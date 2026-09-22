Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasi
Xitoyda mobil qurilmalar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman turkumidagi bazaviy model — Vivo X500 smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli kamera imkoniyatlari va rekord darajadagi akkumulyatori bilan bir qatorda oʻrta oʻlchamdagi qulay ekran dizaynini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning eng asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning optik tizimidir. Qurilmaning bosh kamerasi Vivo X500 seriyasidagi eng yirik asosiy datchik boʻlgan 1/1,28 dyuymli Blueprint × Sony LYTIA-828 sensoriga ega boʻldi. Shuningdek, kamera CIPA 5.5 darajasidagi ilgʻor stabilizatsiya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, uning samaradorligi maxsus gimbal (podves) ishiga tenglashtirilgan.
Foto va video imkoniyatlariQurilmaning imkoniyatlari faqatgina asosiy sensor bilan cheklanib qolmaydi. Smartfonga oʻrnatilgan telemotor ham Sony LYTIA-610 datchigiga asoslangan boʻlib, u X500 Pro modeli bilan bir xil darajada ishlaydi. Ushbu telefoto kamera ham CIPA 5.5 stabilizatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, soniyasiga 120 kadr tezlikda 4K formatida video yozib olish imkonini beradi va tashqi telekonverterni ulash imkoniyatiga ega.
Bundan tashqari, foydalanuvchilar turli xil rangli profillar yordamida kinematografik rejimda 4K Live videolarini yozib olish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Tasvirlarni qayta ishlash jarayoni uchun qurilmaga maxsus Blueprint V3+ protsessori ham oʻrnatilgan boʻlib, bu suratlarning yanada tiniq va sifatli chiqishini taʼminlaydi.
Texnik tavsiflar va narxlarAkkumulyator hajmi boʻyicha ham yangi model bozorda sezilarli raqobatbardoshligini namoyish etadi. Qurilma 7500 mA·ch sigʻimli oʻta yirik batareya bilan taʼminlangan boʻlib, u 90 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatli simsiz tezkor quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus zamonaviy IP68 va IP69 standartlari asosida suv va changdan toʻliq himoyalangan.
Smartfon yuzasida 144 Hz kadrlar chastotasiga va 1,5K ruxsatga ega boʻlgan tekis 6,59 dyuymli LTPS displey joylashgan. Apparat qismi MediaTek Dimensity 9600M protsessoriga tayanadi. Shuningdek, Vivo X500 yangi OriginOS 7 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilma boʻlib, kompaniya uning dasturiy taʼminoti olti yil davomida ham oʻzining dastlabki ravonligini saqlab qolishini kafolatlaydi.
Xaridorlarga toʻrtta rang variantida taqdim etiladigan smartfon uch xil xotira konfiguratsiyasida sotuvga chiqariladi. Jumladan, 12/256 GB hajmli versiyasi taxminan 820 AQSh dollaridan boshlanib, 12/512 GB talqini 895 dollarni, eng yuqori 12 GB / 1 TB xotiraga ega versiyasi esa 1045 dollarni tashkil etadi.
Izohlar 0
…