Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi

·32·Sport
Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda 2-3 oylik tanaffusdan so‘ng muhim o‘quv-mashg‘ulot yig‘inini boshladi.
  • Jamoa yetakchisi Abbosbek Fayzullayevning ta’kidlashicha, terma jamoaga kuchsiz futbolchilar chaqirilmaydi va har bir o‘yinchi o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi.
  • Mazkur yig‘in 24 sentyabr kuni Farg‘onada Eron terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘rtoqlik o‘yini oldidan kuchlarni charxlash vazifasini o‘taydi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda muhim o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga rasman kirishdi. Bir necha oylik tanaffusdan so‘ng poytaxtda qayta jamlangan «oq bo‘rilar» dastlabki kungi mashg‘ulotlarni yakunladi. Jamoa yetakchilaridan biri, milliy terma va SSKA yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayev mashg‘ulotlardan so‘ng jurnalistlar qarshisida chiqish qilib, jamoadagi ichki muhit, yangi chaqirilgan futbolchilar va oldinda turgan mas’uliyatli sinov haqida to‘lqinlanib gapirdi: «Milliy jamoaga qaytish har doim juda yoqimli. 2-3 oydan keyingi ilk yig‘inimiz bo‘lgani uchun hammada ko‘tarinki kayfiyat hukm surmoqda.

Yig‘inga yangi futbolchilar ham jalb etilgan. Lekin shuni aniq ayta olamanki, terma jamoaga kuchsiz o‘yinchilar chaqirilmaydi! Kim kelgan bo‘lsa, shu libosga munosib va ularning har biri o‘zini ko‘rsatishga harakat qiladi». Ta’kidlash joizki, mazkur yig‘in shunchaki mashg‘ulot emas, balki jiddiy imtihon oldidan kuchlarni charxlash vazifasini o‘taydi: vakillarimiz 24 sentyabr kuni Farg‘onada azaliy va prinsipial raqib — Eron milliy terma jamoasiga qarshi qiziqarli o‘rtoqlik bellashuvida maydonga tushadi.

Xo‘sh, terma jamoaning yangilangan tarkibi Eronga qarshi qanday taktika tanlaydi, Fayzullayev yangi kelgan nomlar bilan tez til topisha oladimi va Farg‘onadagi superto‘qnashuvdan qanday natija kutilmoqda?

«Ko‘tarinki kayfiyat, yangi nomlar va Farg‘onadagi sinov»: Yig‘inning 5 asosiy nuqtasi

Toshkentdagi o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlari va Fayzullayevning bayonotidan muhim faktlar:

  • 2-3 oylik tanaffusdan so‘ng ilk diydor: Milliy jamoa a’zolari uzoq muddatdan so‘ng yana bir bayroq ostida birlashdi va dastlabki kungi tiklanish mashg‘ulotlarini muvaffaqiyatli o‘tkazdi;

  • Ichki kayfiyat a’lo darajada: Futbolchilarning ruhiy holati yuqori, xorijiy klublardan chaqirilgan legionerlar va mahalliy o‘yinchilar bosqichma-bosqich qarorgohga yetib kelmoqda;

  • «Kuchsizlarga o‘rin yo‘q» uqtirishi: Fayzullayev terma jamoadagi har bir yangi chaqiruv jiddiy seleksiya mahsuli ekanini va har bir futbolchi asosiy tarkib uchun kurashishga loyiqligini ta’kidladi;

  • Yangilar bilan integratsiya: Yosh iqtidorlar va debyutantlar yig‘in davomida jamoaning asosiy o‘zagi bilan tezkorlikda til topishib, taktik sxemaga moslashishi kutilmoqda;

  • Eron bilan bahsga tayyorgarlik: 24 sentyabr kuni Farg‘onadagi zamonaviy stadionda Eron terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘yin yig‘inning bosh amaliy sinovi bo‘ladi.

O‘zbekiston milliy jamoasi: Sentyabr oyidagi yig‘in ko‘rsatkichlari

Milliy jamoaning tayyorgarlik holati va bo‘lajak uchrashuv tafsilotlari:

Mezonlar va parametrlar

Yig‘in tafsilotlari va ko‘rsatkichlar

Yig‘in o‘tkazilayotgan makon

Toshkent shahri (Mashg‘ulot bazasi)

Tanaffus muddati

Oxirgi rasmiy yig‘indan so‘ng 2-3 oy o‘tdi

Jamoa ichidagi muhit

Yuqori darajadagi birdamlik va ijobiy kayfiyat

Tarkib siyosati

Asosiy yetakchilar + Yangi jalb etilgan nomzodlar

Yaqinlashib kelayotgan raqib

Eron milliy terma jamoasi (Osiyo grandi)

O‘yin sanasi va joyi

2026 yil 24 sentyabr, Farg‘ona shahri

Uchrashuv maqomi

Xalqaro o‘rtoqlik/nazorat uchrashuvi

Futbol va taktika ekspertizasi: Eronga qarshi bahs nega o‘ta muhim?

Milliy futbol tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Osiyoning eng og‘ir raqibiga qarshi repetitsiya: Eron terma jamoasi an’anaviy tarzda jismoniy bosim, kurash va standart vaziyatlardagi xavfliligi bilan ajralib turadi; ularga qarshi o‘yin murabbiylar shtabiga tarkibning jismoniy quvvatini tekshirib olish imkonini beradi;

  • Fayzullayevning yetakchilik maqomi: Abbosbek endi nafaqat iste’dodli yosh o‘yinchi, balki terma jamoa o‘yinini maydon markazida bog‘lab beruvchi, hujum tempini belgilovchi asosiy drayverga aylangan;

  • Yangi nomlar uchun oltin imkoniyat: Fayzullayev aytganidek, kuchsizlar chaqirilmagan bo‘lsa, demak Eronga qarshi sinov yangi futbolchilarning kelajakdagi rasmiy saralash bahslariga tayyor yoki tayyor emasligini aniqlab beradi;

  • Farg‘onadagi futbol bayrami: Toshkentdan tashqarida, vodiylik ashaddiy muxlislar qarshisida to‘p surish jamoaga qo‘shimcha adrenalin va ruhiy qo‘llab-quvvatlash bag‘ishlaydi.

Abbosbek Fayzullayevning ushbu qat’iy bayonoti milliy terma jamoamizda sog‘lom raqobat kuchayganini va oldindagi bellashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rilayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, yangilangan tarkib bilan Farg‘onada Eronga qarshi maydonga tushadigan O‘zbekiston milliy jamoasi g‘alaba qozona oladimi? Tarkibga jalb etilgan qaysi yangi futbolchilarni maydonda ko‘rishni kutyapsiz? Shaxsiy fikr va hisob bo‘yicha taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda terma jamoamizning qaynoq xabarlarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

O‘zbekiston milliy terma jamoasiAbbosbek FayzullayevEron milliy terma jamoasiFarg‘ona 24 sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariBugun, 01:02«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdiBugun, 00:56Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiBugun, 00:52Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKecha, 21:16Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Kecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi