquiti Cloud bunday tahlil qoʻllanilmasligini ochiq-oydin e'lon qilgan.
  • Amazon Eero, MSI Radix va AT&T Turbo Hotspot esa ayrim konfiguratsiyalarda ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyatini istisno etmaydi.
Biroq elektron pochta manzili yoki hisob qaydnomasi nomi kabi oddiy shaxsiy ma'lumotlarni yigʻish jarayoni hujjatlarda ancha batafsil bayon etilgan. Kompaniyalarning 84 foizi e-mail yigʻishini bildirgan, deyarli yarmi esa ism, elektron pochta, telefon raqami va pochta manzilidan iborat toʻrtta toifadagi ma'lumotni toʻgʻridan-toʻgʻri olishini koʻrsatgan.

Geolokatsiya va baholash natijalari

Tadqiqotchilar qurilmaning aniq geolokatsiyasi va atrofdagi Wi-Fi tarmoqlari ma'lumotlariga ham alohida e'tibor qaratishdi. Yetti kompaniya qurilmaning aniq joylashuvini aniqlashga ruxsat berishini bildirgan boʻlsa, yana oltitasi buni muayyan shartlar ostida bajarishini ma'lum qilgan. Jismoniy joylashuvni aniqlashda qoʻl kelishi mumkin boʻlgan yaqin atrofdagi Wi-Fi kirish nuqtalari identifikatorlarini (SSID va BSSID) faqat D-Link va Amazon Eero ochiq tilga olgan.

Shubha va noaniqlik darajasini baholash uchun Cybernews har bir brendga 0 dan 66 ballgacha boʻlgan shkalada baho qoʻydi. Natijaga koʻra, eng yuqori ballarni D-Link (56), Omada / TP-Link (55), Amazon Eero (53), shuningdek Xiaomi Mesh, Wyze va Cudy (har biri 52 balldan) qoʻlga kiritdi. Eng past koʻrsatkichlar esa Asus (34), MSI Radix (38) va Google Nest (39) brendlariga toʻgʻri keldi.

Mutaxassislar ushbu reyting eng maxfiy routerlarni emas, balki kompaniyalarning yuridik hujjatlaridagi shaffoflik darajasini baholashini alohida ta'kidlashmoqda. Biroq uy tarmogʻining barcha trafigi oʻtadigan qurilmalar uchun bunday huquqiy noaniqlik oddiy foydalanuvchilarning shaxsiy hayoti xavfsizligiga nisbatan jiddiy savollarni tugʻdiradi.

RouterKiberxavfsizlikMaxfiylikTexnologiyalarCybernews
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiBugun, 02:57Samsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiSamsung kelgusi yilda HBM4 xotirasi ishlab chiqarishni keskin oshiradiBugun, 01:55Thunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiThunderobot AI Master M7000 noutbuki noyob xotira bilan taqdim etildiBugun, 01:23SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiBugun, 00:51Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 00:27Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi