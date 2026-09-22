Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda 2-3 oylik tanaffusdan so‘ng muhim o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini boshladi.
- Jamoa yetakchisi Abbosbek Fayzullayevning ta’kidlashicha, terma jamoaga kuchsiz futbolchilar chaqirilmaydi va har bir o‘yinchi o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi.
- Mazkur yig‘in 24 sentyabr kuni Farg‘onada Eron terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik o‘yini oldidan kuchlarni charxlash vazifasini o‘taydi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda muhim o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga rasman kirishdi. Bir necha oylik tanaffusdan so‘ng poytaxtda qayta jamlangan «oq bo‘rilar» dastlabki kungi mashg‘ulotlarni yakunladi. Jamoa yetakchilaridan biri, milliy terma va SSKA yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev mashg‘ulotlardan so‘ng jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, jamoadagi ichki muhit, yangi chaqirilgan futbolchilar va oldinda turgan mas’uliyatli sinov haqida to‘lqinlanib gapirdi: «Milliy jamoaga qaytish har doim juda yoqimli. 2-3 oydan keyingi ilk yig‘inimiz bo‘lgani uchun hammada ko‘tarinki kayfiyat hukm surmoqda.
Yig‘inga yangi futbolchilar ham jalb etilgan. Lekin shuni aniq ayta olamanki, terma jamoaga kuchsiz o‘yinchilar chaqirilmaydi! Kim kelgan bo‘lsa, shu libosga munosib va ularning har biri o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi». Ta’kidlash joizki, mazkur yig‘in shunchaki mashg‘ulot emas, balki jiddiy imtihon oldidan kuchlarni charxlash vazifasini o‘taydi: vakillarimiz 24 sentyabr kuni Farg‘onada azaliy va prinsipial raqib — Eron milliy terma jamoasiga qarshi qiziqarli o‘rtoqlik bellashuvida maydonga tushadi.
Xo‘sh, terma jamoaning yangilangan tarkibi Eronga qarshi qanday taktika tanlaydi, Fayzullayev yangi kelgan nomlar bilan tez til topisha oladimi va Farg‘onadagi superto‘qnashuvdan qanday natija kutilmoqda?
«Ko‘tarinki kayfiyat, yangi nomlar va Farg‘onadagi sinov»: Yig‘inning 5 asosiy nuqtasi
Toshkentdagi o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlari va Fayzullayevning bayonotidan muhim faktlar:
2-3 oylik tanaffusdan so‘ng ilk diydor: Milliy jamoa a’zolari uzoq muddatdan so‘ng yana bir bayroq ostida birlashdi va dastlabki kungi tiklanish mashg‘ulotlarini muvaffaqiyatli o‘tkazdi;
Ichki kayfiyat a’lo darajada: Futbolchilarning ruhiy holati yuqori, xorijiy klublardan chaqirilgan legionerlar va mahalliy o‘yinchilar bosqichma-bosqich qarorgohga yetib kelmoqda;
«Kuchsizlarga o‘rin yo‘q» uqtirishi: Fayzullayev terma jamoadagi har bir yangi chaqiruv jiddiy seleksiya mahsuli ekanini va har bir futbolchi asosiy tarkib uchun kurashishga loyiqligini ta’kidladi;
Yangilar bilan integratsiya: Yosh iqtidorlar va debyutantlar yig‘in davomida jamoaning asosiy o‘zagi bilan tezkorlikda til topishib, taktik sxemaga moslashishi kutilmoqda;
Eron bilan bahsga tayyorgarlik: 24 sentyabr kuni Farg‘onadagi zamonaviy stadionda Eron terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘yin yig‘inning bosh amaliy sinovi bo‘ladi.
O‘zbekiston milliy jamoasi: Sentyabr oyidagi yig‘in ko‘rsatkichlari
Milliy jamoaning tayyorgarlik holati va bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari:
Mezonlar va parametrlar
Yig‘in tafsilotlari va ko‘rsatkichlar
Yig‘in o‘tkazilayotgan makon
Toshkent shahri (Mashg‘ulot bazasi)
Tanaffus muddati
Oxirgi rasmiy yig‘indan so‘ng 2-3 oy o‘tdi
Jamoa ichidagi muhit
Yuqori darajadagi birdamlik va ijobiy kayfiyat
Tarkib siyosati
Asosiy yetakchilar + Yangi jalb etilgan nomzodlar
Yaqinlashib kelayotgan raqib
Eron milliy terma jamoasi (Osiyo grandi)
O‘yin sanasi va joyi
2026 yil 24 sentyabr, Farg‘ona shahri
Uchrashuv maqomi
Xalqaro o‘rtoqlik/nazorat uchrashuvi
Futbol va taktika ekspertizasi: Eronga qarshi bahs nega o‘ta muhim?
Milliy futbol tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Osiyoning eng og‘ir raqibiga qarshi repetitsiya: Eron terma jamoasi an’anaviy tarzda jismoniy bosim, kurash va standart vaziyatlardagi xavfliligi bilan ajralib turadi; ularga qarshi o‘yin murabbiylar shtabiga tarkibning jismoniy quvvatini tekshirib olish imkonini beradi;
Fayzullayevning yetakchilik maqomi: Abbosbek endi nafaqat iste’dodli yosh o‘yinchi, balki terma jamoa o‘yinini maydon markazida bog‘lab beruvchi, hujum tempini belgilovchi asosiy drayverga aylangan;
Yangi nomlar uchun oltin imkoniyat: Fayzullayev aytganidek, kuchsizlar chaqirilmagan bo‘lsa, demak Eronga qarshi sinov yangi futbolchilarning kelajakdagi rasmiy saralash bahslariga tayyor yoki tayyor emasligini aniqlab beradi;
Farg‘onadagi futbol bayrami: Toshkentdan tashqarida, vodiylik ashaddiy muxlislar qarshisida to‘p surish jamoaga qo‘shimcha adrenalin va ruhiy qo‘llab-quvvatlash bag‘ishlaydi.
Abbosbek Fayzullayevning ushbu qat’iy bayonoti milliy terma jamoamizda sog‘lom raqobat kuchayganini va oldindagi bellashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rilayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, yangilangan tarkib bilan Farg‘onada Eronga qarshi maydonga tushadigan O‘zbekiston milliy jamoasi g‘alaba qozona oladimi? Tarkibga jalb etilgan qaysi yangi futbolchilarni maydonda ko‘rishni kutyapsiz? Shaxsiy fikr va hisob bo‘yicha taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda terma jamoamizning qaynoq xabarlarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…