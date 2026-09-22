Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasi

·0·Texno
Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasi

Xitoyda mobil qurilmalar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman turkumidagi bazaviy model — Vivo X500 smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli kamera imkoniyatlari va rekord darajadagi akkumulyatori bilan bir qatorda oʻrta oʻlchamdagi qulay ekran dizaynini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning eng asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning optik tizimidir. Qurilmaning bosh kamerasi Vivo X500 seriyasidagi eng yirik asosiy datchik boʻlgan 1/1,28 dyuymli Blueprint × Sony LYTIA-828 sensoriga ega boʻldi. Shuningdek, kamera CIPA 5.5 darajasidagi ilgʻor stabilizatsiya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, uning samaradorligi maxsus gimbal (podves) ishiga tenglashtirilgan.

Foto va video imkoniyatlari

Qurilmaning imkoniyatlari faqatgina asosiy sensor bilan cheklanib qolmaydi. Smartfonga oʻrnatilgan telemotor ham Sony LYTIA-610 datchigiga asoslangan boʻlib, u X500 Pro modeli bilan bir xil darajada ishlaydi. Ushbu telefoto kamera ham CIPA 5.5 stabilizatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, soniyasiga 120 kadr tezlikda 4K formatida video yozib olish imkonini beradi va tashqi telekonverterni ulash imkoniyatiga ega.

Bundan tashqari, foydalanuvchilar turli xil rangli profillar yordamida kinematografik rejimda 4K Live videolarini yozib olish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Tasvirlarni qayta ishlash jarayoni uchun qurilmaga maxsus Blueprint V3+ protsessori ham oʻrnatilgan boʻlib, bu suratlarning yanada tiniq va sifatli chiqishini taʼminlaydi.

Texnik tavsiflar va narxlar

Akkumulyator hajmi boʻyicha ham yangi model bozorda sezilarli raqobatbardoshligini namoyish etadi. Qurilma 7500 mA·ch sigʻimli oʻta yirik batareya bilan taʼminlangan boʻlib, u 90 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatli simsiz tezkor quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus zamonaviy IP68 va IP69 standartlari asosida suv va changdan toʻliq himoyalangan.

Smartfon yuzasida 144 Hz kadrlar chastotasiga va 1,5K ruxsatga ega boʻlgan tekis 6,59 dyuymli LTPS displey joylashgan. Apparat qismi MediaTek Dimensity 9600M protsessoriga tayanadi. Shuningdek, Vivo X500 yangi OriginOS 7 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilma boʻlib, kompaniya uning dasturiy taʼminoti olti yil davomida ham oʻzining dastlabki ravonligini saqlab qolishini kafolatlaydi.

Xaridorlarga toʻrtta rang variantida taqdim etiladigan smartfon uch xil xotira konfiguratsiyasida sotuvga chiqariladi. Jumladan, 12/256 GB hajmli versiyasi taxminan 820 AQSh dollaridan boshlanib, 12/512 GB talqini 895 dollarni, eng yuqori 12 GB / 1 TB xotiraga ega versiyasi esa 1045 dollarni tashkil etadi.

VivoSmartfonSonyTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiKecha, 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiKecha, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiKecha, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi